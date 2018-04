Öt kölyökmacskát kötözött bele nejlonszatyorba egy jászberényi idős asszony, majd egy szelektív hulladéktárolóba dobta őket. Két járókelő hallotta meg a macskák nyávogását, azonnal kivették az állatokat a kukából. Az idős asszonyt tettéért csaknem 300.000 forintra bírságolták meg.

Nejlonzsákba kötözve szabadult meg öt macskakölyöktől egy idős nyugdíjas még tavaly nyáron Jászberényben. Egy szelektív hulladéktárolóba dobta az alig pár hetes kiscicákat, majd tovább sétált. Két járókelőnek lett gyanús, hogy amikor az asszony megvált a szatyortól, macskanyávogás hallatszott. Azonnal a tárolóhoz rohantak, és kimentették őket.

A TV2 Tények beszámolója szerint a Szolnoki Törvényszék 2018. április 17-én hozott határozatával, helybenhagyta a Jászberényi Járásbíróság azon ítéletét, amelyben a büntetlen előéletű vádlottat öt rendbeli állatkínzás vétsége miatt 280.000 forintra büntette.

Egy állatvédő azt mondta, érthetetlen, hogy miért tesznek ilyet az emberek a szaporulat idején, amikor ivartalanítani is lehetne az állatokat.

Ha egy picit is tudott volna az elkövető, ismerte volna a macskákat, akkor tudta volna azt is, hogy az anyamacska, az felneveli a kölykeit, tehát életre, egészen addig amíg saját maguk nem tudnak vadászni, tehát még az egeret is odaviszi eléjük. Tehát a gazdának semmi gondja nem lett volna a kismacskákkal - nyilatkozta a Tényeknek Abonyi Mónika, a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány elnöke.

Az állatoknak szerencsére nem esett bajuk, de maguktól nem tudtak volna kiszabadulni, és néhány perc alatt elpusztultak volna.

A helyiek megbotránkoztak az eseten.

Főleg egy idős, nyugdíjastól tényleg, nem várná el az ember, hogy ilyet csináljon

- mondta az idős asszony egyik falubelije, Rimócziné Lángó Ilona.

A Tények riportete megpróbálta megkeresni az elkövetőt, de az idős asszony nem nyitott ajtót.

Az viszont kiderült, hogy a nő azóta ivartalanítatta macskáit. A Btk. egyébként az állatkínzás vétségét két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetheti.