A Soros-egyetem tanárai is mozgósítanak a hétvégi tüntetésre

Sorosékat nem hatotta meg az egyértelmű választási kudarc, ismét próbálkoznak. Brutális tüntetés készül. Válaszokat várunk a Soros-egyetemtől.

Mintha meg sem karcolta volna Soros Györgyöt, és hazai hálózatát a vasárnapi választások eredménye, ugyanott folytatják, ahol a kampányban abbahagyták: demokráciaféltő, kormányellenes tüntetést hívtak össze a hétvégére. Számukra feltehetően mellékes, hogy egy hete sem volt, amikor a magyar polgárok közel 70 százaléka egy demokratikus keretek között megtartott választáson meggyőző fölénnyel a Fidesz-KDNP kormánymaradására szavazott. A kormánypártok a szavazatok közel felét szerezték meg listán – Európában is példátlan módon nyolc év kormányzás után.

Ilyen apró-cseprőségek nem szokták zavarni Soros Györgyöt, elég csak a Brexitre gondolni, ott azóta is gondos utómunkálatokat véget. Az április 8-ai választást követően Soroséknak köszönhetően továbbra sem nyugodtak meg a kedélyek, hat nappal a választás utánra erőszakkal fenyegetőző tüntetést hirdettek meg. A választáson vesztes pártok egymást túllicitálva, megelőzve igyekeztek jelezni, hogy ők bizony ott lesznek a megmozduláson, ha már a voksoláson nem sikerült a művelet. Az elmúlt időszak legnagyobb tanulsága az, hogy ez nem annyira érdekli az embereket. Ezért szükséges volt az erősítésre.

Információink szerint természetesen a Soros-egyetem is beszáll a szombati tüntetésre való mozgósításba. Úgy tudjuk, a CEU oktatói körlevélben kapacitálták a hallgatókat a szombati tüntetésre, mintegy erősen ajánlott programként. A helyzet azért is visszás, mert a tanárok erőfölényükkel visszaélve nyomást gyakorolnak a fiatalokra. Persze az is kérdéseket vet fel, hogy mennyire komoly az az egyetem, amely aktivista életmódra kötelezi hallgatóit. Ezért az egyetem sajtóreferenséhez fordultunk, és a következő kérdéseket tettük fel.

Küldtek-e a CEU oktatói körlevelet a hallgatóknak arról, hogy menjenek ki tüntetni szombaton? Ha igen, mi ennek az oka és mi ellen akarnak tüntetni?

Amint megérkezik a válasz, cikkünket frissítjük, vagy új cikkel jelentkezünk.