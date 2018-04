A magyar kutató Ebolával szennyezett tűvel szúrta meg magát

Tünetmentes az a magyar kutató, aki múlt pénteken egy állatkísérlet során Ebola vírussal szennyezett tűvel szúrta meg magát, de a karantént még nem oldják fel, mert a lappangási idő 21 nap - hangzott el az M1 aktuális csatorna Híradójában szombaton.

A csatorna tudósítójának Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa azt mondta, a 21. nap az utolsó, amikor az Ebola tünetei kialakulhatnak, de ha a 10. napig nem jelentkeznek a tünetek, nagy valószínűséggel nincs baj.

Az infektológus főorvos hozzátette, hogy a kutatónak beadták a szükséges védőoltást, és jelenleg is vírusellenes kezelést kap. A három hét alatt minden nap vért vesznek a kutatótól.

Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) kommunikációs osztálya pénteken közölte az MTI-vel, hogy filovírussal végzett munka során baleset történt az OKI Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában múlt pénteken.

Az érintett laboratóriumi dolgozó az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László telephelyén, speciálisan kialakított egységben áll megfigyelés alatt, az oltási reakción kívül más tünetet nem észleltek nála - írta közleményében az OKI.

Kitértek arra is, hogy az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) tájékoztatták a balesetről, azóta folyamatos a kapcsolattartás a WHO-val, naponta adnak tájékoztatást, és a WHO a megtett intézkedéseken felül mást nem tart szükségesnek. A WHO segítségével a vírus elleni oltóanyag 24 órán belül Magyarországra érkezett, és az érintett laboratóriumi szakember azonnal megkapta azt. Megérkezett a kísérleti fázisban lévő vírusellenes szer is. A közleményben hangsúlyozták: a baleset után azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, aminek eredményeképpen a többi munkatársra, illetve a lakosságra az eset veszélyt nem jelent.

A Filovírus-családba tartozik az Ebola és a Marburg vírus is, mindkettő vérzéses lázzal jár.