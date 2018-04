Egészen furcsa lelki állapotba kerültek az amerikai milliárdos hazai hívei a Fidesz legújabb elsöprő győzelmét követően. Képtelenek elfogadni a választás végeredményét, és ismét "demokráciaféltésbe" kezdtek: megszállnák a Kossuth teret, egyikük-másikuk a parlamentbe is betörne. A "demokraták" legújabb dühöngő szobájában, a hétvégi tüntetés Facebook-oldalán néztünk szét. Szó mi szó, nehezen véltük felfedezni a demokrata jegyeket. A vasárnapi megsemmisítő ellenzéki vereség után Soros György emberei utcai háborúra készülnek. Úgy tudjuk, hogy külföldről is jön segítség, amire nagy szükségük van, hiszen Magyarországon túl sokan nem akarnak Hamburghoz hasonló agresszivitást látni az utcákon. Ahogy megírtuk, a Soros Egyetem körlevélben mozgósította hallgatóit. Amit később el is ismert.

Nem intette szerénységre az egy héttel ezelőtti választás végeredménye Soros György hazai hálózatát. Egy hét sem telt el a számukra kudarcosan végződő április 8-a óta, és ismét rászabadították a magyarokra kedvenc időtöltésüket, az álságos DEMOKRÁCIAFÉLTŐ TÜNTETÉST. Ugyanis Magyarország első számú demokrata közössége a demokratikus keretek között megtartott választás után úgy látja, a demokrácia ISMÉT veszélyben van. Egészesen csavaros a helyzet tehát Sorosék fejében, ezért gyorsan összeeszkábáltam egy rögtönzött választási kisokost, aminek a következők a legfontosabb pontjai:

Részvétel: Április 8-án négy év után ismét lehetősége volt a magyaroknak véleményt nyilvánítani a magyar kormány (és persze az ellenzék) tevékenységéről. Meglehetősen sokan járultak a szavazóurnákhoz, a hivatalos választási adatok szerint a szavazásra jogosultaknak közel hetven százaléka. Az egyszerűség kedvéért ez azt jelenti, hogy tíz emberből hét leadta a voksát, ami kiemelkedőnek számít a rendszerváltás utáni Magyarország történetében. Tehát a magyar emberek erős legitimációval ruházták fel az új kormányt.

A Fidesz-KDNP nyerte a választásokat, akárcsak 2010-ben és 2014-ben is. A kormánypártok nyolc év kormányzás után a listás szavazatok közel felét kapták meg, ami egészen egyedülálló eredmény európai viszonylatban is. A pártszövetség harmadszorra szerezte meg a parlamenti helyek kétharmadát. Ellenzék: Az ellenzék leszerepelt, a Jobbik várakozáson alul teljesített, az MSZP-Párbeszéd éppen hogy bejutott az országgyűlésbe, a DK is kis híján kiesett. Ennek következtében elképesztő lemondási hullám vette kezdetét az ellenzéki térfélen.

Jelen állás szerint erősen úgy néz ki, erre nincs is szükségük, hiszen ott van a csodafegyverük, a demokráciaféltő, kormányellenes tüntetés, amit ki tudja hányadik alkalommal hívtak össze. Szimpatikus módon az egyik szervezőjük úgy harangozta be a demokrata kiállást, hogy

A jövőnkről nekünk kell meghozni a döntést. Ilyen helyzetben a tömeg a mi válaszunk. (Kár, hogy volt egy ennél is nagyobb ziccer, a vasárnapi választás.)

Generációnkban két lehetőség áll a fiatalok előtt: Kivándorlás vagy Forradalom. Mi választottunk!

Ebből látszik, hogy Sorosékat szerencsére meg sem karcolta a Fidesz-KDNP elsöprő győzelme, ott folytatják, ahol abbahagyták. A tüntetés beharangozójának hangvételéből arra lehet következtetni, hogy a hamburgi modell kölcsönzése enyhén szólva nem kizárt a tüntetők részéről. Akkor ugye a szélsőbaloldali tüntetők kicsit átformálták a város arculatát jónéhány kocsi, kuka felgyújtásával, és macskakövek dobálásával. A Soros-egyetem a legjobbkor aktivizálta magát, az oktatók körlevélben noszogatják hallgatóikat, jelenjenek meg a tüntetésen. Éppen ezért úgy döntöttünk, ellátogatunk a "demokraták" legújabb dühöngő szobájába, a tüntetés eseményének Facebook-oldalára, hogy milyen a hangulat. Jelentjük a legkevésbé sem demokrata.

Hőzöngés hőzöngés hátán

Egészen furcsa állapotba kerültek az ellenzéki szavazók egy része, ezekből a bejegyzésekből, hozzászólásokból szemezgettünk. Itt van indításnak egy lelkes kommentelő, aki szerint Orbán Viktor nem fog lemondani sem szombaton, sem vasárnap, sem hétfőn ( :))))) ), ezért ott kell maradni a Kossuth téren. Az önjelölt tábornok már jó előre leosztotta a feladatokat: van, aki kaját fog hozni, van, aki vizet, van, aki a vidékieket szállásolja el, hogy le tudjanak fürödni. Miután kiadta demokratatársainak az ukázt, szerencsére a helyzetet is vázolta: az ország meg fog bénulni, közlekedés arrafelé nem lesz, a hivatalok és a környező boltok nem nyitnak ki. Sőt, még a következőt is megkockáztatta: akik nem tüntetnek, azok nem tudnak dolgozni menni. A terv világos, pofon egyszerű, könnyen kivitelezhető, 2-3 hét, és máris megbukik a kormány. A 2-3 hetes terv nagy tetszést aratott a virtuális csapatban, többen helyeseltek:

Nem csak az előbbi, vezetői képességekkel megáldott kommenthuszár érzett rá a dolgok ízére. Itt van egy sorstársa, aki szerint fel kell szólítani a teljes ellenzéket az összefogásra, és ki kell TAKARÍTANI a szemetet a parlamentből. Nem kellett sok, és egy másik hozzászóló figyelmeztette, hogy volt egy választás vasárnap.

Egy fokkal kedvesebb volt a következő hozzászóló, aki szerint törni-zúzni azért nem kell, hanem egy hatásos, erős és komoly megmozdulást kell szervezni.

A tábornagyhoz hasonlóan mások is így gondolják, hogy nem lehet egynapos a tüntetés, mert akkor „kuka" az egész. Szerinte ennek tovább kell tartania. A beszélgetésben egy másik demokrata komoly fellépésben bízik.

Egy hevesebb vérmérsékletű kommentelő már odáig jutott, hogy a rendőrséget is át kell állítani, sőt a sorozatban harmadszor is irgalmatlan fölénnyel megszavazott miniszterelnök torkán le kell nyomni az Alaptörvényt.

Volt, aki verssel melegített be a hétvége előtt, belekeverve 1848-at és 1956-ot.

Egyértelmű: Soros kevéske magyarországi hívei agresszív akcióra készülnek. És mivel kevesen vannak, információink szerint külföldről jön a segítség. Úgy tudjuk, nem repülőgéppel érkeznek, mert egy tavalyi Soros-tüntetésen már lebuktak, amikor így jöttek. Vonattal és busszal fognak érkezni, információink szerint több százan. A Soros-szervezet tehát bértüntetőkkel nyújt nekik segítséget. Mindezekről korábban részletesen írtunk. Arról is, hogy a közelben lakók félnek, van, aki inkább elmegy otthonról délután. A boltosok is féltik üzletüket, hiszen Hamburgban kirakatokat törtek be, de volt fosztogatás is. Újabb információkkal hamarosan bővítjük cikkünket.