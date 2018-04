Itt a bizonyíték: Soros utasítására Gyurcsány pénzeli a tüntetőket

Soros György közvetlen utasítására egyik régi lekötelezettje, Gyurcsány Ferenc pénzeli a hétvégi tüntetéseket. Ő fizeti a színpadot, a technikát, a rendezők költségeit. Bizonyíték erre több Facebook bejegyzés, még Gyurcsány szóvivője, Gréczy Zsolt is beismerte a látszólag pártsemleges rendezvény pénzelését. A Ripost vette észre. De min veszekednek máris a tüntetőkkel?

Az az első perctől köztudomású, hogy Soros György és köre nyújt anyagi és politikai támogatást a választási vereség el nem viseléséből adódó tüntetéshez.

A színpadról Gurmai Zita, az MSZP elnökségi tagjának fia, régi szocialista pártvezető, Gulyás Balázs szervezi, vezényli az eseményeket, de a legnagyobb összeggel Gyurcsány Ferenc „szállt be a buliba". Soros külön is felszólította erre régi vazallusát.

Konkrét tényként ismerte ezt el egy Facebook bejegyzésben a tüntetés egyik szervezője Kepes Ágnes, aki azonban meg is támadta Gyurcsányékat, hogy a pénzért, támogatásért cserébe dirigálni is akarják a demonstrációt.

A sötét játékot bizonyító bejegyzéseket egy felháborodott tüntetésszervező juttatta el a Ripost szerkesztőségébe.

Ahogy írta, elege lett abból, hogy az ellenzéki politikusok a háttérből kihasználják őket, eszközként tekintenek rájuk, miközben csak a parlamenti mandátum, a haszonlesés érdekli mindegyiket.

A Facebook bejegyzések tanúsága szerint az egyre kínosabb játszmában főszerepet kapott a DK elnökségi tagja, a nyugdíjas "kvízprofesszor", Vágó István is.

Vagyis, ahogy szokásos, az ellenzéki oldalon máris hajba kaptak

De mi a veszekedés valódi oka?

A tüntetők elvadultabb része azt követeli Gyurcsánytól és a szocialistáktól, hogy ne csak pénzeljék őket, de teljesítsék a követelésüket is. Miszerint robbanjon ki anarchia, szűnjön meg a parlamentarizmus vagyis Gyurcsányék és az MSZP ne vegyék át a választásokon megszerzett mandátumokat. Zűrzavart keltve akarják megbénítani a hétköznapi életet, abban reménykedve, hogy a káosz után majd új választásokat írnak ki. Az ellenzék egy részének egyetlen célja van: a káosz. A választási vereséget ugyanis infantilis módon képtelenek elviselni.

Gyurcsány szóvivője Gréczy Zsolt, a DK új parlamenti képviselője először is, véletlenül vagy szándékosan, a Facebookon beismerte, hogy az MSZP-vel együtt ők pénzelik a tüntetést, majd komoly vitába bonyolódott a tüntetés szervezőivel. (az köztudott, hogy mindez Soros utasítására)

Próbálta meggyőzni őket, hogy a Parlament bojkottálása kiszámíthatatlan következményekkel jár, de miután nekiestek, gyorsan visszavonult a netről és nem sokkal később a vitatkozó hozzászólásokat is törölte. Bizonyára rádöbbent arra is, hogy lebuktatta a „pártsemleges" tüntetést, amit ők finanszíroznak.

De a dühös tüntetők mindent lefotóztak és eljuttatták a médiához. Persze, a DK lebukásán túl az végképp nevetséges, hogy Gréczy Zsolt szerint ők nyertek a választáson. Azon a választáson, ahol hatalmas részvétel mellett a Fidesz harmadszor szerzett egymás után kétharmadot, óriási fölénnyel nyert, Gyurcsány pártja pedig épphogy átlépte az ötszázalékos parlamenti küszöböt...

Gyurcsányék szemmel láthatóan csapdába estek, Soros utasítására pénzelik a tüntetéseket, de már tartanak attól, hogy mindez rájuk hullik vissza, netán maradék politikai mozgásterüket is megsemmisíti. Végrehajtják Soros utasításait, támogatják a demonstrációt, de már félnek is tőle.

Ilyen morális állapotban van a Sorosnak kiszolgáltatott ellenzék.