Orbán Viktornak volt igaza már 2015-ben, és nem Angela Merkelnek, erről beszél a legsikeresebb brit esszéíró, Douglas Murray a Le Figaro hétvégi számában. A nagyinterjú apropója, hogy franciául is megjelenik Murray Nagy-Britanniában hihetetlen sikerű könyve, az Európa furcsa halála. (Magyarul már olvasható). Egy nagyon okos és felkavaró esszéről van szó, a migránsválság páratlanul őszinte és erőteljes elemzéséről, természetesen mellőzve a politikai korrektség hazug álságosságát. A Sunday Times könyvsikerlistáján 19 hétig volt az úgynevezett Top 10-ben.

Douglas Murray az interjúban arról beszél, hogy az európai politikusok nem fogták fel, milyen iszonyatos veszélyt jelent a migráció, és hogy ez egész Európa meggyengüléséhez vezethet. A Le Figaro újságírója Orbán Viktorról is kérdezi Murray-t. Ő azt mondja, hogy sokan bírálták Európában a magyar miniszterelnököt, de erre csak egyetlen válasz adható: mégis, kinek volt igaza 2015-ben a migránsválsággal kapcsolatban: Orbánnak vagy Merkelnek? Természetesen Orbán Viktornak, és Merkelt meg is büntették saját választói, Orbán pedig harmadszor is nyert.

Murray szerint Orbán Viktor - amellett, hogy helyesen értékelte a migráció veszélyét - pontosan azt tette, amit saját népének hatalmas többsége elvár tőle. Vagyis, hogy megvédte a határokat. Kivételes pimaszságnak nevezi Murray, hogy ezért Orbán Viktort bírálják. És szerinte a migráció valódi veszélyeit bemutató könyvéből Macron elnöknek tanulnia kellene.

A nagyon érdekes interjúban Douglas Murray azt mondja, hogy azért sikeres a könyve, mert olyanról írt, amiről tulajdonképpen nem lehet beszélni. A migráció veszélyeiről. Két nagy problémát okoz a migráció: egyrészt, hogy nem hajlandók beilleszkedni a migránsok, másrészt a biztonsági gondok. Vagyis, a terrorizmus. Murray azt is mondja, hogy négyszemközt sok politikus elismerte, hogy igaza van, de nyilvánosan félnek erről beszélni, sőt, mást mondanak.

Ráadásul a nyugat-európai országokban nem történik semmi. Hiába mondta azt Theresa May brit miniszterelnök a London Bridge-merénylet után, hogy most aztán elég, mégsem csinált érdemben semmit Murray szerint. Botrányosnak tartja, ami Telfordban történik (pakisztáni migránsok tömeges bűnözései), abszurd, hogy Tower Hamlets-ben alig lehet élni, olyan rossz a közbiztonság, beszél a rasszistázókról, akik valójában ők maguk rasszisták, és az egyház felelősségéről is. A Le Figaro ugyanis felveti, hogy míg a muszlim térhódítással szemben sokan a kereszténység új felívelését várják, a katolikus egyház gyakran megengedő a migrációval szemben.

Douglas Murray beszél arról is, hogy Németországban és Svédországban, ahol szintén nagyon nagy problémát jelentenek a migránsok, hogyan próbálják elhallgatni, hogyha egy migráns bűnözik. De eredménytelenül: ha az újságban megjelenik valamilyen erőszak híre, de furcsa mód nem írják le a rabló vagy a gyilkos nevét, akkor mindenki tudja: migráns volt.