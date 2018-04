Győrfi Pál: Mindent alárendelünk annak, hogy a gyerekeim jól érezzék magukat

Győrfi Pál és felesége, Salgó Adrienn három kisgyermeket nevelnek, így még a szürke hétköznapjaik sem unalmasak. A Győrfi családban folyton pezseg az élet a három örökmozgó tesz arról, hogy a szülők még a pihenés alatt is aktívak maradjanak.

Ádámmal, Alizzal és Lillával töltött minden perc ajándék a szóvivő számára. Amikor néhány napra sikerül szabadságra mennie, próbál a munkát háttérbe szorítva a gyerekeivel játszani. Ilyenkor szívesen mozdulnak ki a városból olyan helyre, ahol a gyerekek jól érzik magukat.

Sokgyerekes apaként nekem a pihenésben is az az első szempont, hogy a gyerekeim jól érezzék magukat. Ennek mindent alárendelünk Adriennel – kezdi a szóvivő – szeretünk kirándulni, wellnessezni és sportolni, ha mindezt egy helyen tehetjük meg, az maga a főnyeremény. Bár az idő nem volt a legkegyesebb hozzánk, amikor a balatonalmádi csúcsszállodába értünk, így most a balatoni séta elmaradt, de helyette a szálloda új gyerek birodalmát, foglalkozásait fedeztük fel a kicsikkel és nagy örömömre még az úszásra is rá tudtam venni őket."- meséli Győrfi Pál.

A szülőknek lehetősége volt egy kicsit kettesben is relaxálni, mert amíg a gyerekekre a játszóházban animátorok vigyáztak Pali egy páros masszázzsal lepte meg Adriennt.

Wellness után a család meg sem állt a szálloda Sky bárjáig, ahonnan csodálatos kilátás tárult eléjük a Balaton csúcsszállodájából.

13 emelet magasan még sosem jártunk a gyerekekkel, akik már a liftezést is élvezték. Pali megmutattat nekik a Balatont fentről, bár az időjárás nem volt kegyes hozzánk, ködbe burkolózott a tó nagy része, de még így is szép volt. – meséli az édesanya.

Győrfi Pál a Bál Hotelben sem tudott kibújni a bőréből. Megkérdezte a személyzet több tagját is, hogy tudnak-e újraéleszteni, ha szükség lenne rá? A válasz megnyugtató volt, hiszen mindenki kapott ilyen jellegű képzést a szállodában.

„Kitűnőre vizsgázott ez a hotel, mind szolgáltatásban, mind gasztronómiában, mind biztonságban – mosolyog - annak ellenére, hogy családbarát a szálloda, végig úgy éreztem, hogy ide egyszer el kell jönnünk kettesben a feleségemmel is egy kis kikapcsolódásra és ráadásul nem csak nyáron, hanem akár még most tavasszal vagy az őszi szezonban is.

- tette hozzá Győrfi Pál.