Erzsi macska Márki-Zay-jal és társaival képtelen elviselni a vereséget

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, szombatra újra tüntetést szervezett a sorosista „demokráciaféltő" csapat, élükön olyan kiváló, független népvezérekkel, mint az MSZP-s Gurmai Zita fiával, Gulyás Balázzsal, a sorosista kirúgott rendezőhallgatóval, a szereplésmániás másik Gulyással, azaz Mártonnal, illetve Erzsivel, a "liberális macskával", vagyis persze a gazdájával, a munkanélküli "íróval", a magát macskának képzelő Homonnay Gergellyel. A háttérben persze végig ott van Soros György, aki képtelen elfogadni a választás végeredményét. Olyannyira, hogy még fiát, Alexandert is Budapestre küldte erősíteni az ellenzéket. A múlt heti nevetséges tüntetés "szép" jelenetei voltak, ahogy a szemkilövető Gyurcsány együtt vonult a Jobbik vezérkarával, többek közt a bukott pártelnökkel, Vona Gáborral. Egy jobbikos szimpatizáns is tanúságot tett a "néppártiságról", hiszen minősíthetetlen stílusban szidalmazta a helyszínt biztosító rendőröket. Ennek kapcsán megkerestük a Jobbik sajtóosztályát, akiktől válasz helyett csak szidalmazását kaptunk. De írtunk a mai megmozduláson felszólaló Márki-Zay Péternek is.

Nos tehát a kiváló "demokraták" újra összeverődnek, akik olyannyira tisztelik a demokrácia szabályait, hogy csak épp a nagy - közel 70 %-os - felhatalmazottsággal megválasztott új és még fel sem álló Országgyűlést, illetve a kétharmados győzelmet elérő Fidesz-KDNP győzelmét, azaz az egyértelműen kinyilvánított népakaratot nem tudják tiszteletben tartani. Képtelenek elviselni, hogy vesztettek. De ez várható volt, hogy Soros, és újdonsült csatlósai támadásba lendülnek, ha nem a sajátjaik alakítanak kormányt hazánkban.

A múlt szombati tüntetésről részletesen beszámolt az Origo. Megírtuk, hogy a választás végeredményébe belenyugodni nem tudó ellenzéki pártvezetők együtt vonultak: többek közt Gyurcsány Ferenc, Vona Gábor és Bajnai Gordon, valamint a tüntetésen is kolduló, asszonyverésbe belebukó Juhász Péter is.Vagyis látható volt, hogy beteges hatalomvágynál és orbitális zakó miatt fellángoló gyűlöletnél erősebb kohéziós erő nem létezik az ellenzéki vezetők között. Ha valamit, hát ezt megmutatta a múlt heti tüntetés.

Soros még a fiát is Budapestre küldte az ellenzék megsegítésére

Nos, hát ezt meg is lovagolta a „nagylelkű" tőzsdespekuláns, Soros György, akit nagyon feldühíthetett a választás végeredménye, hiszen ahogy azt megírtuk korábban, még saját, playboy életmódot folytató fiát, Alexander Sorost is Budapestre küldte, hogy kiadja az utasítást a helyi helytartóiknak és segítse a csúfosan levitézlett ellenzéket. Minden összecseng mindennel: a Soros-világ növeli tehát a nyomást Magyarország demokratikusan megválasztott kormányával szemben.

Beszámoltunk arról, is a múlt heti tüntetés kapcsán, hogy nem sikerült a legjobban, hiszen csak a sörösök, borosok és cigisek védték este 10 után a demokráciát, és a legnagyobb sikerük is az volt csupán, hogy az egyik ifjú demokrata éppen az Oktogon közepén dobta ki a taccsot, ahogy arról képet is mutattunk. Ez feltehetően nem számított kiemelkedő sikernek még az ellenzék körében sem. Érezve a kudarcos szereplést, a tüntetéssorozat egyik szervezője megemelve a tétet azt nyilatkozta, hogy hétvégén a Kossuth térről a Szabad sajtó útra vonulnak. Ez pedig vélhetően nem jelent mást, minthogy le akarják zárni az Erzsébet-hidat, azaz blokád alá akarják venni a forgalmas útszakaszt.

"Néppárti" jobbikos fiatalember minősíthetetlen stílusban sértegette a rendőröket

De arról is írtunk a múlt heti tüntetés kapcsán, hogy egy Jobbik pólóban megjelenő néppárti, finom demokrata úriember minősíthetetlen stílusban sértegette a kivonuló rendőrséget, amelyről készült felvételt a 888.hu után mi is nyilvánosságra hoztuk.

Először egy rendőrnőnek mondta, hogy szerinte három hónapja nem b.szták meg, később fap.nának hívta, majd amikor a jobb érzésű főnöke a rendőrnőt hátrébb állította a sorban, hogy ne tudják zaklatni, a helyére érkező rendőrt mocskos, rasszista szavakkal sértegette, kancigánynak nevezte.

Ide kattintva megtekinthető a videó.

A Jobbik sajtóosztályát és a ma felszólaló Márki-Zay Pétert is kerestük az eset kapcsán

A fenti eset kapcsán megkerestük a Jobbik sajtóosztályát, akiktől választ vártunk arra, hogy hogyan vélekednek a szimpatizánsuk megnyilvánulásáról.

Ezeket a kérdéseket tettük fel nekik:

1. A múlt heti, szombati tüntetésen, láthatóan egy Jobbik szimpatizáns a helyszínt biztosító rendőröket minősíthetetlen stílusban sértegette. Erről felvétel is készült, amelyet az alábbi linken találnak meg: http://www.origo.hu/nagyvilag/20180416-tuntetes-soros.html A kérdésünk ennek kapcsán, hogy egyetértenek-e az elhangzottakkal? Illetve nem érezték-e szükségszerűnek a láthatóan jobbikos szimpatizáns vállalhatatlan megnyilvánulásai miatt a bocsánatkérést?

2. A másik kérdésünk arra vonatkozik, hogy kaptak-e Soros György spekulánstól, vagy hozzá köthető szervezettől valamilyen anyagi támogatást a múlt heti vagy a mai tüntetéshez?

Válasz helyett azonban csak szidalmazást kaptunk, és tagadták, hogy pénzt kaptak volna Sorostól. Természetesen a gyalázatos megnyilvánulásért nem voltak hajlandóak bocsánatot kérni.

A mai alkalommal a sztárvendég nem lesz más, mint a sorosisták új reménysége, az erős jobbikos hátszéllel megválasztott, álfüggetlen hódmezővásárhelyi polgármester: Márki-Zay Péter. A fenti videó kapcsán őt is megkerestük kérdéseinkkel:

Köztudott, hogy támogatta a múlt heti tüntetést, a mai napon pedig Ön lesz a megmozdulás egyik felszólalója. A múlt heti, szombati tüntetésen, láthatóan egy Jobbik szimpatizáns a helyszínt biztosító rendőröket minősíthetetlen stílusban sértegette. Erről felvétel is készült, amelyet az alábbi linken talál meg: http://www.origo.hu/nagyvilag/20180416-tuntetes-soros.html

1. Egyetért-e a fentebb elhangzottakkal? 2. Támogatja a tüntetést, a mai alkalmon felszólaló is lesz Polgármester úr. Nem gondolja, hogy a fenti megnyilvánulás fényében mint polgármesternek távol kellene tartania magát az ilyen eseményektől?

Választ azonban egyelőre, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk.

Erzsi, a liberális macska kitalálója és Gurmai Zita MSZP-s politikus "független" fia a főszervező

Ahogy arról tegnap beszámoltunk a siker garantált a mai tüntetésen is, hiszen a főszervezők kiemelkedő személyisége mindezt garantálja. A rendezvényen olyan rejtett szellemi magaslatok, politikai tehetségek szólalnak fel, mint Homonnay Gergely, aztán Kálmán Olga legújabb kedvence, Gyetvai Viktor és Gulyás Balázs.

Homonnay nagyságát mutatja, hogy ő az a népvezérjelölt, aki egészen egyedi módon a macskája nevében kommunikál a polgárok felé.

Nála nevetségesebb figura kevesebb mozog az ellenzéki oldalon. Ha nem lenne jóban Gulyás Mártonnal, nyilván a Soros-szervezetek is elzavarnák, mert csak lejáratja őket.

Összetett személyiségét jól mutatja, hogy a népvezérkedés mellett irodalmár is: neki köszönhetjük „Az elnökasszony - A bundás választás" című örökérvényű alkotást. De a legnagyobb sikerét méltánytalan lenne elvitatni tőle, hiszen Hommonay alkotta meg a Puszi, Erzsi!-t.

Valószínűleg ennyi is elég arra, hogy ráérezzünk az ifjú politikus/népvezér/irodalmár zsenialitására. Ő egy az egyben Vona Gábor irodalmi megfelelője.

De szerencsére helyet kapott az illusztris névsorban Gulyás Balázs, aki friss demokrataként rendkívüli ütemérzékkel bemondta az új választást a legutóbbi dzsemborin. A hétvégi sztárfellépők közül az egyik legfüggetlenebb, legcivilebb szónok, ehhez semmi kétség nem férhet, hiszen édesanyja Gurmai Zita, a szocialisták korábbi európai parlamenti képviselője.

Erősíti ezt a képet, hogy mindemellett a telefonszámláját az MSZP fizeti, és hogy jelenleg is tagja a párt mobilflottájának. Ha valaki ezek után mégis kételkedne a függetlenségében, annak itt van négy meggyőző bizonyíték arra nézve, hogy Gulyás Balázsnál nem létezik függetlenebb szereplő Magyarországon:

Gulyás Balázs az MSZP tagja, és a párt józsefvárosi szervezetének alelnöke volt évekig. A helyi képviselő-testület szocialista javaslatra a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának delegálta.

Gulyás Balázs édesapja, Gulyás Mihály stratégiai igazgató, majd tanácsadó volt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban a szocialista Medgyessy-kormány idején.

Gulyás Balázs szervezte meg már évekkel ezelőtt az MSZP úgynevezett web2-es kommunikációját is. Ebbe a kommunikációba a párttól látszólag „független" közösségi oldalak, csoportok és blogok tartoznak, amelyeket úgymond a „civil" közösségek hívtak életre.

Gulyás Balázsnak ennek megfelelően több tucat olyan Facebook-csoporthoz volt és van szerkesztői jogosultsága, amelyek egyes, úgymond civilnek indult ügyekhez kapcsolódóan jelentek meg, majd amelyek aztán több tízezres követőtáborra tettek szert, hogy aztán végül névváltoztatással vagy a nélkül, de egyértelműen balliberális pártpolitikai célokat szolgáljanak a korábban hangoztatott civil ügyek helyett.

A fentiek tehát minden kétséget eloszlatnak a tekintetben, hogy a Fidesz vezető politikusainak komoly kihívókkal kell szembenéznie az elkövetkezendő években a független Gulyás Balázs, Erzsi a macska és gazdája Homonnay Gergely személyében. Az igazi ellenfél persze az, aki ezeket a - finoman fogalmazva - nem túlságosan tekintélyes figurákat mozgatja: Soros György. És most már a fia is.