A nőverő Juhász is bevetette a jó öreg ''macskás trükköt'', hogy kolduljon

Juhász Péter is bevetette a Vona által meghonosított macskás trükköt. Ha valaki esetlen nem tudná, létezik egy Vona Gábor, bukott Jobbik-elnök által, a nagy néppártosodás hevében meghonosított ellenzéki mesterfogás, amit nevezzünk csak „macskás trükknek". Ennek a zseniális politikai húzásnak a lényege, hogy, amikor rosszul áll a szénád a közéletben, és nincsenek megfelelő politikai érveid, akkor vegyél egy kisállatot, lehet macska vagy kutya, amit bőszen simogatva próbálj meg szimpátiát kiváltani a közvéleményben. Vona után Karácsony is használta ezt a fogást és úgy látszik a trükk a választáson csúfosan megbukó Együtt-elnökhöz is elért. A videó célja ugyanaz volt, mint korábban: a koldulás.