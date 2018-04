Egészen bravúros kommunikációs varázslattal igéztek meg minket a CEU központjából. A Soros-egyetem válaszában úgy tagadta le a körlevelezést, hogy közben beismerte azt. A hivatalos szöveg szerint csupán tájékoztatták hallgatóikat a szombat este várható közlekedési fennakadásokról. Csak egy kérdés: milyen előadások vannak szombat este a CEU-n, ami miatt mindenkit riasztani kellett a takarító nénitől a hallgatókig? Helló, Kádár-korszak!

Korábban megírtuk, információink szerint a Soros-egyetem is beszállt a hétvégi demokráciaféltő, kormányellenes tüntetésre való mozgósításba. Úgy tudjuk, a CEU oktatói körlevélben kapacitálták a hallgatókat a szombati tüntetésen való megjelenésre, mintegy erősen ajánlott programként. A helyzet azért is lehet visszás, mert a tanárok erőfölényükkel visszaélve nyomást gyakorolhattak a fiatalokra. Másrészről kérdés, mennyire komoly az az egyetem, amely aktivista életmódra kötelezi hallgatóit. Ezért az egyetem sajtóreferenséhez fordultunk, aki egy valóságos sikertörténetet küldött meg nekünk, hiszen úgy tagadta le a körlevelezést, hogy közben beismerte azt. Az egészen bravúros kommunikációs varázslat szerint az Egyetem (nagy E-vel) csupán tájékoztatta a közösség tagjait a CEU közelében várható közlekedési fennakadásokról. Ha ezt nem valamelyik Kádár-rendszerben edződött tanáruk írta meg, akkor nem is létezik. Elég csak megnézni ezt a csodálatos szóhasználatot:

tájékoztatja a közösség tagjait az Egyetem

a hétvégén várható közlekedési fennakadásokról.

Papíron a CEU sajtóreferenséé a dicsőség a lehengerlő válaszért, azonban még így is felmerülnek kérdések:

Szombat este vajon milyen órákat tartanak a Soros-egyetemen? Ha véletlenül mégis lennének a késői időpontban előadások, akkor arról miért kell riasztani a takarítónénitől a hallgatókig mindenkit? A modernitására büszke Egyetem tanárai és diákjai nem ismerik a BKK honlapját, valamint a közlekedési vállalt alkalmazásai (BKK Futár)?

Az is kiderül a CEU válaszából, hogy az Egyetem semmilyen formában nem minősít demonstrációkat, és nem bátorít senkit a részvételre, a döntést a közösség tagjaira bízza.

Amúgy ezeket kérdeztük a CEU-tól:

Küldtek-e a CEU oktatói körlevelet a hallgatóknak arról, hogy menjenek ki tüntetni szombaton?

Ha igen, mi ennek az oka, és mi ellen akarnak tüntetni?