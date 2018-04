A gazdaságra is pozitív hatással van a balatoni nyár

A hatékonyság növelése mellett az üzleti életet is felpezsdíti a magyar tenger mellett eltöltött céges pihenés.

A vállalatvezetők visszajelzéséből egyértelműen kiderül, hogy üzleti szempontból is megéri a munkatársakat elvinni csapatépítésre, hiszen komoly lökést adhat a hatékonyságnak – mondta el a Deluxe Sailing Team csapatvezetője és egyik tulajdonosa. Grünwald Ádám kiemelte, hogy a csapatkohézió fejlesztésének talán legjobb módszere a vitorlázás, hiszen elengedhetetlen a közös munka a siker érdekében. „Ugyanakkor nem hiányozhat egy ilyen összetett technikai sportnál a megfelelő tudás, amit a Deluxe Sailing Team biztosít. De nem csak a vízen vagyunk otthon, hiszen a legjobb éttermekkel és szállodákkal működünk együtt" – tette hozzá.

Pezseg az üzleti élet a tóparton

A csapatépítő rendezvényeken túl azonban a vitorlázás ma már előkelő helyet foglal el a rendhagyó „meeting" helyszínek toplistáján is. A Deluxe Sailing Team tapasztalatai szerint sokkal kötetlenebbül tárgyalnak egymással a felek, ami segíti a nagyobb felelősséget jelentő üzleti döntések meghozatalát. A cégek egymásra találásának is fontos helyszíne „a magyar tenger" – hívja fel a figyelmet Bea Zoltán. A Deluxe Sailing Team társtulajdonosa és vezetője kiemelte, hogy több olyan rendezvényt is szerveztek, melyeken az új ismeretségek gyümölcsöző munkakapcsolattá alakultak.

A fentiek fényében pedig egyértelműen kijelenthető, hogy egy balatoni céges rendezvény nem csak a munkatársaknak biztosít kikapcsolódást, hanem a vállalatok vezetése is profitál a kiruccanásból.

A balatoni vitorlázások jótékony üzleti hatásáról a Deluxe Sailing Team honlapjáróltudhat meg többet.