A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal szerint Magyarországra ágyútűz fog zúdulni, de ez az ágyútűz egy olyan erődöt fog érni, amelyet a magyar emberek keményen megerősítettek április 8-án. Mindennek ellenére ki fogunk tartani, a bevándorláspolitika ügyében pedig egy jottányit sem engedünk. A elkövetkezőkben a 2019-es európai parlamenti választásokra kell koncentrálni, mert ott fog eldőlni a kontinensünk jövője.

A kampányban a legfontosabb kérdésre koncentráltak, nevezetesen, hogy teret engednek-e Magyarországon Brüsszel – amúgy a Soros-tervvel megegyező – bevándorláspolitikájának, vagy sem - jelentette ki Rogán a PestiSrácoknak adott interjújában.

Világos volt, hogy ha olyan kormány jön, amely kinyitja a határokat, amely nem tudja megvédeni az országot a kényszerbetelepítéstől, akkor az eddigi eredményeink mennek a kukába - tette hozzá.

Szerinte Közép-Európában a migráció költségei megroppantanák az éppen fellendülő gazdaságokat.

Rogán Antal kifejtette, hogy a jövőben még több nemzetközi támadásra számíthatunk a külföldi hatalmak és a Soros-birodalom kitartottjai részéről: „A tét nem kevesebb, minthogy megmarad-e Európa európainak vagy véglegesen vegyes népességű és vegyes kultúrájú bevándorlókontinens lesz belőle. Eddig erről az emberek feje fölött döntöttek, de most végre az európai polgárok maguk szavazhatnak a kontinens sorsáról.

Ilyen óriási tét mellett nyilvánvaló, hogy a Soroshoz hasonló milliárdosok és a migrációt kiszolgáló politikusok szemében óriási gerenda Orbán Viktor" – közölte.

A miniszter kijelentette, hogy minél előbb diszkreditálni akarják a magyar és a többi bevándorlásellenes kormányt. Ágyútűz fog zúdulni ránk, de ez az ágyútűz hál' Istennek egy olyan erődöt fog érni, amelyet a magyar emberek keményen megerősítettek április 8-án. Mi ki fogunk tartani a magyarok döntése mellett, a bevándorláspolitika ügyében egy jottányit sem fogunk engedni és nagyon reméljük, hogy az európai parlamenti választás után új brüsszeli vezetés és józan brüsszeli politika következik.

A kontinensünk polgárai azt akarják, hogy a brüsszeli bizottság maga is az erősen védett európai határok pártjára álljon a bevándorlók importja helyett.

A miniszter elmondta álláspontját a kormányellenes demonstrációról is.

Szerinte az a tény, hogy ma Magyarországon szabadon lehet tüntetni pont azt bizonyítja, hogy demokrácia és jogállam van, ahol mindenki szabadon kimondhatja, amit gondol:

„Ha jól emlékszem, amikor 2006-ban kimentünk tüntetni, minket jól elvertek és senki nem tiltakozott értünk Európában, senki nem aggódott a magyar demokráciáért. Ebből is látszik, hogy eltérő a demokráciafelfogásunk".

Amivel gondom van az az, hogy a tüntetőket külföldről, nyilvánvaló hátsó szándékkal hergelik. Na ez már ellentétes a demokráciával és teljességgel elfogadhatatlan – tudatta Rogán.

A politikus kijelentette, hogy jól megfigyelhető egy nemzetközi tendencia: ahol nem a kiszemelt pártok győznek egy választáson, ott diktatúrát, csalást kiáltanak és megpróbálnak bizonytalanságot gerjeszteni.

Ezt egy hálózat csinálja, amit mi Soros-hálózatnak nevezünk és amely tüntetéseket, akciókat finanszíroz és bonyolít, folyamatos nyomás alatt tartva a nem az ő érdekük szerint működő kormányokat, amelyeket megpróbál alkura, távozásra kényszeríteni. Mi nem ijedünk meg, számítottunk erre.A Jobbik látványos bukása és a Simicska-médiabirodalom összeomlása kapcsán azt mondta: nem Simicska tette tönkre a Jobbikot vagy a Magyar Nemzetet, hanem azok a jobbikos vezetők és újságírók, akik a saját akaratukból és jószántukból összeálltak vele és elfogadták a pénzét, támogatását és cserébe véghez vitték utasításait. A bukásukat tehát saját maguknak köszönhetik.

A Magyar Nemzettel kapcsolatban elmondta, hogy: „volt egy kiváló lap, amit kiüresítettek, eltérítették az eredeti értékeitől, miközben a nagy politikai lapoknak mindenütt van egy vállalt világnézetük. Ezt a világnézetet a Magyar Nemzet – Simicska Lajos akaratából és utasítására – elárulta, a táborát, az olvasóit is elárulta és átállt egy másik politikai tábor mögé. Ennek meglett a következménye: elvesztette olvasóit, hitelét és most saját magát is. A tulajdonos addig finanszírozta, amíg érdekében állt, most meg eldobta, mint egy lerágott csutkát".

AJobbiknak a mostani válságos és ellentmondásos állapotáról azt mondta: 2012-ben én személyesen beszéltem a Fidesz nevében azon a tüntetésen, ahol tiltakoztunk Gyöngyösi Márton zsidó polgártársaink listázását célzó mondatai ellen. Én ma is így gondolom, azóta sem álltam szóba Gyöngyösivel és nem is fogok. De a liberálisoknál úgy látom, az antiszemitizmus elleni küzdelem csak taktikai kérdés. Akik 2012-ben a leghangosabban fújtak a Jobbikra Gyöngyösi miatt, most ugyanolyan hangosan biztatták az embereket, hogy egyes választókörzetekben szavazzanak a Jobbikra. 2018-ban kiderült, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem még a Mazsihisz-nek is másodlagos. Ha a Fideszt kell ütni, akkor a Mazsihisz bátran összeáll az antiszemitákkal. Legjobb példa erre az, ami megtörtént Hódmezővásárhelyen, Lázár Jánossal szemben. Természetesen zsidó honfitársaink mindig számíthatnak a kormány védelmére, mert mi az antiszemitizmust elvi alapon utasítjuk el és nem közösködünk antiszemita nézeteket valló pártokkal és politikusokkal – tette hozzá.

A leendő kormány összetételével kapcsolatban Rogán Antal azt mondta, hogy egy új kormány lesz, részben új szereplőkkel és új struktúrával.

Várhatóan három-négy hét múlva válhat ismertté a kormánystruktúra és a kormánynévsor.