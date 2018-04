LMP-s verekedési botrány: Sallai kitálal Szél "Dettiről" és Hadházyról is

Sosem látott belső fszültségek vannak az LMP-n belül. Tegnap megírtuk, hogy Hadházy és Sallai R. Benedek között fizikai inzultussá fajultak az ellentétek egy visszalépett képviselő etikai bizottsági meghallgatásán. Utóbbi ellen azonnal megindították a fegyelmi eljárást, aki nem mond le, nem lép ki. Sallai úgy látja, hogy Hadházy, a jóravaló korrupcióüldöző csak eljátszotta a történteket, azért, hogy mentse a bőrét az ellene indított fegyelmi eljárás miatt. Szél Bernadettnek is volt üzenete.

Tegnap beszámoltunk róla, hogy Hadházy és Sallai R. Benedek között fizikai inzultussá fajultak az ellentétek egy visszalépett képviselő etikai bizottsági meghallgatásán. A verekedést több LMP-s is megerősítette, igaz, egyes vélemények szerint Hadházy csak tettette az eszméletvesztést. Az érintettek meglehetősen ellentmondásosan nyilatkoztak az esetet követően: a párt korrupciós szakszóvivője szerint „Sallai Titkár Úr rendkívül méltatlanul és helytelenül viselkedett vele szemben”, míg Sallai Róbert az SMS-ünkre annyit írt, hogy „nem tett ilyet”.

Egy biztos, a párt a történtek után azonnal fegyelmi eljárást indított Sallai R. Benedekkel szemben, Szél Bernadett, a párt elnöke pedig felszólította Sallait, hogy azonnali hatállyal mondjon le a titkári pozíciójáról. Nem csak Sallain csattanhat az ostor; úgy tudjuk, hogy az LMP-ben egyre többen jöttek rá, óriási hiba volt bevenni a pártba Hadházyt, mert a politikus Simicska Lajos embereként próbálta befolyásolni a párt irányvonalát és elnökségi engedély nélkül próbált alkut kötni a balliberális pártokkal a kampány során. Ilyen helyzetben ragadott billentyűzetet Sallai R. Róbert, meglehetősen erős lett.

Sallai kitálalt az LMP-ről

A hosszabb Facebook-bejegyzése elején Sallai összefoglalta politikai pályafutásának legfontosabb állomásait:

kampánynyitón való bocskaiban történő megjelenése miatt volt náci

három millió hektáros nagybirtokos is lett

majd most agresszor vált belőle.

Ezt követően az írásban váltogatták egymást az irodalmi igényességgel megfogalmazott, a vidéki élet szépségeit leíró, valamint Hadházy Ákosnak és Szél Bernadettnek odaszúró gondolatok.

Telefonon hív az egyik cimbora: „nagy a gáz, agyrázkódás, elájulás stb...". A „fenét...” hitetlenkedem, ismervén az igazságot, hogy attól, ami történt, biztos nem lelték ilyenek ezt a jóravaló korrupcióüldözőt. – írja Sallai a jóravaló korrupcióüldözőről. A történteket, illetve az ezekről szóló cikkeket „valami áprilisi tréfának" gondolta családjával együtt. Kiemelte, hogy egy éve jelentette be a politizálása végét, mert „ezzel a képmutató, álszent, manipulátor világgal nincs dolga." Ezzel kapcsolatban érdekes kérdéseket tesz fel, és meg is válaszolja azokat:

Vége a politikai karrieremnek. Tényleg azt hiszi bárki, hogy ez érdekel? Karrier? Mi a fenét jelent ez a szó? Nekem semmit, az bizonyos.

Innentől kezdve viszont nem volt megállás, Sallai keményen beönt az LMP vezető politikusainak. Kezdésként Hadházyról mondja el a véleményét, felrója neki, ha olyan sérülést szenvedett, akkor hogy lehet az, hogy a délutáni demokráciaféltő tüntetésen „tetszelgett”.

Hadházy játssza a felrúgott focistát, majd délután már tüntetésen tetszeleg, mert mit számít neki bármi, ha szerepelhet? A politikai közéletet uralják az érték nélküli primadonnák, valós ügyeket nem képviselő exhibicionisták és jól tudom: nem tartozom közéjük, nincs köztük helyem.

Hadházy jelenléte ellenére szerinte az LMP-ben egy halom rendes ember van még mindig, akik jót akarnak az országnak, és ha a felszínre utat is törnek maguknak a széldettik és hadházyk, ettől még továbbra is egy halom jó ember van ebben a közösségben. Schiffer András távozása óta kissé háttérbe szorítva – teszi hozzá.

Szél Bernadettnek is van üzenete:

Tegnap mindenhol lejött: Kassai Dániel fegyelmi tárgyalásán történt az incidens. Mellesleg Ságodi Zoli balatoni visszalépő és Hadházy fegyelmi eljárása is volt. Vajon egyetlen újságíró is megkérdezi Szél Bernadettet, hogy hogy is folyhat fegyelmi eljárás azok ellen, akiket ő úgy kommunikált, hogy „szervezetten" léptek vissza vele egyeztetve? Érdekel valakit, hogy egy politikus, aki a „lehet más a politika" feliratot aggasztja magára, hogyan hazudik a szemébe a társadalomnak, amikor a politikai érdeke úgy kívánja?

Dühösen hozzáteszi, hogy a politika egy fertő, ahol „táplálás híjján nem marad meg a tisztesség."

Bejegyzése végén visszatér Hadházyra. Szerinte a jóravaló korrupcióüldöző csak eljátszotta a történteket, azért, hogy mentse a bőrét az ellene indított fegyelmi eljárás miatt.

Hadházy a fegyelmi eljárása elöl egy megjátszott színdarabba menekült, én meg ostoba módon segítettem neki. Dettin, akitől „lehet más a politika" elvén pár alkalommal számon kértem a közpénzből létrehozott ruhatárát, a százezres fodrászszámlákat, a 20 milliós őt ünneplő nagygyűlést - és sorolhatnám, most már profi politikusként reagál: él a lehetőséggel, hogy távozzak azonnal a közéletből, mert kezdtek kínosak lenni számára is a kérdések, amiket most véletlenül nem Hadházy kérdez, mert őt is megválogatja, hol lásson visszaéléseket.

Végül Sallai levonja a konzekvenciákat:

Mókás hely ez a politikai közélet, négy év aktív képviselőség után békével a szívemben térek haza, belátva: nem az énfajtámnak való ez.

És úgy zárja írását, hogy innen, ahonnan most a sorait írja, messze van Hadházy, és a többi hasonló politikus, és csak a remény van: lehet más a politika.