„Van egy bakancslistám: meg szeretnék tanulni síelni, és el szeretnék jutni Ausztráliába" – ezt mondta Máté Dorka, aki interneten keresztül jelentkezett be a Semmelweis Egyetem sajtótájékoztatójára. Aztán arról beszélt, hogy amikor a műtét után felébredt, úgy érezte, rengeteg levegője van. "Úgy éreztem, mintha a hasam is tele lenne levegővel. De az orvosok mondták, hogy nem, az nem a hasam, hanem a tüdőm. Az új tüdőm." Máté Dorka, 13 éves kislányon végezték el Magyarországon először a gyerek-tüdőtranszplantációt. Cisztás fibrózissal született – ez egy genetikai betegség. A kislány édesapja az Origónak nyilatkozott. Azt mondta, Dorka vigasztalta őket, és erőt adott nekik, hiszen a kislányuknak egyáltalán nem volt betegségtudata. Amikor várólistára került, türelmetlenül várt, és amikor megtudta, hogy még aznap megműtik, ujjongva hívta fel édesapját. „Úgy örült, mintha legalább az ötös lottón nyertünk volna. Mi pedig az édesanyjával teljesen összezuhantunk, végtelenül aggódtuk, de Dorka csak nevetett, és azt mondta: apa, ne izgulj, minden rendben lesz." – mondta Máté Ferenc, Dorka édesapja.

Új életesélyt adtunk: Dorka megvalósíthatja a bakancslistáját!

Az első magyar gyerek-tüdőtranszplantáció fontos mérföldkő a Semmelweis Egyetem életében – mondta az Origónak adott interjújában Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese.

Ahogyan a sajtótájékoztatón bejelentkezett internetes kapcsolaton keresztül Dorka, hallhatta mindenki, hogy mennyire okos, szinte felnőtt kisgyerek. Ez a kislány néhány héttel ezelőtt minden levegővételért megküzdött. Nagyon oda kellett figyelnie, hogy egyáltalán levegőt kapjon."



Merkely Béla hangsúlyozta, hogy az első magyarországi gyerek-tüdőátültetés két nagy intézet, a Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai intézet együttműködésének köszönhető. Az Országos Onkológiai Intézetben nagyon fejlett a mellkassebészeti osztály – amely egyben a Semmelweis Egyetem mellkassebészeti klinikája is.

„Dorkának ez a két intézet új életesélyt adott, úgyhogy most már nyugodtan elkezdheti megvalósítani a bakancslistáját. Ennél szebbet nem tudok elképzelni" – mondta az egyetem klinikai rektorhelyettese.



Azt is hangsúlyozta, hogy ez volt egyébként a huszonötödik gyerek-tüdőátültetés magyar betegen, de eddig 24 műtétet a bécsi központban végeztek el. Dorka volt az első, akit itthon, Magyarországon operáltak meg.

„Most már tudjuk: ma már nem kell Bécsbe menni ezért. Ez azért is fontos, mert amikor a gyerek a műtét után felébred, és magyarul szólnak hozzá az orvosok, nővérek, az a gyógyulásban is segíti" – mondta Merkely Béla.

A gyerek-tüdőtranszplantáció nem túl gyakori beavatkozás. Évente az egész világon kevesebb mint 100 ilyen műtétet végeznek.

„Dorka műtéte azt mutatja, hogy ha jól szervezett a betegellátás, nincs lehetetlen Magyarországon. A magyar orvosok és szakdolgozók világszínvonalú munkája hihetetlen teljesítményre képes" – emelte ki a klinikai rektorhelyettes.

Dorka úgy örült a műtétnek, mintha megnyertük volna a lottó főnyereményét



„Engem úgy hívott fel, hogy apa, képzeld, transzplant! Este 9-re ki vagyok írva műtétre! Hát én ugyanezzel a lendülettel estem össze. Tudtam, hogy veszélyes a műtét. Itt gyakorlatilag nincs más nincs vagy A, vagy B" – mondta Máté Ferenc, Dorka édesapja az Origónak.

Azt is elmesélte, hogy amikor tolták be a kislányt a műtőbe, ráparancsolt, hogy készítsen róla egy fényképet, mert olyan jól néz ki ez a zöld ruha – és persze közben folyamatosan vigasztalta a szüleit, hogy ne aggódjanak, minden rendben lesz, a professzor is megmondta, és ő hiszi, tudja, hogy így lesz.



Dorka szülei egész éjjel a műtő előtt ültek, és amikor reggel elmondta az orvos, hogy a műtét sikerült, komplikációmentesen, kezdtek megnyugodni.

A teljes beszélgetést Máté Ferenccel itt nézhetik meg:

Az újjászületés nagyobb csoda, mint a születés

A Semmelweis Egyetemen sajtótájékoztatót tartott az első magyarországi gyerek-tüdőátültetés után, ahol Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója azt mondta: megtisztelő és felemelő volt, amikor a Semmelweis Egyetem vezetői megkeresték azzal a felvetéssel, hogy elvégeznék-e a 13 éves Dorkán a tüdőtranszplantációt.

Biztos voltam abban, hogy az intézet mellkassebészeti osztálya rendkívül felkészült, de megkérdeztem a Mellkasi Központ vezetőjét és a terápiás osztály vezetőjét, hogy tudják-e vállalni. Ők azt mondták, hogy igen. Elszántságot éreztem bennük. És ez talán fontosabb. Mert azt tudtam, hogy a képesség megvan. A gyerekgyógyászat nem a profilunk, de elvégeztük a műtétet, amely az egész világon rendkívül ritka" – emelte ki Kásler Miklós.

Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem I. Számú Gyerekklinika igazgatója azt mondta: Dorkának cisztás fibrózisa volt. Ez egy genetikai betegség, amely a születés utáni első napon lényegében kiderült. Négyezerből egy gyerek születik ezzel a betegséggel - vagyis évente Magyarországon 20-22 gyerek -, de nem mindenki kerül ennyire súlyos állapotba gyerekkorban, mint Dorka.

Elek Jenő, az Onkológiai Intézet Aneszteziológiai és Központi Intenzív Terápiás Osztály vezetője azt hangsúlyozta, hogy a gyerek-tüdőátültetések száma nem éri el a 100-at az egész világon. A bécsi központban is évente egy-két ilyen műtétet hajtanak végre.

„Dorka alig-alig túlélhető állapotban került hozzánk. Sikerült stabilizálni az állapotát, ezután műtöttük meg. Szerencsére semmilyen komplikáció nem lépett fel a műtét közben. Fantasztikus volt látni, hogy Dorka a műtét után négy nappal mosolyog. Egy újjászületésnek lehettünk szemtanúi, amely úgy gondolom, nagyobb csoda, mint maga a születés. Dorka fantasztikus kislány, igazi bölcs gyerek, aki nekünk is rengeteget tanított" – mondta Elek Jenő.

Dr. Rényi-Vámos Ferenc, az Országos Onkológiai Intézet Mellkasi Központjának vezetője azt mondta el, hogy a műtét hat órán át tartott, és végtelenül büszkék, hogy el tudták végezni. Dorka jelenleg a rehabilitációját tölti, de már nincs steril körülmények között.

Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese a sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy az elmúlt fél évben Magyarországon megtörtént az ötszázadik szívátültetés, egy hónappal ezelőtt a tízezredik szervtranszplantáció, és most pedig a gyerek-tüdőtranszplantáció. Évente ötven szívátültetést, 170 vesetranszplantációt és 80 májtranszplantációt végez az egyetem. „A Semmelweis Egyetem 21. századi fejlesztési programja kiemelten foglalkozik a szervtranszplantációkkal összefüggő infrastrukturális fejlesztésekkel – és ez a kormány programjában is megtalálható. Szeretnénk javítani a vese-, a szív-, a tüdő-, a máj- és a gyerektranszplantációk infrastrukturális feltételein" – emelte ki a klinikai rektorhelyettes.