Renaud Camus levele Orbán Viktorhoz

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Engedje meg, hogy azzal kezdjem: lelkes gratulációmat küldöm az országos választásokon elért fényes sikeréhez.

Gratulációmat még hangsúlyosabbá teszi az a csodálatos beszéd, amelyet március 15-én mondott el. Történelmi beszédnek fogják tekinteni. De már most is az, mivel az egyik legszebb és legerőteljesebb beszéd, ami valaha is elhangzott. Elmondott mindent, amit mi, az inváziónak, külföldi megszállásnak, etnikai elözönlésnek kitett szerencsétlen, alávetett, védtelen nyugat-európaiak hallani szerettünk és akartunk volna. Az Ön szavainak hála, Európa legközepén Magyarország ismét az európai ellenállás élő erődítményévé válik.

Beszéde, helyzete és az elmúlt években vállalt állásfoglalásai, mint ahogyan azzal nyilvánvalóan tudatában van, hatalmas felelősséget ró Önre. Ön nem csak Magyarország miniszterelnöke, hanem a bátorság, a remény, valamint az ellenállás és az alávetettség egyértelmű visszautasításának totális megtestesítője.

Én francia író vagyok, akit leginkább azért ismernek, mert megfogalmaztam a „Nagy Felcserélés" kifejezést, amelyet nagy örömömre Ön a beszédeiben nemrégiben használt. Elnöke és társalapítója is vagyok az Európai Ellenállás Nemzeti Tanácsának, ami mindazok uniója, azon pártok, mozgalmak vezetőinek, legfontosabb véleményformálóknak, politikai és kulturális közéleti szereplőknek, művészeknek, értelmiségieknek a jövendő szövetsége, akik elkötelezve érzik magukat, hogy harcba szálljanak Európa őslakosainak lerohanása és elpusztítása ellen.

E Tanács nemzeti, mivel úgy gondoljuk, az invázió, gyarmatosítás és etnikai felcserélés mai drámája európai probléma, a közös kultúra ügye az egész kontinens számára; élet és halál kérdése az európai civilizációnak, azaz egy olyan nagy európai válságról van szó, melynek csak európai megoldása lehet. Egyetlen ország sem fogja tudni csak önmagát megmenteni.

A magyarok nagyon szerencsések, hogy megmagyarázzák nekik a „Nagy Felcserélés" szavait. Nekünk, nyugat-európaiaknak ez évek óta napi látvány, napi tapasztalat és napi szenvedés. Az Ön népe az Ön nagy bölcsessége és hazafias érzése miatt ezt a rémálmot elkerüli. Éppen ez az oka, hogy Önt mintaképnek tekintjük és Magyarországot zászlóvivőnek.

Nekünk segítségre van szükségünk. Az Ön segítségét kérem. Ezt téve pontosan tudatában vagyok annak, hogy mi, nyugat-európaiak kérjük Önöket, közép- és kelet-európaiakat arra a segítségre, amit nem kaptak meg tőlünk, amikor Önök voltak Európa megszállt része, amelyet lerohantak, megaláztak és elfoglaltak. A szabad Európa oldalt cserélt – az olyan embereknek köszönhetően, mint Ön.

Hamarosan látni fogja, hogy a nyugat-európaiak menekültként, csapatostul rohannak majd Keletre. Ez már meg is indult.

Kétféleképpen tud segíteni.

Először úgy, Miniszterelnök Úr, hogy elfogadja kimagasló tagságát az Európai Ellenállási Tanácsban, ahogyan azt szomszédja, Václav Klaus, a Cseh Köztársaság volt elnöke megtette. Nagy, emblematikus jelentőségű gesztus lenne.

Másodszor úgy, hogy képviselőt küld arra a bankettre és ismerkedési munka- és barátság napjára, amelyet a Tanács tagjai számára szervezek Franciaországban, júniusban. Magánesemény lesz, magánhelyen.

Lehet, hogy diplomáciai okokból nem remélhetem, hogy személyesen látogat el (ami messze a legjobb lenne). De ha lenne olyan kedves, és elküldené nekünk személyes küldöttjét, úgy tiszteletbeli vendégünk lenne, és jelenléte hatalmas bátorítást jelentene Európa valamennyi népe számára, akik Önre magának az ellenállásnak a jelképeként tekintenek.

Természetesen közölném Önnel e találkozó napját és helyét. De az információ megtalálható internetes honlapunkon (Conseil National de la Résistance Européenne). Könyvemet, a Nagy Felcserélést, amelynek legfrissebb kiadása tartalmazza de Gaulle tábornok sírja közelében a Tanács alapításánál elmondott beszédemet, sajnos még nem fordították magyarra.

Abban a reményben, hogy kedvező választ ad két kérésemre, illetve segítségkérésemre, engedje meg, hogy legnagyobb csodálatomnak adjak hangot Ön iránt.

Renaud Camus

író, az Európai Ellenállás Nemzeti Tanácsának elnöke

(Lovas István fordítása a Magyar Időkben jelent meg.)