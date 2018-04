Eszméletlenre verte Hadházy Ákost egy másik LMP-vezető a párt rendezvényén

Totális bukással és egy verekedéssel végződött Hadházy Ákos azon kísérlete, miszerint az LMP-t betolta volna a baloldal-Jobbik horrorkoalícióba. Az LMP társelnöke, akit Simicska Lajos táskás embereként ismertek a pártban, a leghangosabb szószólója volt a teljes összefogásnak. A szekszárdi bukott politikus kísérlete teljes megsemmisülésbe vitte volna a pártot, de most úgy tűnik, ő fog repülni az LMP-ből. Nyilvánvalóan nehéz helyeselni, hogyha Sallai R. Benedek tényleg eszméletre verte Hadházyt, mint ahogy Hadházy állítja. A verekedést több LMP-s is megerősítette, igaz, egyes vélemények szerint Hadházy szimulált, azaz az eszméletvesztést csak tettette. Ami biztos: jöttek a mentők és a rendőrök, Hadházy pedig egy ideig a földön feküdt. És mindez egy hivatalos, LMP-s rendezvényen. Az ellenzéki propagandaoldalak persze kisebbíteni akarják az LMP-n belüli gondokat, így a verekedést írt. Soros blogja, a 444 úgy magyarázza a botrányt, hogy Sallai csak meglökte Hadházyt, de Hadházy véletlenül nekiesett egy radiátornak, beütötte a fejét, és így ájult el. Mindenesetre nehéz helyzetben vannak az ellenzéki propaganda dolgozói: nyilvánvalóan Hadházynak drukkolnak, hiszen ő áldozta volna fel gondolkodás nélkül az LMP-t a semmire sem vezető ellenzéki összeborulásért, viszont nehéz elismerősen szólni egy pártvezetők közötti verekedésről. De most nézzük is meg, mi van az LMP-nél.