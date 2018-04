Félnek a közelben lakók az erőszakos Soros-tüntetőktől

Rettegnek az Opera közelében lakók. Nem csoda, ide szerveznek erőszakos tüntetést a Soros-hálózat emberei. Információink szerint a megmozdulásokban azok a szélsőbaloldali, anarchista csoportosulások is részt vesznek, akik tavaly gyakorlatilag felgyújtották Hamburgot. Sokan el is menekülnek otthonról. A boltosok az üzleteiket féltik. Attól tartanak, hogy megrongálják, kirabolják a boltjaikat.

Én ott lakom, ahová a szombati tüntetést szervezik. Azt terveztem, aznap inkább moziba megyek a barátnőmmel, hogy ne legyek otthon. Csak remélni tudjuk, hogy nem lesz semmi baj – ezt mondta az Origónak egy idős asszony, aki kérte, hogy ne írjuk le a nevét.

Azt is hozzátette, hogy nagyon nem örül a tüntetésnek.

Nem ő az egyetlen, aki elmegy otthonról, úgy tudjuk,tucatjával hagyják el az otthonukat szombaton a környéken lakók.Rettegnek azok is, akiknek az Opera közelében vannak boltjaik. Attól tartanak, hogy a vandálok tönkreteszik, betörik a kirakataikat, kirabolják őket.Nyilatkozni nem akartak, mert nem akarjak felhívni magukra a tüntetők figyelmét. No persze félelemre van is okuk.

Szélsőbaloldali, anarchista csoportosulások és a Soros-hálózat válogatott katonái tavaly gyakorlatilag lángokba borították Hamburgot. És úgy tudjuk, most is erre készülnek Soros emberei Budapesten.

Hogy a tüntetők mi ellen tüntetnek, egyelőre nem lehet tudni. Kicsit olyan ez, mint a játszótéren, amikor a két csapatkapitány kiválasztja, hogy kivel akar egy csapatban lenni, aztán kiderül, hogy az egyik a legrosszabbakat, legügyetlenebbeket vette maga mellé. Ezután persze jön, hogy válasszunk újra.

Itt persze elvileg felnőtt emberek mozgatják a szálakat, akik valószínűleg a demokráciáról, illetve a demokratikus folyamatokról keveset tudnak.

Itt van például a fizetett Soros-aktivista, a Színművészeti Főiskoláról elzavart egykori rendezőhallgató, Gulyás Márton. Az erőszakos akcióiról ismert többszörös garázda felvette a kapcsolatot az előbb említett anarchista tömeg vezetőjével, ő is részt vett annak szervezésében, hogy szombaton itt legyenek.