Jubilál a Virágos Magyarország

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottsága immár 25. alkalommal indítja útjára hazánk egyik legnépszerűbb mozgalmát, amelyre május 31-ig nevezhetnek a települések. Ebben az évben több újítással is készülnek a szervezők. Az MTÜ a verseny 25. évfordulója alkalmából egy „Jubileumi díjat" is odaítél majd.

A Virágos Magyarország verseny 1994 óta az ország egyik legjelentősebb és legtöbb lakosát megmozgató kezdeményezése, amelyhez évente mintegy 300 hazai település csatlakozik. Közel hárommillióan dolgoznak azért, hogy a lakókörnyezetük szebb és élhetőbb legyen.

A verseny egyúttal annak a visszahívó vendégszeretetnek is a példája, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmusfejlesztési stratégiájának egyik fontos pillére – hangsúlyozta az idei versenyt meghirdető sajtótájékoztatón dr. Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója. Már megszokhattuk, hogy rekordévet rekordév követ a magyar turizmusban. Azt szeretnénk, ha ez erre a versenyre is igaz lenne, ezért minél több települést arra buzdítok, hogy induljon el az idei megmérettetésen – tette hozzá dr. Guller Zoltán.

A Virágos Magyarország mozgalom azért is különleges, mert képes megmutatni a közösségek valódi erejét: a versenyen induló falvak és városok nagyban támaszkodnak a helyi közösségekre, akik saját forrásból szépítik és gondozzák környezetüket. Az MTÜ fennállása óta támogatja a versenyt, hiszen céljaik azonosak: a vonzóbb, kulturáltabb településkép a magyar turizmust és gazdaságot is erősíti.A verseny fővédnöke idén is a műsorvezető-riporter, Borbás Marcsi, aki elkötelezett a fenntartható és környezettudatos szemléletmód mellett.

Az MTÜ a 25. jubileum alkalmából minden pályázó településnek egy-egy facsemetét ajándékoz. Az Ügynökség emellett egy „Jubileumi díjjal" is készül, amelyet a legjobban teljesítő, illetve az Arany Rózsa díjas települések közül választ ki a szakmai zsűri. Az MTÜ az idei évben is díjazza a „Legvirágosabb úti célt". Az elismerést annak a településnek ítélik oda, amelyik a legtöbb közönségszavazatot kapja a verseny Facebook oldalán.

Az idei két fődíjas település (város, illetve falu kategóriában) a 2019. évi Entente Florale Europe környezetszépítő versenyen képviseli majd hazánkat, tovább erősítve Magyarország vonzerejét, versenyképességét a legkedveltebb európai desztinációk között. 2018-ban a tavalyi nyertesek, Veszprém és Lajoskomárom vesznek részt a nívós megmérettetésen.