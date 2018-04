Szijjártó: A Soros-birodalom növeli a nyomást a magyar emberekkel szemben

A választás eredményét követően fokozni fogják a nemzetközi nyomásgyakorlást Magyarországgal szemben, de a kormány megújult erővel továbbra is ellenáll ennek - mondta Szijjártó Péter Dunakeszin. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a júniusig tartó időszak kifejezetten intenzív lesz, mert addig az EU át akarja nyomni a kötelező betelepítési kvótát.

Történelmi jelentőségű volt a vasárnapi választás, hiszen az elmúlt három alkalommal a Fidesz-KDNP nyert, mindháromszor kétharmados parlamenti többséggel.

Szijjártó Péter szerint a választás során világos volt, hogy akik a kormányoldalra szavaztak, milyen jövőt akarnak látni.

Ennek ellenére szerinte Brüsszelben tovább folyik a magyar emberek és akaratuk semmibevétele.

Ma tárgyal az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) a Magyarországról szóló jelentésről, azaz „ma mutatják be a Soros-jelentést." Szijjártó kiemelte, hogy mindössze négy nap telt el a választás óta.

A kormánynak egyértelmű felhatalmazása van, ezzel szemben a LIBE-bizottságnak semmilyen felhatalmazása nincs semmilyen ügyben Magyarország képviseletére.

A „Soros-birodalom, azok, akik beavatkoztak a magyar választási folyamatba", most rendkívül csalódottak, mert minden kísérletük ellenére a magyar emberek nemet mondtak a bevándorláspárti politikára.

A júniusig tartó időszak „kifejezetten intenzív lesz", mert addig az EU „át akarja nyomni" a kötelező betelepítési kvótát, a júliusban kezdődő osztrák soros elnökség előtt ezt mindenképpen meg akarják tenni.

A tárcavezető a vasárnapi országgyűlési választás eredményét értékelve kifejtette: a választás történelmi jelentőségű volt. Nyolc év alatt Magyarországon három parlamenti választást tartottak, és mindhármat ugyanaz a Fidesz-KDNP nyerte meg, mindhármon elsöprő, kétharmados parlamenti többséget biztosítottak nekik az emberek, ráadásul legutóbb már rekordokat döntő részvétel mellett - mutatott rá.

Úgy látja, mindez azt jelenti, hogy Európában a magyar emberek által kifejezett politikai akarat a legerősebb, legegyértelműbb és legvilágosabb politikai akarat.

Ma Magyarországon áll a legszélesebb körű, legátfogóbb és legdemokratikusabb felhatalmazás a kormányzati munka mögött - mondta. Szijjártó Péter közölte: a magyar emberek döntése egyértelmű a múlt és a jövő vonatkozásában is, vagyis a magyarországi viszonyok, a kormányzati teljesítmény megítélésben, illetve annak tekintetében, hogy milyen irányt akarnak szabni Magyarországnak. A választás során világos volt, hogy akik a kormányoldalra szavaztak, milyen jövőt akarnak látni, és hogy akik nem, azok milyen jövőképre adták a voksukat - mondta.

Kijelentette: ugyanakkor Brüsszelben tovább folyik a magyar emberek és akaratuk semmibevétele.

Ma az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) a Magyarországról szóló jelentésről tárgyal, azaz „ma mutatják be a Soros-jelentést" - közölte. Hozzátette: négy napnak kellett eltelnie a választás után ahhoz, hogy Brüsszelben újra támadást indítsanak Magyarországgal szemben. A külügyminiszter felidézte, szerdán megkeresték a LIBE-bizottságot, hogy a magyar kormány képviseletére legyen lehetőség, hogy kifejthessék az álláspontjukat. Azonban a bizottság vezetői ezt a kérést visszautasították. Ezzel „leleplezték magukat", a LIBE-bizottság „súlyosan antidemokratikus" eljárást folytat az országgal szemben, hiszen nem számít nekik a magyar emberek véleménye, akarata - közölte. Hozzáfűzte: márpedig Magyarországot a magyar emberek döntése alapján a kormány képviseli.

Megjegyezte, erre a kormánynak egyértelmű felhatalmazása van, ezzel szemben a LIBE-bizottságnak semmilyen felhatalmazása nincs semmilyen ügyben Magyarország képviseletére, „pláne nincs felhatalmazása a magyar emberek akaratának semmibevételére."

Úgy látja, a választási kampányban is számos nyílt beavatkozási kísérlet volt a belpolitikai folyamatokba, azonban a magyar emberek világossá tették, hogy "köszönik szépen a tanácsokat", de majd ők eldöntik, hogyan nézzen ki Magyarország jövője. "Dacára a Soros-hálózat mindenfajta beavatkozási kísérletének", dacára az EU vagy az EP minden beavatkozási kísérletének, a magyarok saját maguk világos döntést hoztak - mutatott rá. Szerinte ennek ellenére a politikai támadássorozatot Brüsszel folytatja Magyarországgal és a magyar emberekkel szemben." Holott a magyarok „minden kétséget kizáró felhatalmazást adtak a bevándorlásellenes kormány számára", hogy folytassa munkáját - közölte. Azt mondta, „a Soros-birodalom, azok, akik beavatkoztak a magyar választási folyamatba", most rendkívül csalódottak, mert minden kísérletük ellenére a magyar emberek nemet mondtak a bevándorláspárti politikára és azokra a pártokra, amelyek ilyen álláspontot foglaltak el a kampányban.

Ezután a nemzetközi nyomást növelni fogják Brüsszelben, New Yorkban és Genfben, de a választás eredményéből fakadóan a kormány megújult erővel, megkettőzött akarattal ennek a nyomásgyakorlásnak ellenáll, ahogyan eddig is. Közölte, a LIBE-bizottságban bemutatandó jelentést egy szélsőségesen bevándorláspárti képviselő készíti elő, aki a betelepítési kvóta szószólója, és azt követelte, hogy "azt a terroristát, aki a magyar rendőrökre támadt", aki „a magyar területi szuverenitás elleni támadást vezényelte", engedjék szabadon. Szijjártó Péter kiemelte, az elkövetkező időben „a bevándorlásellenes politikánk és a nemzeti szuverenitás védelme" továbbra is a kormányzati politika középpontjában áll, mindegy, milyen nyomásgyakorlás lesz, mindegy milyen támadásokat indítanak ellenünk.

A júniusig tartó időszak „kifejezetten intenzív lesz", mert addig az EU „át akarja nyomni" a kötelező betelepítési kvótát, a júliusban kezdődő osztrák soros elnökség előtt ezt mindenképpen meg akarják tenni. Májusban lesz a negyedik tárgyalási fordulója az ENSZ migrációs csomagjának, ott is az EU és az ENSZ részéről próbálnak majd „minket harapófogóba szorítani", hogy megtörjék az ellenállásunkat, de ez nem fog menni - mondta.