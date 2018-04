Migránssimogató ügyvéd és egy volt SZDSZ-es védi Czeglédyt

Egy, a Soros-hálózatban edződött aktivista, Szendrő-Németh Tamás, valamint Mécs Imre egykori SZDSZ-es és MSZP-s országgyűlési képviselő vállalta, hogy védőbeszédet tart a 6,3 milliárdos áfacsalásért előzetesben lévő Czeglédy Csaba, azaz Gyurcsány Ferenc és Botka László ügyvédje mellett a szombathelyi közgyűlés előtt. Szendrő-Németh Tamás egyébként a szombati Soros által pénzelt budapesti antidemokratikus tüntetésen is felszólalt.

A 6,3 milliárdos áfacsalás gyanújával előzetesben ülő Czeglédy Csaba a szombathelyi közgyűlés csütörtöki ülésen szeretné ismertetni az álláspontját a képviselő-testület tagjaival. Ezért dr. Szendrő-Németh Tamást hatalmazta meg, hogy képviselje őt, majd Mécs Imre is jelentkezett erre a feladatra. Úgy tűnik, ismét mozgósít a baloldali hálózat Botka és Gyurcsány ügyvédjének védelmében, aki mai napig az MSZP, a DK és az Együtt közös önkormányzati képviselője - írta a PestiSrácok.hu.

Ismét felbukkant a Soros-hálózat

A Czeglédy védelmére siető Szendrő-Németh Tamás a Soros-hálózat megbecsült tagja, hiszen előbb a magyar jogállamiságért szakmányban aggódó Helsinki Bizottságnak dolgozott menekültügyi eljárásokban, majd innen egyenes útja vezetett a TASZ-hoz. Utóbbi helyen együtt dolgozott és remek viszonyba került az akkoriban a szervezetet vezető, nemrég Magyarország ellen német óriáscégeket hergelő Dénes Balázzsal.

Szendrő-Németh több kormányellenes tüntetésen vett részt aktivistaként, a szombathelyi Netadós tüntetésen az újbeszél nyelvet hirdető anarchista nyelvész, a CEU-n is többször vendégeskedő Noam Chomsky idézeteivel hergelte a feldühödött tömeget. Szendrő-Németh a blogjában többször kiállt Czeglédy mellett, amit erkölcsi kötelességének érzett. Szendrő-Németh legutóbb a szombati, Soros által pénzelt antidemokratikus tüntetésen szónokolt.

Mécs Imre mártírrá avatná Czeglédyt

Mécs Imre felbukkanása is megérdemli a figyelmet. Az előbb SZDSZ-es, majd MSZP-s országgyűlési képviselő (2010 után ismét visszatért a megszűnés küszöbén álló SZDSZ-be) számos kritikát zúdított magára azzal, hogy egykori 56-os elítéltként folyamatosan a szocialista-szabaddemokrata szövetségben politizált, most pedig vélhetően Czeglédy baloldal általi mártírrá avatásában hivatott segédkezni. A korrupciós ügyekbe belebukott ügyvéd tehát annyira fontos a baloldalnak, hogy képesek ma is meggyalázni érte '56 örökségét.

Kampányfinanszírozási botrány

Mint arról korábban beszámoltunk, nemcsak a Demokratikus Koalíciót finanszírozta Czeglédy Csaba, hanem a Jobbik kampányainak is juttatott pénzt - minderről egy tanú beszélt a TV2 Tények című műsorának. Korábban ez a tanú Gyurcsány Ferenc és Czeglédy Csaba kapcsolatáról beszélt, arról, hogyan lettek állami megbízásokból magánvagyonok a számláikon. Arról is beszélt, hogy vitte cipősdobozban a pénzt Gyurcsánynak, és hogy a bukott miniszterelnöknek beépített emberei voltak az MSZP-ben.