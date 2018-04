Ide jutott a csalódott ellenzék: egy skizofrén macska lett a szellemi vezér

Miután az előző héten csak az Oktogonig és egy hányáscsóváig jutott a "demokráciamentő" csapat, így ezen a hétvégén újból nekifutnak. A színpadon ott lesz a macskája nevében beszélő népvezér-irodalmár és a magyar politika legfüggetlenebb MSZP-s arca. A csapat tehát - legalábbis nevetségességben - erős, a megmozdulást Soros állja, a cél pedig ezúttal az Erzsébet-híd blokád alá vétele és zavargások kiprovokálása. Alig több mint tíz nappal a hatalmas Fidesz-győzelmet és egyértelmű eredményt hozó választás után. Amit az ellenzék képtelen feldolgozni. Mint egy úttörőcsapat. Kikapnak egy focimeccsen tíz nullára, és utána hisztizni kezdenek, hogy legyen még egy meccs.

Egy másodpercig sem tántorította el céljától a hazai és külföldi Soros-világot a súlyos választási vereség. Hiába a Fidesz-KDNP pártszövetség hatalmas mértékű győzelme, hiába a kiemelkedő részvételi számok, hiába mondott a magyarok döntő többsége nemet az ellenzék pártjaira, a voksolás másnapján ugyanott folytatták, ahol a kampányban abbahagyták. Sosem látott gyűlöletkommunikációval hergelik kétségbeesett híveiket az Orbán-kormány ellen. Képtelenek beletörődni a vereségbe, és ez a nevetséges viselkedés természetesen nevetséges viselkedést eredményez. Ráadásul a háttérben ott mozgolódnak Soros szervezetei, akik szintén nem tudják megemészteni bukásukat. Pénzük pedig van mindenre, erejük is, hogy az infantilisen viselkedő csalódottakat hergeljék.

Előző hétvégére összeverbuváltak egy "demokráciaféltő", kormányellenes tüntetést, amelyen megjelent a bukott ellenzéki politikai elit színe-java, így Magyarország legnagyobb "demokrataközössége" együtt vonulhatott Gyurcsány Ferenccel, Vona Gáborral, Hadházy Ákossal, Szél Bernadettel és Juhász Péterrel. A tüntetésen elhangzott az egyik népvezér lelkületű felszólaló szájából az elmúlt időszak legkomikusabb kijelentése: új választást követelünk. Miután egy héttel korábban megsemmisítő vereséget szenvedtek. A gondolat szellemiségének megfelelően kijelentették, hogy innentől kezdve, bizony minden hétvégén demonstrálni fognak. A szervezők a szokásos forgatókönyvnek megfelelően civil megmozdulásnak harangozták be az eseményt. Felmerül azonban a kérdés, hogy mennyire lehet független az a tüntetés, amely mögött Soros György és a pénze áll? Minden összecseng mindennel: éppen most érkezik majd Budapestre a milliárdos spekuláns playboy életmódot folytató fia, Alexander Soros, közeli barátjával. A Soros-világ növeli tehát a nyomást Magyarország demokratikus keretek között megválasztott kormányával szemben.

A Soros-terv hétvégi verziója: Blokád, hídlezárás, erőszak

A múlt heti mozgolódás nem sikerült a legjobban, hiszen csak a sörösök, borosok és cigisek védték este 10 után a demokráciát, és a legnagyobb sikerük is az volt csupán, hogy az egyik ifjú demokrata éppen az Oktogon közepén dobta ki a taccsot, ahogy arról képet is mutattunk. Ez feltehetően nem számított kiemelkedő sikernek még az ellenzék körében sem. Érezve a kudarcos szereplést, a tüntetéssorozat egyik szervezője megemelve a tétet azt nyilatkozta, hogy hétvégén a Kossuth térről a Szabad sajtó útra vonulnak. Ez pedig vélhetően nem jelent mást, minthogy le akarják zárni az Erzsébet-hidat, azaz blokád alá akarják venni a forgalmas útszakaszt. A térképen látható, hogy miről is van szó:

Nyilvánvaló, hogy abban reménykednek, ha a tüntetés után elfoglalják a hidat, kiprovokálják a rendőri beavatkozást, ha már a múlt héten nem sikerült. Ráadásul végül nem mertek megérkezni a Hamburgot is feldúló bértüntetők, mert két nappal korábban kiderült érkezésük.A Soros-közeli megmozdulások állandó eleme a rendőrökkel szembeni provokáció, korábban számos alkalommal játszottak rá arra, hogy hátha elpattan egy-két rendőrnél a húr, és akkor nyugati sajtóban lehetne mutogatni vérző fejű tüntetőket. Csakhogy a rendőrség eddig nagyon toleráns volt még a törvénytelenségekkel szemben is, nem avatkoztak be egyszer sem. Minden jel arra utal, hogy Soros György hívei egyáltalán nem adták fel, hogy erőszakos megmozdulással, randalírozással támadják a választás eredményét.

Komolytalan figurák játszanak népvezért

Kétséges azonban, hogy a Sorosék rendelkezésére álló személyi (és szürke) állománnyal kivitelezhető –e bármi is. A rendezvényen olyan rejtett szellemi magaslatok, politikai tehetségek szólalnak fel, mint Homonnay Gergely, Gyetvai Viktor és Gulyás Balázs. Homonnay nagyságát mutatja, hogy ő az a népvezérjelölt, aki egészen egyedi módon a macskája nevében kommunikál a polgárok felé. Nála nevetségesebb figura kevesebb mozog az ellenzéki oldalon. Ha nem lenne jóban Gulyás Mártonnal, nyilván a Soros-szervezetek is elzavarnák, mert csak lejáratja őket. Összetett személyiségét jól mutatja, hogy a népvezérkedés mellett irodalmár is: neki köszönhetjük „Az elnökasszony - A bundás választás" című örökérvényű alkotást. De a legnagyobb sikerét méltánytalan lenne elvitatni tőle, hiszen Hommonay alkotta meg a Puszi, Erzsi!-t, amely könyvnek már a tartalma is káprázatos. „Erzsébet Fenevadova minden idők legnagyobb celebritása. Egy igazi bundás királynő, szőrös fülű, bajszos díva, szupermodell, politikai szakkommentátor asszony. Sokoldalúsága szinte felsorolhatatlan, bölcsessége káprázatos, többek között ezért is teljesen jogos várományosa az elnökasszonyi posztnak." Valószínűleg ennyi is elég arra, hogy ráérezzünk az ifjú politikus/népvezér/irodalmár zsenialitására. Ő egy az egyben Vona Gábor irodalmi megfelelője.

Egyszóval, a tüntetés egyik (hivatalos) vezére egy lényegében munkanélküli ember, aki egy nősténymacskának képzeli magát, annak a nevében írogat.

Szerencsére helyet kapott az illusztris névsorban Gulyás Balázs, aki friss demokrataként rendkívüli ütemérzékkel bemondta az új választást a legutóbbi dzsemborin. A hétvégi sztárfellépők közül az egyik legfüggetlenebb, legcivilebb szónok, ehhez semmi kétség nem férhet, hiszen édesanyja Gurmai Zita, a szocialisták korábbi európai parlamenti képviselője. Erősíti ezt a képet, hogy mindemellett a telefonszámláját az MSZP fizeti, és hogy jelenleg is tagja a párt mobilflottájának. Ha valaki ezek után mégis kételkedne a függetlenségében, annak itt van négy meggyőző bizonyíték arra nézve, hogy Gulyás Balázsnál nem létezik függetlenebb szereplő Magyarországon:

Gulyás Balázs az MSZP tagja, és a párt józsefvárosi szervezetének alelnöke volt évekig. A helyi képviselő-testület szocialista javaslatra a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának delegálta.

Gulyás Balázs édesapja, Gulyás Mihály stratégiai igazgató, majd tanácsadó volt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban a szocialista Medgyessy-kormány idején.

Gulyás Balázs szervezte meg már évekkel ezelőtt az MSZP úgynevezett web2-es kommunikációját is. Ebbe a kommunikációba a párttól látszólag „független" közösségi oldalak, csoportok és blogok tartoznak, amelyeket úgymond a „civil" közösségek hívtak életre.

Gulyás Balázsnak ennek megfelelően több tucat olyan Facebook-csoporthoz volt és van szerkesztői jogosultsága, amelyek egyes, úgymond civilnek indult ügyekhez kapcsolódóan jelentek meg, majd amelyek aztán több tízezres követőtáborra tettek szert, hogy aztán végül névváltoztatással vagy a nélkül, de egyértelműen balliberális pártpolitikai célokat szolgáljanak a korábban hangoztatott civil ügyek helyett.

A csapat rendkívül erős tehát, de még így is jól jön egy Gulyás Márton, aki a választást követően újult energiával vetette bele magát a belpolitikai csatározásokba. Médiahaknija közben kiosztotta a komplett ellenzéket, a senki által soha meg nem választott Soros-aktivista szerint az ellenzéki képviselőknek le kellene mondaniuk a parlamenti mandátumaikról. Bár ő nem található meg az e heti szónokok között, sajtóértesülések szerint a rendezvények szellemi hátterét ő biztosítja, amivel, ugye mindenki elég jól jár.