Kórházból loptak telefonokat

Társával együtt hamar elfogták azt a 19 éves férfit, aki egy kórházból lopott telefonokat.

Egy debreceni kórház ápolónője értesítette a rendőrséget szerdán, hogy ellopták a telefonját, és több beteg is jelezte, hogy nem találja a mobilját. A nyomozás után elfogták a 19 éves D. Gézát és 17 éves társát. Hamar kiderül, hogy mi történt.

A két fiatal férfi bement a kórház egyik kórtermébe, ahol egy alvó beteg szekrényéről loptak egy telefont. Amikor elindultak haza zsákmánnyal, észrevették a nővérpultban hagyott telefont is, azt is ellopták. Az eddigi nyomozás szerint a két férfinak több hasonló bűncselekményhez is köze lehet. A rendőrség kifosztás és lopás miatt indított eljárást ellenül.