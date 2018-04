Vona embereinek kezébe kerülhet a Jobbik

A Jobbik tegnapi elnökségi ülésén döntött Vona Gábor utódjáról, az elnökség támogatását lapunk információi szerint Sneider Tamás alelnök nyerte el, de jelöltette magát Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere is. – írja a Magyar Idők. Közben Z. Kárpát Dániel alelnök, Vona-párti politikus azt írta közösségi oldalán, hogy Sneider Tamás mellett társelnökként számítanak Gyöngyösi Mártonra is, aki szintén a bukott pártelnök embere. A bukott pártelnök emberei kerültek pozícióba: szemünk láttára történik Vona Gábor hatalomátmentése.

A lap azt írja, hogy az ülést megelőzően több vezető is Sneider mellett érvelt, ami nem feltétlenül meglepő, hiszen az egykori szkinhed Vona Gábor egyik leghűbb embere, az elnökségben pedig többnyire a bukott politikus bizalmasai találhatóak. Sneider korábban jelezte, hogy kész vállalni a megmérettetést. Rajta kívül Toroczkai László ásotthalmi polgármester, a Jobbik alelnöke jelentkezett be Vona utódának, ám egyelőre úgy néz ki, nem neki áll a zászló. Bár az utóbbi időben Toroczkai tett engedményeket a néppárti vonalnak, legutóbb például azzal, hogy párttársaival együtt tüntetett Gyurcsány Ferenccel, Juhász Péterrel és Bajnai Gordonnal, de egyelőre ez kevésnek bizonyult a Vona-párti politikusok szemében. A Soros-féle megmozdulás kapcsán azt írta közösségi oldalán, hogy „láttam néhány száz politikust, közöttük olyanokat, akiktől rosszul vagyok, de a tüntetés nem veszítette el a civil jellegét." A civil jellegét el nem vesztő demonstrációról két sorral lejjebb viszont már úgy fogalmazott, hogy „szörnyű, rettenetes élmény volt a másik oldalon álló politikusokkal egy rendezvényen lenni, nyilván nekik is borzalmas volt." Toroczkai cikk-cakkos gondolatmenete tökéletesen példázza a Jobbik legújabb kori történetét.

Újabb szereplő került a képbe, ugyanis az ülésen felmerült egy társelnöki poszt létrehozása is, amelyre az indítványozó Gyöngyösi Mártont jelölte volna, ehhez azonban módosítani kellene a Jobbik alapszabályát. – ezt írja a Magyar Idők. Ez az információ hivatalosan is megerősítésre került, hiszen Z. Kárpát Dániel arról számolt be Facebook-oldalán, hogy a Jobbik elnöksége arra tett javaslatot, hogy Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás társelnökökként irányítsa a pártot.

Sajtóértesülések szerint korábban felmerült Volner János neve is. Elsőként írtuk meg, hogy a radikálisnak tartott politikus közösségi oldalán jelezte, nem vállalja az elnökjelöltséget, sőt a frakcióvezetői posztról is lemondott. Egész pontosan ezt írta Volner: „Az új elnöknek alelnökeként szeretnék a támasza lenni. Javasolni fogom azt is, hogy a parlamenti frakciónk vezetésének megtisztelő feladatát ne én töltsem be, hanem a párt elnöke." Ez pedig annyit jelentett, hogy a radikális politikus kihátrált Toroczkai László mögül, hiszen a politikusnak nincs mandátuma az új Országgyűlésben. Ami még izgalmas volt az írásában, hogy Stummer János és Jakab Péter személyében két politikust ajánlott be, kiemelkedően tehetséges fiatalembernek nevezve őket.

Toroczkai mellett ál egyértelműen a pártból kitessékelt Novák Előd. A választás másnapja jelezte, számára Toroczkai lenne a jó elnök, aki Vona bukását követően kommunikációs offenzívába kezdett Facebook-on. A Népszavának név nélkül nyilatkozó jobbikos politikusok szerint ezzel komoly hibát követett el.

A Jobbik elnöksége döntött arról is, hogy a párt tisztújító kongresszusát két héten belül összehívják, ezt Z. Kárpát Dániel is megerősítette Facebook-bejegyzésében.

Az új Jobbik: Sneider szkinhed volt és az egyik legkorruptabb politikus a párton belül

Ha egy pillanatra félretesszük, hogy Sneider Tamás Vona Gábor kádere, és az elnökség is a bukott pártelnökhöz köthető politikusokból áll javarészt, teljesen érthetetlen, hogy miért őt preferálják a Jobbiknál. Ugyanis nála kevesebb korruptabb politikus van a pártban. Korábban megírtuk, hogy

Sneider Tamás lebukott azzal, hogy eltitkolta a Mátrában álló, értékes vadászvilláját és feleségének milliós, párton belüli jövedelmét. A Tények mutatta be azokat a képeket, amelyen a Vona Gábor utódjelöltjének eltitkolt vadászvillája volt látható. A hatalmas épület a Mátrában, a sípályától nem messze áll, értéke több tízmillió forint is lehet. Ezzel még semmi baj nem lenne, azonban a politikus vagyonnyilatkozatából kimaradt ez a tétel. Pedig az értékes mátraszentimrei ingatlanban fele arányban tulajdonos Sneider Tamás felesége. Újabb csapás volt Sneiderre, hogy kiderült, a felesége 2011-2012-ben több mint tízmillió forintot vett fel a párt költségvetéséből. Azt a politikus sem tagadta, hogy a felesége jogi munkát lát el a Jobbiknak.

Feleségem tíz éve lassan már a Jobbik jogi ügyeit intézi, annak a vezetője, ezt a munkát látja el. Viszonylag kevés pénzért. Körülbelül 80 ezer forintér – mondta Sneider.

Csakhogy jött a valóság és az interneten fellelhető dokumentumok, amelyek szerint ennél jóval magasabb a bérezése, 2016 és 2017 között, másfél év alatt közel hétmillió forintot fizetett ki az alelnök feleségének a Jobbik-frakció jogi tanácsadásért. Ezek a számok a Jobbik-frakció költéseiből olvashatók ki.

Megírtuk, hogy bíróság elé állnak májusban Sneider Tamás jobbikos politikus fiai, az Egri Járásbíróságon május 17-én kezdődik ügyük tárgyalása. Közösség tagja elleni erőszak bűntettével is vádol az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség több fiatalt is, akik közül többen is a leginkább szélsőséges, rasszista megnyilvánulásairól ismertté vált Betyársereg tagjaként 2015-ben hónapokon át folyamatosan zaklatták és fenyegették egy cigány család tagjait Szúcson. A Jobbik-alelnök két fia akár börtönbe is kerülhet, mert a vádhatóság a vádlottakkal szemben – egy kivétellel – végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott kibérelt egy házat Szúcson, majd a bérleményből a társaival a kiszemelt család háza előtt rendszeresen felvonultak, a család tagjait a beleegyezésük nélkül fotózták, videózták.A Roy néven is ismert Sneider Tamást is elítélték 1992-ben: felfüggesztett szabadságvesztést kapott egy cigány ember tettleges bántalmazása miatt. Korábban azt nyilatkozta, büszke a Betyársereghez csatlakozott fiaira.

Nem feltétlenül Sneider mellett szól szkinhed múltja. Rájár a rúd Sneiderre, hiszen a napokban vesztett első fokon pert Ujhelyi István szocialista politikussal szemben, aki azt mondta róla, hogy egy maffiaszerű szkinhed szervezetnek volt a helyi vezetője. Ujhelyi a kilencvenes években Egerben működő Nemzeti Ifjak Egyesületére utalt. Sneider a „leghatározottabban visszautasította", hogy egy maffiaszervezetnek lett volna a vezetője. A bíróság számára ez kevés volt: a bíróság felmentette Ujhelyit a rágalmazás és becsületsértés vádja alól. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon hozott ítélet nem jogerős.

A Roy néven is ismert Sneider Tamást elítélték 1992-ben: felfüggesztett szabadságvesztést kapott egy cigány ember tettleges bántalmazása miatt.

Az új Jobbik: Gyöngyösi Márton pár éve zsidókat listázott volna, mostanában pedig bevándorlópárti

Gyöngyösi Márton múltja is meglehetősen terhelt, korábban ő vitte a párt antiszemita vonalát, napjainkra azonban a legnéppártibb politikussá vált a Jobbikban, elnyerve ezzel Vona Gábor bizalmát. Megírtuk, hogy egészen meghökkentő interjút adott az European Security Journalnak a néhány éve még az Országgyűlés zsidó származású képviselőit listázni akaró Gyöngyösi Márton jobbikos politikus. A „Segíteni kell a menekülteket, harcolni kell a populizmus ellen, és együtt kell működni az EU-val" címet viselő interjúból kiderült, hogy Gyöngyösi a következő, rendkívül komplex megoldást találta a migrációs kérdésre: segíteni kell, és újra kell gondolni a stratégiánkat. Hogy ezt hogyan tenné, arról nem sok szó esik. Arra a kérdésre, hogy el kell-e fogadni a kötelező betelepítési kvótát, azt mondja,hogyha menekültekről van szó, akkor természetesen támogatják.