Itt a lista Soros György hazai embereiről

Egy korábban kiszivárgott hangfelvétel szerint Sorosnak kétezer embere dolgozik Magyarországon azért, hogy a politikai akaratát érvényre jutassák. Köztük a kirúgott rendező, az épületeket összerondító Gulyás Márton.

A Magyar Idők korábban birtokába került az a hangfelvétel, amelyen Tracie Ahern, a Soros Fund Management, azaz Soros amerikai pénzügyi alapjának korábbi pénzügyi vezetője arról beszél, hogy legalább kétezer ember dolgozik Magyarországon, hogy érvényre juttassák Soros akaratát. Ezzel gyakorlatilag harminc másodperben bukott le Soros György hazai és külföldi hálózata. Éppen emiatt a kampány során Orbán Viktor miniszterelnök többször hivatkozott a felvételre, és a „zsoldosok" kifejezést használta a milliárdos haza emberei. A Figyelő fantáziáját megmozgatta a kiszivárgott felvétel, ezért megpróbáltak utánajárni, pontosan kikről lehet szó, így átnézték az amerikai üzletemberhez közvetlenül, vagy közvetve kötődő, jelentősebb hazai szervezetekben dolgozók névsorát. A lap kiemelte, hogy a feltérképezés bajosan lehetséges.

A Soros-egyetem oktatói

Előkelő helyen lehetnek a lajstromban a CEU-n oktató tanárok, így mások mellett Balázs Péter egykori külügyminiszter, Barabási Albert László, Bokros Lajos volt pénzügyminisztere, Csaba László, Colé Durham, Allen Feldman, Patrick J. Geary, Herbert Gintis, Donald L. Horowitz, Julius Horvath, Karády Viktor, Kis János volt SZDSZ-alapító, Kornai János közgazdász, Klaniczay Gábor, John Doyle Klier, Will Kymlicka, Michael Miller, Anton Pelinka, Perczel István, Jacek Rostowski volt lengyel pénzügyér, Sajó András alapító, az Emberi Jogok Európai Bíróságának a baloldali kormányok által delegált volt tagja, Ürge-Vorsatz Diána, Várady Tibor, Enyedi Zsolt, illetve mindenekfelett Michael Ignatieff rektor. A felügyelőbizottság tiszteletbeli elnöke maga Soros, az ügyvezető elnök pedig Leon Botstein, aki vezető tisztséget tölt be a CEU „testvéregyetemében", a Bard College-ben is. A nemzetközi testület egyetlen magyar tagja Chikán Attila közgazdász, az Orbán-kormány nagy kritikusa. Nem lehet kihagyni a milliárdos érdekeit ma is képviselő Magyar Bálintot. Akárcsak egykori párttársukat, a Magyar Helsinki Bizottság alapítóját, Kőszeg Ferencet.

Magyar Helsinki Bizottság

Ez a szervezet az egyik „ékköve" a hazai hálózatnak, jelenleg Pardavi Márta és Kádár András Kristóf társelnök vezeti. Beosztottjaik Alföldi András, Bakonyi Anikó, Barcza-Szabó Zita, Gál Anikó, Grusa Matevzic, Fazekas Tamás, Győző Gábor, Gyulai Gábor, Ibos Anna, Iványi Borbála, Kirs Eszter, Kovács Petra Helga, Léderer András, Moldova Zsófia, Németh Dóra, Novoszádek Nóra, Pohárnok Barbara, Aiski Ryokas, Seregély Ágnes, Simai Anna, Somogyvári Zoltán, Sparing Stefánia, Szegő Dóra, Szekeres Zsolt, Tarnai Dóra, Tóth Balázs, Tüske Anna, Vig Dávid, Zádori Zsolt.

Amnesty International

A jogvédő munkában fontos szerepet tölt be az az Amnesty International, amely terrorizmusért elítélt, a magyar rendőröket a déli határon megdobáló Ahmed H. mellett aláírásgyűjtéssel kiállt. Elnöke Fülöp Ágnes, az elnökség tagja még Sütő Péter, Li Kim Evelin, Alexy Norbert, Jósa Bálint és Lipcsei Sziláid. Munkatársaik: Iván Júlia igazgató, Demeter Áron, Merő Vera, Horváth Noé, Landy Annamária, Sztraka Andrea, Csákány Viktória, Jeney Orsolya.

Társaság a Szabadságjogokért

A TASZ elnökségében Bíró Ágota, Kállai Ernő volt kisebbségi ombudsman és a CEU-n is oktató Sándor Judit is szerepel. Munkatársaik: Asbóth Márton, Baltay Levente, Bartakovics Balázs, Benkő Flóra, Bognár Zoltán, Bordás Róbert, Boros Ilona, Döbrentey Dániel, Dojcsák Dalma, Fernezelyi Borbála, Gyárfás Vera, Harmat Gabriella, Hegedűs Arno, Hegyi Szabolcs, Hüttl Tivadar, Jovánovics Eszter, Kapronczay Stefánia, Kardos Tamás, Kertész Anna, Milanovich Domiiüka, Mráz Attila, Rubi Anna, Szabó Attila, Szabó Máté Dániel, Szegi Péter, Szeles András, Torma Judit, Tóth Anita, Várkonyi Réka, Velényi Réka, Vissy Beatrix, Zeller Judit.

Transparency International

A szavakban korrupcióellenes Soros-szervezet hazai ügyvezető igazgatója Martin József Péter, jogi igazgatója Ligeti Miklós, működési igazgatója Papp Krisztina. Munkatársaik: Nagy Gabriella, Salgó Ella, Sebestyén Diána, Mucsi Gyula és Rechnitzer Dóra.

Eötvös Károly Intézet

A balliberális ellenzék közös államfőjelöltje, a kormányellenes tüntetések állandó szónoka, Majtényi László vezeti a Soros által szintén jelentős támogatásal dotált Eötvös Károly Intézetet. Itt dolgozik még Somody Bernadette, Miklósi Zoltán, Köves Nóra, Lázár Domokos, Pásztor Emese és Zsugyó Virág.

Menedék – Migránsokat Segítő Szervezet

A szervezetet az LMP társelnöke, Szél Bernadett is megjárta. A szervezet munkatársai: Adóba Éva, Aradi Eszter, Bálint Petraa, Barcza Ildikó, Berta Judit, Bisztrai Márton, Bognár Katalin, Csizovszki Dávid, Faragó Renáta, Forgách Péter, Ftaimi Ahmed, Gajdos Bea, Gervai Gábor, Hassan Anab, Hetzer Katalin, Jávor Kata, Jenei Orsolya, Katona Noémi, Kertai Brigitta, Kiss Szilárd, Kováts András igazgató, továbbá Lakatos Zsombor, László Zsuzsa, Lovig Tímea, Marosváry Barbara, Mécs János, Medjesi Anna, Nezam Ilaha, Papp Aranka, Perák Zsuzsanna, Pisák György, Ragályi Lili, Sándor Kornél, Schuller Csaba, Szabó Krisztina, Szabóné Lippényi Dóra, Szász Ildikó, Szük Borbála, V. Szabó Júlia és Zentai Lilla - közülük a legtöbben szociális munkásként tevékenykednek.

K-Monitor és Direkt36

A magyar államot több fórumon is szegregáció vádjával perlő Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány kisebb stábbal dolgozott a Figyelő szerint, szerintük fontos kiemelni a szervezet vezetőit, Mohácsi Erzsébetet és Ujlaky Andrást, továbbá Kegye Adél ügyvédet. A lap szerint a K-Monitor nevű oknyomozó portál is kapott Soros támogatást, így Léderer Sándor, Barsi Orsi, Juhász Attila, Merényi M. Miklós és Vincze Orsolya. A Nyílt Társadalom Alapítványok is segítik a Direkt36 csapatát: Pethő Andrást, Sáling Gergőt, Szabó Andrást, Vorák Anitát, Weyer Balázst, Wirth Zsuzsannát, Zöldi Blankát, Galambos Mártont, Ellen Hume-ot, Orbán Sándort.

Romaversitas Alapítvány

Szintén jutott forrás a Romaversitas Alapítványnak, amelynek egykori vezetője, Daróczi Gábor egy iseig Karácsony Gergely árnyékkormányában vállalt szerepet. Ott dolgozik ma is Dinók Henriett, Paskó Ildi, Visy Katalin. és Kadét Ernő, a kuratórium tagja Bogdán Mária, a volt SZDSZ-es Horváth Aladár, Józsa Márta, Kóczé Angéla és Szőke Sándor.

Gulyás Márton és Siewert András

Bár Gulyás Márton aktivista tagadta, hogy Soros pénzelné, akárcsak a Migration Aid-es Siewert András, valamilyen formában mind élvezték a milliárdos támogatását a Figyelő szerint.

Korábban megírtuk, Soros totálisan kiborult a Fidesz-KDNP újabb kétharmados győzelmén, ezért a teljes ellenzéket le fogja váltani, és új ellenzéket fog a helyükre kinevezni. Ennek megfelelően az ellenzék vasárnapi katasztrofális veresége után Soros György magyarországi embere, és a mai napig pénzelt aktivistája, Gulyás Márton azonnal mozgolódni kezdett. Van feladata, az látszik. Kapott Sorostól, Soros szervezeteitől. Az Origo több írásban is foglalkozott vele, itt például azt mutattuk be, hogyan lázít a tipikus Soros-kitartott. Gulyás Márton olyan, akit könnyen lehet mozgatni, mert számára minden a szereplés, az, hogy tévéstúdiókba járkálhasson, hogy személyiségzavaros riporterek arról kérdezzék ezt a tanulatlan embert, mit gondol a világról, vagy hogy mit reggelizett. Ezekért a mondatokért tudja Soros fanatizálni. A szereplés lehetőségéért. Hiszen Gulyás korábban a művészi álmokkal megáldott, megvert emberek hagyományos útját képtelen volt végigjárni. Ott megbukott. Gyorsan elzavarták a Színház- és Filmművészeti Főiskoláról, nem lehetett rendező. Annyi köze maradt a művészetekhez, hogy meg tudta zavarni a világhírű balettművész, Markó Iván balettpremierjén - a tapsrendet. Ma írtuk meg, hogy Gulyásnak van egy franciaországi párja, aki egy másodgenerációs migráns, egy terroristákkal barátkozó, állandóan izgő-mozgó provokátor. Úgy hívják, Samy Debah.