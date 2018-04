Kicsoda Gyárfás Tamás, akit Fenyő János megöletésével gyanúsítanak?

Egy törtető, erőszakos, hithű kommunista, pitiáner sportújságíró, aki később, milliárdosként azt sem engedte meg kollégáinak, hogy felkapcsolják a villanyt a Nap TV-ben. Gyárfás Tamás nem ismert sem Istent, sem embert, ha valakire megharagudott - ez a kép alakult ki róla mindenkiben, aki közelről ismerte. Gyárfásról sokan tényként kezelték, hogy nagyon közel került az állambiztonsághoz, más magyarázat ugyanis logikusan nem lehet a nyolcvanas évek eleji sorozatos Los Angeles-i útjaira. A szovjet blokk országai által bojkottált olimpia alatt igazi kommunista propagandát fejtett ki, és nem akármilyen, kétes kapcsolatokra tett szert.

Az angyalok városában gyalog halálra ítélt az ember. Mi viszont repülünk. Mindinkább kihúzva magunkat, érezve, hogy azért ez csudajó dolog" – írta Gyárfás Tamás a Népsportban, az 1981-es Los Angeles-i útjáról. Abban az évben, amikor a magyarok többsége számára még a szomszédos Ausztria is elérhetetlen volt, nemhogy az Egyesült Államok. A kis sportújságíró nem egyedül volt az oktatógépen. Vele volt az úszószövetség akkori elnökhelyettese, Mátsik György, aki a magyar történelembe véreskezű kommunista ügyészként írta be a nevét. Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő véres megtorlásokban aktív részt vállalt.A többi között az épphogy 18 éves Mansfeld Péter kivégzésében is.

A cikkből kiderül, hogy Gyárfás nagyon élvezte a repülést. Vajon hogyan került ki 1981-ben Amerikába egy ilyen prominens kommunista vérügyésszel együtt? A válasz egyszerű:

Gyárfás Tamás nagyon is jól feküdt az állambiztonságnál.

Az 1984-es olimpiát bojkottálta Magyarország. Gyárfásnak tehát sikerült az, ami sok magyar sportolónak és nála sokkal komolyabb sportújságírónak is szertefoszlott álom maradt, a még szinte kezdő újságíró kijutott Los Angelesbe, hogy „tudósítson". Valójában cikkeivel a kommunista propaganda üzenetét erősítette, miszerint sportolóink nincsenek biztonságban, és ez az egész Amerika hibája, magyarul le kell fújni a magyar szereplést.

Kicsoda Gyárfás Tamás?

Amikor a Pesti Srácok megírta az igazságot, amit az Arcanumban is elérhető Népsport korabeli cikkei bizonyítanak, miszerint Gyárfás Tamás a pártvezetés szócsöveként bojkottálta az 1984-es olimpiát, Gyárfás Tamás szánalmas magyarázkodásba kezdett:

„1981-ben még az olimpiai bojkott gondolata sem merült fel. Mint ahogy az egykor Samaranch interjúk időszakában sem. 1984-ben, már mint a Népsport főmunkatársa bekerültem a lap hat főre tervezett olimpiai tudósító csapatába (1980-ban a moszkvaiban is benne voltam). A Sport Illustrated magazin meghívására a játékok kezdete előtt három hónappal utazhattam ki. Nekem kellett bemutatnom a magazin olimpiai promóciós kiadványában a szocialista országok sportolóit. Röviddel az olimpia kezdete előtt derült ki, hogy többek között a magyar sportolók nem vehetnek részt az ötkarikás játékon. Azzal az indokkal, hogy már ott vagyok, egyike lehettem a Népsport kéttagúra zsugorodott olimpiai tudósító „csapatának". Varga József akkori főszerkesztő utazott ki Los Angelesbe az esemény kezdetére" - írta Huth Gergely főszerkesztőnek.

A karrierjét egyszerű pitiáner sportújságíróként kezdő Gyárfás a kilencvenes évekre jelentős kapcsolatokkal rendelkező médiavállalkozóvá nőtte ki magát. Ebben a hihetetlen karrierben ez a szakmainak hazudott amerikai út jelentős fordulatot jelentett.

A nagyravágyó Gyárfás itt ismerkedett meg azzal a Bodnár Györggyel, aki a hetvenes években még börtönben is volt az Egyesült Államokban. A Szaknévsor alapítójáról sokan rebesgették, hogy az úgynevezett

Los Angeles-i magyar maffia egyik tagja

lehetett, miután Tonhauser László nyomozó azt mondta, a magyar maffia "papír-írószerben utazott". Bodnárnak is papír-írószer kereskedelemmel foglalkozó cége volt. Bodnár 1989-ben felajánlotta Gyárfás Tamásnak, hogy támogatja egy lap elindításában. A Sport Plusz sportbulvárlap első tulajdonosa Bodnár volt, a második Gyárfás Tamás lett, innen szerezte első milliót. Igazán azonban nem ebből gazdagodott meg.

A pillanat, amikor gyűlölt riválisa ellenséggé vált

Gyárfás karrierjében az igazi áttörést a szintén 1989-ben induló balliberális propagandatévé, a Nap TV jelentette, amit Székely Ferenc alapított. A milliárdokhoz a szexuális zaklató Havas Henriken keresztül vezetett az út:

Mivel Gyárfás a Sport Plusz révén már ismerte Havas Henriket, többször kérte, hogy hozza őt össze Székely Ferenccel, mondván, szívesen indítana egy sportrovatot az akkor már elég népszerű, de még csak heti kétszer jelentkező Nap TV-ben. A találkozót 1989 őszén ütötték nyélbe" – írja a Pesti Srácok. Gyárfás jól jött Székelynek, mert akkor már anyagi nehézségekkel küzdött a tévé. Gyárfás tulajdonképpen a Nap TV reklámidejét kínálta cégeknek, és jól ment neki.

A Nap TV egyre nagyobb hatalmú urát

agresszív, törtető embernek ismerték meg a kollégái.

Gyárfás Tamás rendszeresen megalázta a beosztottjait. Üvöltött velük, de nem csak ezzel teremtett elviselhetetlen körülményeket számukra. Ahogy korábban írtuk, ma már legendaszámba mennek azok a történetek, amelyek a zuglói Angol utcában, az egykori Nap TV birodalmában estek meg.

A milliárdos Gyárfás Tamás nem tűrte, hogy egy-egy szobában feleslegesen égjen a villany, ezért rendszerint sötétben kellett végigmenni a folyosón.

Persze nemcsak az alkalmazottakkal volt konfliktusa, hanem befolyásos emberekkel is. Princz Gáborral, a Postabank vezérével és

Fenyő János médiavállalkozóval is, aki szemet vetett a Nap TV-re.

Székely 1994-ben, amikor a Magyar Televízió alelnöke lett, a reggeli műsor csapatából Stáb Rt. néven részvénytársaságot csinált, amely mögött a Vico állt, Fenyő János vállalkozása. Ez pedig azt jelentette, hogy Gyárfás Tamás kimaradt a bizniszből. Gyárfás úgy ítélte meg, hogy Fenyő János keresztülhúzta a számításait. Fenyő János rivális vállalkozóból ellenséggé vált.

A köztévé ekkor a Nap TV és közte beiktatott egy céget, amiről kiderült, hogy Fenyőé. A Gyárfás–Fenyő-konfliktusról a nagypolitika is tudott, olyannyira, hogy 1997-ben az akkori kormányfő, Horn Gyula is arról győzködte Fenyőt, hagyja békén a producert. Ez a konfliktus volt az oka annak, hogy miután 1998-ban egy bérgyilkos fényes nappal meggyilkolta Fenyő Jánost, már akkor a lehetséges megbízók között említették Gyárfást, aki azonban hevesen tagadta ezt, egészen máig"

- fogalmaz a Pesti Srácok. A nyíltan balliberális tévé 2009-ben pedig végleg megszűnt, ezután Gyárfás új utakat keresett az érvényesülésre. A gyalázatos baloldali propagandaműsorról, a Napkeltéről és a mögötte lévő cégről, a Nap TV-ről rövidesen részletesen is írunk.

Akire nem volt szüksége, azt ejtette

"Megemelem a kalapom a munkabírása, a szervezőkészsége és a kitartása előtt, de a kutyámat nem bíznám rá" – mondta egy kollégája Gyárfásról, majd hozzátette:

Akkor lehetett valakivel igazán jóban, ha az érdeke úgy kívánta. Ha pedig már nem kívánta úgy, akkor az addigi barátot indexre tette."

Amikor Kovács Lajos nyugalmazott nyomozó ezredest, a döglött ügyek osztályának egykori vezetőjét a gyilkosság megrendelőjéről kérdezték, a kezdetektől egy médiavállalkozóra utalt a lehetséges megbízók közül. Akkor még nem mondhatta ki a nevet, de mindenki tudta, hogy ez csakis Gyárfás Tamás lehetett,

aki jó kapcsolatot ápolt Portik Tamással és az emberével, Jozef Roháccal is.

Portikkal régóta ismerik egymást. Gyárfás 2004-ben egy százmillió forintnál többet érő Ágnes utcai ingatlant cserélt el Portik Tamás akkori élettársával. Emellett a Magyar Idők a Fenyő-ügyben kihallgatott védett tanúra hivatkozva azt írja, Gyárfás is ott volt Portik Művészinas étteremében, amikor az olajozásban érdekelt Energol-vezér Fenyő Jánosról beszélt.

Portik állítólag őrjöngeni kezdett, amikor megtudta, hogy Fenyő felrúgta a megállapodásukat, és kijelentette, hogy 'hazavágja' a nagyvállalkozót. A védett tanú szerint Gyárfás Tamás erre azt mondta: Tomikám, ezzel nekem is nagy szívességet tennél [...] különben is, megérdemli, hogy megdögöljön."

Korábban egy védett tanú már azt vallotta, hogy Portik Gyárfás kedvéért szervezte meg Fenyő lelövését.

Ahogy a Magyar Idők felidézi, Gyárfás neve szóba került azon a találkozón, ahol az olajmaffiózó Portik a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati vezetőjének, Laborc Sándornak 2008 nyarán felajánlotta segítségét. Nyilván ellentételezést remélve arról panaszkodott Laborcnak, hogy a rendőrök azt gyanítják, Gyárfás őt bízta meg Fenyő megölésével.

Gyárfás Tamást, akit évtizedeken át dédelgetett és védett a balliberális politikai elit, tegnap bilincsben vitték be, hogy kihallgassák. Azzal gyanúsítják, hogy ő adta ki az utasítást Fenyő János megölésére. A gyanú szerint

Gyárfás Tamás közvetlen parancsára lőtte agyon

az ügyben elítélt szlovák bérgyilkos, Jozef Rohác Fenyőt 1998. február 11-én este fél hat után saját Mercedesében, amikor Fenyő megállt a piros lámpánál a Margit hídnál. A felbujtás gyanúját

egy hangfelvételre alapozzák.

Az NNI őrizetbe vette Gyárfás Tamást. Ezt csak akkor teheti, ha az előzetes letartóztatás feltételei megvannak, vagyis gyakorlatilag biztos, hogy kezdeményezik Gyárfás letartóztatását. Erre meg is van minden alap, ugyanis életfogytig tartó börtön fenyegeti. Alaposan feltételezhető, hogy milliárdjai segítségével megpróbálna megszökni.