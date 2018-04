Miután leszúrta a szerelmét, levágta a róla bugyiját és pár hajtincsét is

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla az emberölés és más bűncselekmények miatt M. J. ellen indított büntetőügyben a Szolnoki Törvényszék ítéletét. A vádlott büntetését 10 évről 13 éve súlyosította az ítélőtábla. Az ítélet jogerős.

A korábban többször büntetett férfi és Sz. F.-né 2015 elejétől éltek párkapcsolatban, mindketten hajléktalanok voltak, alkalmi szállásokon töltötték az estéket- írja sajtóközleményében a Szegedi Ítélőtábla.

M. J. féltékenysége miatt megromlott a kapcsolatuk, 2016 májusában az asszony szakított vele. Ezt a férfi nem tudta elfogadni, folyamatosan követte a nőt, azzal fenyegette, hogy megöli, ha végleg elhagyja. A fenyegetőzés mellett a férfi megpróbálta helyreállítani a kapcsolatot.

2016 május végén M. J. találkozott Sz. F.-nével és más hajléktalanokkal. Összevesztek, a férfi megütötte az asszonyt, majd egy késsel fenyegetőzött, hogy meg fogja ölni. A verekedést egy helyi lakos akadályozta meg.

A férfi nap közben tovább italozott, majd délután felment abba a lakásba, ahol az asszony és több hajléktalan is tartózkodott. M. J. odalépett az asszonyhoz, szidni kezdte, majd nagy erővel mellkason szúrta egy késsel. Ezután levágta a bugyiját, és több tincset is lemetszett a hajából. Közben folyamatosan kiabált az asszonnyal, és megfenyegette a többi hajléktalant is. Az egyikük hívta mentőket, ezen a vádlott feldühödött, a telefont széttörte és ledobta az erkélyről.

Az asszony életét nem lehetett megmenteni, a helyszínen meghalt, a férfi elmenekült.