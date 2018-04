Börtönbe zárhatják Sneider Tamás Jobbik-alelnök fiait

Sneider két fia a Betyársereg tagjaként egy cigány családot fenyegetett meg a vád szerint - írja a 888.hu.

Bíróság elé állnak májusban Sneider Tamás jobbikos politikus fiai, az Egri Járásbíróságon május 17-én kezdődik ügyük tárgyalása - írja a 888.hu.

Közösség tagja elleni erőszak bűntettével is vádol az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség több fiatalt is, akik közül többen is a leginkább szélsőséges, rasszista megnyilvánulásairól ismertté vált Betyársereg tagjaként 2015-ben hónapokon át folyamatosan zaklatták és fenyegették egy cigány család tagjait Szúcson — írja a Magyar Idők.

A Jobbik-alelnök két fia akár börtönbe is kerülhet, mert a vádhatóság a vádlottakkal szemben – egy kivétellel – végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott kibérelt egy házat Szúcson, majd a bérleményből a társaival a kiszemelt család háza előtt rendszeresen felvonultak, a család tagjait a beleegyezésük nélkül fotózták, videózták.

A Roy néven is ismert Sneider Tamást is elítélték 1992-ben: felfüggesztett szabadságvesztést kapott egy cigány ember tettleges bántalmazása miatt. Korábban azt nyilatkozta, büszke a Betyársereghez csatlakozott fiaira.