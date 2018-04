Durva blöff: mégsem hagyja itt Budapestet Soros alapítványa

Megszólalt a Nyílt Társadalom Alapítványának (OSF) budapesti irodájának bezárásával kapcsolatban Csontos Csaba, az alapítvány szóvivője: kiderült, nem született még hivatalos döntés a berlini költözésről, sőt akármi lesz, ugyanúgy érkezik a pénz a hazai álcivil szervezeteknek. Erős a gyanú, hogy a bevándorláspárti milliárdos ismét blöffölt.

Tegnap a Die Presse német nyelvű napilap írta meg, hogy elköltözik Magyarországról Soros György alapítványa. A hírt személyesen a Nyílt Társadalom Alapítványának (OSF) elnöke, Patrick Gaspard tolmácsolta Budapesten. A bécsi irodával is rendelkező OSF nem kívánta megindokolni a budapesti irodája bezárására vonatkozó döntést, azonban minden jel arra utal, hogy a szervezet így már nem tartozna a magyar törvények alá, így nem is kell betartani azokat. Itt írtunk róla, hogy valójában miért dobbantott a spekuláns szervezete Berlinbe. Elősorban a Stop Soros nevű törvénycsomag elfogadása miatt aggódnak, hiszen a javaslat jogszabályikeretek közé foglalná az illegális migrációt támogató szervezetek tevékenységét.

Csakhogy tegnap óta eltelt egy nap, és nagyot fordult a világ Sorosékkal. Csontos Csaba, a Soros-alapítvány szóvivője azt mondta a Reuters-nak, hogy a magyarországi Nyílt Társadalom Alapítványa csak azután dönt Magyarországon maradásáról vagy esetleges távozásáról, hogy az Országgyűlés jóváhagyja a nem kormányzati szervezetekre (NGO) vonatkozó törvénytervezetet - tudósított az MTI. Az ellenzéki Abcúgnak viszont egy árnyalatnyival másképp fogalmazott Csontos: a portálnak nem erősítette meg, hogy hivatalos döntés született volna a költözésről, de szerinte, ha a parlament elfogadja a Stop Soros törvénycsomagot, ez egy reális forgatókönyvnek tűnik. A tegnap még biztosnak tűnő kivonulás, mára csupán reális forgatókönyv lett. Hogy eszük ágában sincsen itthagyni Budapest, azt jól mutatja, hogy a Soros alapítvány szóvivője a Soros-féle Abcúgnak elárulta, hogy akármi lesz, ugyanúgy fogják támogatni a magyar civileket, és a Magyarországon dolgozó munkatársaikat sem fogják elbocsátani.