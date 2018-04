Semmi nem változik a Jobbikban: Sneider Tamás lehet a párt új elnöke

A Magyar Idők információi szerint többnapos elnökségi, illetve választmányi ülés után úgy néz ki, Sneider Tamás lesz a párt új elnöke. Ezzel gyakorlatilag semmi nem változna, folytatódna a Vona által megkezdett balratolódás politikája, ráadásul Sneider az egyik legkorruptabb politikus a pártban. A radikálisoknak feltehetően lesz még egy-két szava ehhez.

Vona Gábor a választást követően lemondott valamennyi politikai tisztségéről, így némileg váratlanul parlamenti mandátumáról is. Ez azt jelenti, hogy vele egész biztosan nem fogunk találkozni az országgyűlésben a következő ciklus során. A politikai életből teljesen kivonuló bukott pártelnök nagy űrt hagyott maga mögött, a Jobbik romjain pedig Vona hívei és a radikálisok kezdtek el marakodni. Megírtuk, a párt tegnapi választmányi ülésén született döntés az új pártelnök személyéről.

Úgy néz ki, hogy a Vona szelleme továbbél a Jobbikban

A Magyar Idők úgy tudja, hogy a pattanásig feszült helyzetben többnapos elnökségi, illetve választmányi ülés után Sneider Tamás lehet a párt új elnöke. A lap információi szerint a párt frakcióvezető-helyettese a májusi tisztújításig látná el a Vona Gábor által hátrahagyott feladatokat, de jó eséllyel ő kap majd felhatalmazást egy hónap múlva is.

A választmány döntését megelőzően Sneider mellett az elnöki posztért ringbe szálló Toroczkai László alelnök is beszédet tartott, ám míg a Jobbik politikáját gyakran bíráló ásotthalmi polgármester hosszas előadását senki sem tapsolta meg, Sneider viharos sikert aratott a választmány soraiban. – írja a kormánypárti lap. A lap szerint emögött a párt legbefolyásosabb politikusa, Szabó Gábor pártigazgató, az országos választmány elnöke áll, aki az elmúlt években sorra cserélte le a megyei és helyi alapszervezetek vezetőit, épp azért, hogy a májusban esedékes tisztújításon a hozzá és Vonához hű emberek üljenek majd. A felelősségét is firtató kritikák miatt egyébként Szabó bizalmatlansági indítványt nyújt be saját maga ellen.

Meglehetősen érdekes, hogy Sneider mellett Volner János alelnök, frakcióvezető is elnöki jogkört kaphat a tisztújításig. Ismert, Volner a Magyar Gárda alapítójaként korábban jó kapcsolatot ápolt a radikális Betyársereggel és sokan úgy tartják, Toroczkai mellett ő az az elnökségben, aki még nem adta fel az egykori nemzeti radikális elveket. Ez egyértelműen a radikálisok számára lehet kedvező.

A Magyar Idők szerint könnyen pártszakadás lehet a pártban, hiszen a Jobbik parlamenti frakciójából többen nem fogadják el Snieder Tamás személyét. Így, ha őt választják meg elnöknek a kongresszusi küldöttek májusban, akkor „többen is lehetnek, akik nem követik őt."

Sneider Tamás

Korábban megírtuk, hogy Sneider Tamás lebukott azzal, hogy eltitkolta a Mátrában álló, értékes vadászvilláját és feleségének milliós, párton belüli jövedelmét. A Tények mutatta be azokat a képeket, amelyen a Vona Gábor utódjelöltjének eltitkolt vadászvillája volt látható. A hatalmas épület a Mátrában, a sípályától nem messze áll, értéke több tízmillió forint is lehet. Ezzel még semmi baj nem lenne, azonban a politikus vagyonnyilatkozatából kimaradt ez a tétel. Pedig az értékes mátraszentimrei ingatlanban fele arányban tulajdonos Sneider Tamás felesége.

Újabb csapás volt Sneiderre, hogy kiderült, a felesége 2011-2012-ben több mint tízmillió forintot vett fel a párt költségvetéséből. Azt a politikus sem tagadta, hogy a felesége jogi munkát lát el a Jobbiknak.

Feleségem tíz éve lassan már a Jobbik jogi ügyeit intézi, annak a vezetője, ezt a munkát látja el. Viszonylag kevés pénzért. Körülbelül 80 ezer forintért – mondta Sneider.

Csakhogy jött a valóság és az interneten fellelhető dokumentumok, amelyek szerint ennél jóval magasabb a bérezése, 2016 és 2017 között, másfél év alatt közel hétmillió forintot fizetett ki az alelnök feleségének a Jobbik-frakció jogi tanácsadásért. Ezek a számok a Jobbik-frakció költéseiből olvashatók ki.

Nagyon úgy néz ki, hogy Vona Gábor lemondásával az égadta egyvilágon semmi nem fog változni.