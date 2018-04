Éveken át fiatal fiúkat futtatott egy bűnbanda

A bíróság ma hirdetett ítéletet annak a bűnbandának az ügyében, amelynek tagjai többrendbeli kerítés, gyermekprostitúció kihasználása, gyermekpornográfia, megrontás és tiltottpornográf felvétellel visszaélés miatt folyt eljárás. Az ügyészség 2013. augusztus 16-án emelt vádat 11 vádlottal szemben. Német, ausztrál és angol állampolgároknak szereztek nehéz sorsú fiatalokat, akiket rávettek, hogy pénzért cserébe szexeljenek velük.

Az I. és a II. rendű vádlottak még 2003-ban megismerkedtek a német állampolgárságú IV. rendű vádlottal, akitől pénzt kaptak lakásvásárlásra. Hogy abban a lakásban élhessenek, az I. és II. rendű vádlott megegyezett a IV. rendű vádlottal, hogykerítenek neki 14- 18 év közötti fiatal fiúkat, akikkel lefeküdhet.

A IV. rendű vádlott általában két-három havonta töltött Magyarországon egy hetet. Ilyenkor az I. és a II. rendű vádlottaknak a kiskorúak megszerzéséért, míg a fiúknak a szexuális szolgáltatásért fizetett.

Az I. és a II. rendű vádlottak később, 2006 augusztusa és 2011 novembere között egy angol és egy ausztrál állampolgárnak is szereztek kiskorú fiúkat szexuális együttlétre.

Olyan fiúkat kerestek, akik szegények voltak: nekik alkalmanként 20.000 forintot ígértek.



A fiúknak, hogy megkapják a pénzüket, egy megadott időben és helyen várakozó külföldivel kellett szexelniük.

Az I. rendű vádlott a fiúkat később arra is rávette, hogy mutassák be neki a hasonló korú ismerőseiket is. Ezért szintén pénzt ígért neki. A külföldiek és a fiúk között a kapcsolatot telefonon vagy a közösségi oldalakon tartotta az I. rendű vádlott. A II. és a III. rendű vádlottak pedig a helyszínre kísérték a fiúkat, vagy éppen kocsival odavitték, és ott tolmácsoltak. A III. rendű vádlott néha bekapcsolódott az aktusokba és arról felvételeket is készített.

A gyerekeket többször is vonattal vagy repülővel Prágába, illetve Amszterdamba utaztatták, hogyott árulják a testüket, és amikor hazaérkeztek 40.000, illetve 60.000 forintot kaptak.

Az I. és a II. rendű vádlottak együtt éltek, nem dolgoztak, és csak a fiúk kerítéséből éltek. A bíróságon arra hivatkoztak, hogy a gyerekeket sohasem erőszakkal vagy fenyegetéssel vették rá az szexuális együtlétekre.

A IV. rendű vádlott pedig azt mondta, hogy a fiúk szeretetből voltak vele, amiért ő ajándékot adott nekik.

Mindegyikük önként vállalta, de nem tudták pontosan hogy mire, hiszen nagyon fiatalok voltak és legtöbbjüknek semmilyen szexuális tapasztalata nem volt. Könnyen kihasználták őket a vádlottak, nemcsak a szexuális vágyaik kielégítésére, hanem pénzkeresésre is.

Az ítéletet ma hirdették ki: az I. rendű vádlott 6 év, a II. rendű vádlott 3 év, a III. rendű vádlott 2 év 4 hónap, a IV. rendű vádlott 2 év börtönbüntetést kapott.

A fiatalkorú V., VI.,VII.,VIII. és IX. rendű vádlottakat 8 és 10 hónap, illetve 1 év fiatalkorúak fogházbüntetésére ítélte a bíróság , amelyeket mindegyikük esetében 2 év próbaidőre felfüggesztette.

További két felnőtt korú vádlottal szemben 200.000 Ft pénzbüntetést szabott ki a bíróság.

Az ítélet nem jogerős, a vádlottak nagy része a kiszabott büntetés enyhítéséért, vagy

felmentésért fellebbezett.