Kálmán Olga élő adásban gyomorforgatóan dicsekedett a fizetésével

Kálmán Olgától is meglepő jelenet játszódott le tegnap előtt kis nézettségű műsorában. A szánalmas nézettséget azért érdemes hangsúlyozni, mert 4 milliós havi fizetése köztudottan irritálja a Hír TV-ben kollégáit, főleg úgy, hogy műsorának fele annyi nézője sincs, mint az ugyanabban az időben látható, hasonló jellegű beszélgetős, politikai műsornak az ATV-n. De visszatérve a meglepő jelenetre: cáfolva a sajtóban megjelent híreket, azt állította, hogy nem csökkentették a fizetését. És mindezt egy olyan napon érezte fontosnak közölni nyilvánosan, amikor néhány órával korábban összeomlott a Simicska-médiabirodalom és így száznál is több kollégája vált munkanélkülivé.

Kálmán Olga elfogult lakájműsorvezetése közismert, ellenzéki agitátorként gyakran egy-két kevésbé elszánt ellenzéki politikust is megszid, hogy nem eléggé agresszív. Különösebb elvei persze nincsenek, így vidáman beszélget a nőverésébe belebukott és most ismét pénzt tarháló Juhász Péterrel is, és mint kiderült, a nőket zaklató Havas Henrikkel is elröhögött a zaklatásokon.

Most azonban politikától függetlenül mutatkozott zavarba ejtően ízléstelennek. Miután Simicska úgymond lehúzta a rolót, napilapját és rádióját megszüntette és bejelentették, hogy megszorítások lesznek a Hír TV-ben is, Kálmán Olga - cáfolva azt az információt, hogy drasztikusan csökkentették 4 milliós havi fizetését - vigyorogva jelentette be, hogy nem csökkent a fizetése. Mindegy is, hogy hazudott, vagy esetleg kapott nyárig türelmet Simicskától, aztán nyári szünetre megy a műsor, majd csodák csodája, ősszel elfelejtik folytatni. Ez mindegy is. A fizetésével való dicsekvés alpárisága a megdöbbentő.

Ezek után különösen visszatetsző volt, hogy tegnap a Magyar Nemzet láthatóan valóban megrendült főszerkesztő-helyettesével és egy ál-együttérzést ügyetlenül színlelő, egykori Népszabadság-propagandistával kesergett Simicska napilapjának a sorsáról. Miközben ő - legalábbis állítása szerint - kapja irritálóan magas fizetését.