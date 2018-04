Tüntetés a demokrácia ellen

Alapjáraton sajnálom a tüntetőket. Bár megértem, hogy dühösek, frusztráltak, de az alapérzés a sajnálat.

Sajnálom, mert becsapták őket.

Becsapták őket az ellenzéki politikai pártok, mert képtelenek voltak megegyezni, így önös érdekeik miatt eljátszották a kormányváltás lehetőségét.

Becsapta őket az ellenzéki média, mert elhitették velük, hogy elég kommentelni, lájkolni, véleményvezéreikkel egyetérteni, meg néha kimenni tüntizni ahhoz, hogy a dolgok megváltozzanak. Az az ellenzéki média, amely a függetlenobjektív fügefalevelet is feladva beállt királycsináló erőnek, majd a bukás után mossa a kezét, a felelősséget nem vállalja. Mintha ott se lett volna.

És sajnálom a tüntetőket, mert már ismét tévedésben élnek. Nem ők a többség. Ők a hangos kisebbség. A csöndes többség elment április 8-án, és szavazott. Mindenki a saját belátása, szabad akarata és érzése szerint. 100%-os feldolgozottságánál 2.824.206-an szavaztak a Fidesz-KDNP listájára, ez az összes leadott voks 49,27%-a, pártlistákra leadott szavazatok 49,60%-a. Ráadásul 91 egyéni választókerületben fideszes jelölt győzött.

De nem is ez legitimálja a 2018-as országgyűlési választásokat. Hanem a nem Fidesz-listára leadott ellenzéki voksok, vagyis a pártlistákra leadott szavazatok 50,40%-a, és a 15 egyéni választókerületben behúzott ellenzéki győzelem.

Ilyen diktatúrát nem látott még a világ.

Ez azt mutatja, hogy volt és van lehetőség az ellenzéki térfélen. De azért, mert nem sikerült valóra váltani, nem Orbánt kell okolni, hanem az összes ellenzéki politikust, akik tegnap ott meneteltek a tüntetők között.

A magas részvételből és a szavazatok megoszlásából több dolog is következik.

Az első, hogy ez demokratikus megmérettetés volt, bizony. Amit toronymagasan megnyert a Fidesz-KDNP, és elveszített a szétforgácsolt ellenzék. Ezt a választást ezekkel az adatokkal a Fidesz bármilyen demokratikus rendszerben megnyerte volna. Bármelyik európai demokrácia választási rendszerében le lehet modellezni.

Amikor tehát ti sok ezren felvonultok, és új választásokat követeltek, akkor gyakorlatilag kinyírjátok a demokráciát. Nem a Fidesz és nem a kormány ellen tüntettek - hanem demokrácia, a választópolgárok többségi akarata ellen. Egyben azok ellen is, akik nem a Fideszre szavaztak, de elfogadják a népképviselet játékszabályait, és tegnap nem protestáltak veletek.

Ezzel a tüntetéssel késtetek jó pár hetet, ráadásul még a helyszíneket is eltévesztettétek. Néhány hónappal ezelőtt kellett volna elmenni az összes ellenzéki párt székházához, és rábírni azokat arra, hogy egyetlen választási szövetség színeiben induljanak. Akkor ti most győzelmet ünnepelnétek. De néhány héttel ezelőtt nem háborogtatok az utcán. Most már kicsit necces a történet. Jogotok van hozzá, nem vitatom, csak erkölcsi alapotok nincs.

Ti most a tüntetésetekkel azt állítjátok, hogy csak az demokratikus választás, amit ti nyertek meg. Na, ezt hívják diktatúrának.

És ez a nihilizmus diktatúrája.

Ti most azt romboljátok, ami Európát Európává tette.

Ti tegnap a népakarat ellen masíroztatok. Ma talán a parlamentarizmust kukáznátok. Holnap kétségbe vonjátok a joguralmat.

Holnapután viszont azon fogtok csodálkozni, hogy bárki idegen bármit megtehet az országgal, a nemzettel, veletek, velünk.

És nem fogtok tudni tenni ellene semmit, mert minden védelmet önkezűleg bontottatok le.

Demeter Szilárd írása.