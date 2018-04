A rendőrség felkészült az anarchista provokációra

A rendőrség és a titkosszolgálatok felkészültek a mai kormány elleni tüntetés békés mederben tartására, a törvények keretei között lépnek fel a jogszabályokat megszegőkkel szemben. A várható anarchista provokációkra addig nem reagálnak, amíg a zavarkeltők nem lépik át a törvényesség határát - írta a Magyar Idők.

Megfelelő erővel és technikával készül a mai kormányellenes tüntetésre a rendőrség. Ennél részletesebben nem kívánnak erről beszélni, ám azt illetékesek megerősítették a Magyar Időknek: a törvények maximális betartásával teszi a dolgát a magyar rendőrség, valamint a titkosszolgálatok.

A sorosita Gulyás Márton és a szélsőbaloldal kapcsolata

Utóbbiak tudnak arról, hogy a szélsőbaloldali, anarchista nyugat-európai gyökerű Antifa, amelynek rohamosztagai tavaly nyáron a G20-as csúcson Hamburg belvárosát borították lángba, egyes csoportjai Budapestre indulhattak. Erről az Origo is több cikkben beszámolt. Az Antifa-kommandók a német kikötővárosban autók százait öntötték le benzinnel, majd lobbantották lángra, kirakatokat törtek be, valamint rátámadtak a kivezényelt rendőrökre, több százat súlyosan megsebesítve közülük.

A hatóságok még hónapokkal később is keresték a tetteseket, több mint kétezer bűncselekmény miatt folyt nyomozás. Gulyás Márton, a Közös Ország Mozgalom nevű Soros-csoport vezetője a hírek szerint az Antifa-kommandókkal szövetkezve korábbi erőszakos akciói után ismét rendbontásokra készül. Gulyás régóta jó kapcsolatot ápol a szélsőbaloldali csoportosulással: tavaly áprilisban az ő aktivistáikkal és a nőverésébe belebukott, tehát a hagyományos politikai életből kiszorult, a választások egy százalékot sem elérő Juhász Péterrel korábban közösen vonultak a röszkei határkerítéshez, hogy felmérjék egy erőszakos demonstráció és provokáció lehetőségét.

A provokáció a legfontosabb

Gulyás Márton egy, a következményektől megrettent aktivistája a Ripostnak azt mondta: a legfontosabb cél a rendőrök provokálása lesz a szombati budapesti tüntetésen is. Az akciókat filmre veszik, s ha sikerülne egy rendőrt kihozni a sodrából, a felvételt nyomban közzéteszik a világhálón, rendőri erőszak, zsarnokság, terror Magyarországon címmel.

Gulyás még 2017 őszén beszélt arról, hogy adott esetben az erőszakos akcióktól sem riadnak vissza majd: „Ha a kormány nem tér jobb belátásra. akkor fel fogjuk bontani az együttműködést az államhatalommal. Fel kell készülni a blokádokra, épületfoglalásokra, közterületek elfoglalására!" – idézi a Soros-aktivista fenyegető szavait a Ripost.

Valós a fenyegetés

Az Antifa esetleges érkezésével kapcsolatban Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő azt mondta: a fenyegetés valós. – A jelenlétük nagy biztonsági kockázatot jelent, elég csak megnézni, mit tettek Hamburgban, ahol az egész várost felforgatták. Korábban a berlini május elsejei tüntetéseken is nagyon komoly sérüléseket okoztak. Az egyik kolléganőmet úgy fejbe verték egy vascsővel, hogy élete végéig ápolásra szorul. Ezek az agresszív csapatok vasgolyós csúzlit és Molotov-koktélt használnak, és minden mást, amivel súlyos sérülést lehet okozni – jegyezte meg Spöttle.

A hatóságok felkészültek

A magyar hatóságok azonban felkészültek a szélsőségesek provokációira is. Amíg a provokáció nem lépi át a törvényesség határát, nem fognak beavatkozni. A tüntetésen a rend fenntartása a szervezők törvény által előírt feladata, a hatóságok csak törvénysértés esetén avatkoznak közbe.

Megelőző jelleggel helyezte ki a rendőrség a Belvárosban, döntően a Kossuth téren és környékén azokat a legmodernebb térfigyelő kamerákat, amelyek arc-, testalkat- és hangfelismerő rendszerekkel rendelkeznek. A szoftverek adattáraiba pedig felvezették a körözési listákat, így például a Hamburgot feldúló Antifa-harcosok közül még az elfogatóparanccsal keresettekét is. Mint ahogy azt lapunknak informálisan megfogalmazták, jöhetnek körözött személyek is a demonstrációra, csak viszonylag kicsi az esélye, hogy majd szabadon távozhatnak is onnan.

Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, az arcok eltakarása a demonstráción például sállal, maszkkal nem fér bele a szabad véleménynyilvánítás jogába.