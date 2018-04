A nagy Soros-trükk: látszatkivonulás szép számú maradóval

Tegnap megírta a Die Presse német nyelvű, liberális napilap, hogy Soros György alapítványának budapesti irodája bezár, és Berlinbe költözik. A milliárdos üzletember hazai hálózata elkezdte kommunikálni a történteket: Sorost a szervezetével együtt elüldözte a magyar kormány. Az igazság azonban nem ez. Mutatjuk, miért dobbantott a spekuláns!

Tegnap a Die Presse német nyelvű napilap írta meg, hogy elköltözik Magyarországról Soros György alapítványa. A hírt személyesen a Nyílt Társadalmak Alapítványának (OSF) elnöke, Patrick Gaspard tolmácsolta Budapesten. Már az is meglehetősen érdekes, hogy a hírt éppen egy német liberális lap szállította, azonban az meg kifejezetten különös, ahogyan az ellenzéki propagandamédia minden egyes alállomása szállította a hírt.

444.hu: Soros hivatalos, magyarországi szócsöve úgy látja, hogy a milliárdos alapítványa „elmenekült" Budapestről, és a szervezet érdemeit hosszan sorolják. Arról azonban nem ejtettek szót, hogyan gyakorolt hatást, milyen szerepe volt a hazai belpolitikára az OSF-nek.

Soros hivatalos, magyarországi szócsöve úgy látja, hogy a milliárdos alapítványa „elmenekült" Budapestről, és a szervezet érdemeit hosszan sorolják. Arról azonban nem ejtettek szót, hogyan gyakorolt hatást, milyen szerepe volt a hazai belpolitikára az OSF-nek. HVG.hu: Átvette a fenti cikket a HVG is, és a „Menekülni kényszerül Soros budapesti irodája, pedig van mit nekik köszönni" című cikkükben szintén hosszan éltetik Soros pénzelosztó központját. Arról azonban nem ejtettek szót, hogyan gyakorolt hatást, milyen szerepe volt a hazai belpolitikára az OSF-nek.

Átvette a fenti cikket a HVG is, és a „Menekülni kényszerül Soros budapesti irodája, pedig van mit nekik köszönni" című cikkükben szintén hosszan éltetik Soros pénzelosztó központját. Arról azonban nem ejtettek szót, hogyan gyakorolt hatást, milyen szerepe volt a hazai belpolitikára az OSF-nek. 24.hu: Beállt a sorba Varga Zoltán lapja is, ők is magukénak érezték a témát, és ők is átvették a 444.hu cikkét. Arról azonban nem ejtettek szót, hogyan gyakorolt hatást, milyen szerepe volt a hazai belpolitikára az OSF-nek.

Ezeknek a munkáknak a közös hívó szava és gondolata:

a menekülés

milyen sokat tett a magyarokért Soros

a galád kormány azonban ellehetetlenítette őket

és egy szót sem ejtettek az alapítvány politikai szerepvállalásáról.

Miről van szó?

A bécsi irodával is rendelkező OSF nem kívánta megindokolni a budapesti irodája bezárására vonatkozó döntést, azonban minden jel arra utal, hogy a szervezet így már nem tartozna a magyar törvények alá, így nem is kell betartani azokat. Ezt tulajdonképpen elismerték Sorosék: a társaság közleménye szerint a döntés tulajdonképpen egy dolgon múlt, méghozzá a kormány "Stop Soros-csomagján", amelyet maga az alapítvány is „szoros figyelemmel kísért".Ismert, a magyar kormány a Stop Soros elfogadásával szeretné a Magyarországot érintő migrációra jogszabályi választ adni. Így a három törvényjavaslatból álló csomag a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről, a bevándorlási finanszírozási illetékről és az idegenrendészeti távoltartásról szól. Idén februárban került a javaslat a parlament elé, azonban még a választás előtt kiderült, hogy az új parlament fog dönteni a sorsáról. A választást a Fidesz-KDNP pártszövetség elsöprő többséggel, a parlamenti helyek kétharmadának megszerzésével nyerte meg, így a téma ismét napirendre fog kerülni az új kormány és Országgyűlés megalakulását követően. A törvénycsomag elfogadása nagy csapást fog mérni az illegális bevándorlást segítő szervezetekre, Soros Györgyék ezért inkább úgy döntöttek, meg sem állnak Berlinig.

Miért kell a balhé Soroséknak?

Mivel egyértelműen a hazai és nemzetközi Soros-világ vérveszteségéről van szó, meg próbálják megfelelőképpen kommunikálni a dolgot a Nyugat és az Európai Unió vezetői, közvéleménye felé. A szokásos forgatókönyv szerint Soros György felvette a mártír szerepét, akit a „civil szervezetével" együtt a diktatórikus kormányzat kirakott Magyarországról. A propagandamédia ennek megfelelően diktatúrát kiált már most, és úgy tálalják a történteket külföldre és belföldre, hogy Magyarország diktatúra, fasiszta, műveletlen és barbár ország. Minden bizonnyal felerősödnek majd azok a hangok, akik szerint Orbán Viktor ezzel megszüntette a civil szférát, és „súlyosan korlátozta a civil társadalmat Magyarországon". Mivel Soros György részéről ez egy pénzügyi, ideológiai döntés volt, a magyar miniszterelnöknek egyáltalán nincs köze a történtekhez. Ez persze a balliberális véleményformálók körében nem sok mindenkit fog érdekelni.

Mi az igazság?

Ezzel szemben a valóság az, hogy az OSF kivonulása ellenére Magyarországon marad egy rakat Soros-féle civil szervezet. Mivel egy jól kitalált, felépített hálózatról van szó, ezért az, hogy a pénzcsap költözik, nem oszt, nem szoroz. Soros álciviljei ugyanúgy működnek tovább, és igyekeznek majd befolyásolni a magyar belpolitikát az amerikai milliárdos pénzéből.

Szemmel láthatólag Soros György nem adta fel az Orbán-kormány elleni harcát, képtelen elfogadni a voksolás eredményét. A választást követően ellenzéki tüntetéséket finanszíroz és szervez hálózatán keresztül, magyarán ugyanott folytatja, ahol a kampányban abbahagyta. A szándéka továbbra is az, hogy folyamatos nyomás alatt tartsa a magyar kormányt. Ha rajta múlik, nem lesz nyugalom az országban.