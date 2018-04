Elvette Simicska a VEZ 001-et Vonától, nem használhatja többet az Audit

Már a Jobbik választási vereségének másnapján visszakérte Simicska Lajos a 20 milliós Audi kulcsát Vona Gábortól. Erről számolt be Bayer Zsolt a vasárnapi Bayer-show-ban belső forrásokra hivatkozva. Így jár akit kilóra megvesznek.

Vasárnap az EchoTv Bayer Show-jában a házigazda Bayer Zsolt beszámolt – meg nem nevezett belső informátorra hivatkozva – a Jobbikot zsebre vágó Simicska Lajos választási éjszakájáról.

Elmondta, hogy Simicska Lajos, Csintalan Sándor, és a Magyar Nemzet új – volt – főszerkesztője Schlecht Csaba együtt italoztak hajali háromig. Mielőtt az oligarcha nyugovóra tért volna még gyorsan felhívta Vonát, és már másnap reggel 9-re raportra hívta. Gábor pedig hűséges alattvalóként el is ment a reggeli találkozóra, ahol – Bayer beszámolója szerint - Simicska első mondata így szólt Vonához: Az Audi-kulcsot add le a titkárnőnek."

Íme a videó:

Simicskától kapta a 20 milliós autót az eddigi szolgálataiért

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk Simicska egy 20 milliós Audi A6-al lepte meg a zsebében lévő pártelnököt, Vonát.

Vona Gábor ugyan próbálta titokban tartani a luxusautót, de nem sikerült. A Ripost ugyanis kiderítette, a Simicska Lajostól kapott bőrüléses, minden full extrával felszerelt járgánynak csak a hifiberendezése 2 millió forintba kerül.

Simicska az Audihoz valami egyedit is készítetett: VEZ-001, vagyis Vezér 001 lett a luxusautó rendszáma. 180 ezer forintba került, hogy ez legyen.

Vona csak azt kérte, hogy ne írassák a nevére a kocsit, inkább papíron kerüljön jó barátja, Faragó Tamás tulajdonába, majd ha nyugodtabb idők lesznek, átíratják. Faragó Vona állandó gyöngyösi kampányfőnöke és barátja, régi kétes hírű fickó, az éjszakai élet császára, aki néhány éve még játékautomatáival uralta a környék szerencsejáték-piacát.

A Ripost arról számolt be, hogy a milliárdos első lépcsőben így korrumpálta Vonát, így fizette ki a Jobbik-elnök politikai "átvedlését" és engedelmességét, azt, hogy látványosan megtagadott mindent a párt korábbi nemzeti radikális múltjából.

Nos, úgy tűnik, hogy Vonának ettől az autótól is meg kellett válnia, mert ezt parancsolta a Gazda. Így jár az, akit kilóra megvesznek.

Vonának nem lehetett túl jó hete, mivel ígéretéhez híven, a katasztrófális választási vereséget követően le kellett mondania a pártelnökségéről is, és másnap bejelentette azt is, hogy parlamenti mandátumát sem fogja felvenni. Lehetséges, hogy az oligarchával folytatott beszélgetés ösztönözte Vonát ennek a döntésnek a meghozatalára, ahogy a 20 milliós luxusautótól is meg kellett válnia az oligarcha akaratának megfelelően.