Újabb műsorvezetőket rúgott ki Simicska Lajos, de Kálmán Olga még marad

39 embert rúgott ki Simicska Lajos párttelevíziójából, a Hír TV-ből. A Jobbikot tulajdonló oligarcha a múlt héten felszámolta a Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót. A tévéjét egyelőre nem zárja be, de alig lesznek műsorok. Amit nehéz megmagyarázni: Kálmán Olgát még mindig tartja. Kálmán Olga rekordfizetéséből 10-15, becsületesen dolgozó technikai munkatárs tudna hazavinni pénzt a családjához, ha ők maradhattak volna, viszont a bukott riporternő, akinek műsorát botrányosan kevesen nézik, marad. De nem akarunk demagógok lenni, hiszen magáncégével azt csinál a részeges oligarcha, amit akar.

Nyilvánvalóan, aki egy percet is látott a most kirúgott Péterfi Judit vagy Veiszer Alinda műsorából, és nem elvakult Jobbik- vagy mondjuk DK-szimpatizáns, nehezen sajnálja. Az elfogultság jelképei ők is. Péterfi előző munkahelyére, a baloldali kábeltévéhez is - megmosolyogtató képernyőképtelensége ellenére - több mint furcsa körülmények között került. Az ellenzéki politikusokhoz való gátlástalan törleszkedés jellemezte riportjait, és ugyanez mondható el Veiszerről, aki szintén rendszeresen sápítozott ellenzéki értelmiségiekkel, hogy milyen borzalmas hely ez a Magyarország.

Kálmán OIga viszont - egyelőre - marad. Ha hinni lehet neki, akkor marad a saját kollégáit is irritáló, kirívóan magas fizetése is. Négymillió forint, egy nézetlen műsorért... Kálmán Olga, ahogy megírtuk, élő adásban dicsekedett el azzal, hogy az ő fizetését nem csökkentették.

Tegnap egyébként hihetetlenül álságosan jajveszékelt kollégái kirúgása miatt, majd még önmagához képest is nevetséges okfejtésbe kezdett: azon elmélkedett, hogy mintegy megrendelésre írnak róla rosszat. Sőt, ezt megírják az újságírók helyett - ahogy fogalmazott, jól ismerve a Kádár-rendszeri terminológiát - fent. Odafent.

Tehát, amikor a Magyar Idők vagy a 888, esetleg éppen mi rosszat írunk Kálmán Olgáról, akkor ezt szerinte minimum azért tesszük, mert meg akarunk felelni "odafent"-nek, de még inkább ezt (ahogy Kálmán Olga fogalmaz) "odafent" megírják helyettünk.

Ez a gondolatmenet azért tanulságos, mert a személyiség - mondjuk úgy - egyfajta torzulását lehet így nyomon követni. Hogyhogy ennyire képtelen magát kívülről látni Kálmán Olga? Tényleg nem tudja, hogy társaságokban, ha elhangzik az a név, hogy Kálmán Olga, mindenki dől a röhögéstől? Nem látott egy percet sem mondjuk abból az Echo TV-s műsorból, ahol a két kiváló publicista, Apáti Bence, Megadja Gábor és két, nagyon szellemes Pesti Srácok-újságíró percekig rajta röhög? Természetesen az otthon ülő nézőkkel együtt.

Hogyhogy nem tudja Kálmán Olga, hogy nincs olyan politikus Magyarországon, aki őt komolyan venné? Fele annyian sem nézik a műsorát, mint az ATV hasonló beszélgetéseit. Mindig ugyanaz a húsz-harminc ember fordul meg nála. Mindig ugyanazt mondják. Tényleg azt hiszi, hogy ezzel tud valakinek ártani? Tényleg azt hiszi, hogy van ember az országban, aki komolyan foglalkozik vele? Tényleg azt hiszi, hogy valaki (természetesen "odafentről") kéri bárkitől is, hogy vele, a bukott riporternővel foglalkozzon?

Vicces, könnyű perceket akarunk szerezni az olvasóknak, ezért írunk róla. Ezt tényleg nem tudja? Kálmán Olga egy - nincs rá jobb kifejezés - poén.

A végtelenségig elfogult, a gyenge emberekkel (nyugdíjas szülőtagozat-vezetőkkel például) bátor és erőszakos, a tekintélyesebb emberektől rettegő, az ellenzéki politikusoknak hízelgő Kálmán Olga pontosan ugyanaz, mint volt régebben Uhrin Benedek. Csak míg rajta azért jobb érzésű ember nem nevetett, mert esetében arról volt szó, hogy egy idős, egész életét tisztességesen végigdolgozó ember nem látta magát kívülről, Kálmán Olga viszont egy hétköznapi lakájriporter.