Így hazudik a hazugságon lebukott Szauer hvg-je

Egészen sajátos hazudozásba kezdett a hvg.hu. A Megint lebukott a hvg című írásunkban novemberben írtuk meg, hogy hazudik a sorosista újság. Azóta sem változtak meg. Most a tüntetésről szóló beszámolóikban teljesítették túl közvetlen és közvetett gazdájuk elvárását. Szándékosan összekevernek két színészt: egy sikertelen, kétségtelenül alig ismert színészt és a Heti Hetesből ismert, népszerű komikust.

Két férfiszínész küldött üzenetet tegnap a mókás tüntetésen, írásunkból világosan kiderül, elolvasható, hogy két különböző színészről beszélünk. Előbb egy ismeretlenről írunk (idézzük is egyik "gondolatát": majdnem berúgott az ellenzék katasztrofális választási vereségének a napján, aztán mégsem rúgott be), később az egykori Heti Hetes-sztárról (aki egy másik Heti Hetes-sztárral egymás után köszöntötte a tüntetőket). A Heti Hetesben oly gyakran látott színészt csak idióta hívná alig ismertnek. A hvg mégis azt hazudja, hogy az ismert Heti Hetes-színészt nevezzük ismeretlennek. Lényegtelen lenne az egész, ha nem mutatná: az ellenzéki propagandamédia milyen gátlástalanul hazudik. Még a legkisebb dolgokban is.

De érdemes elemezni, hogy mi van a hvg-hazugság mögött. Nyilvánvalóan az ellenzéki lakájmédia számára is vállalhatatlan volt a tegnapi szónokok névsora. Erzsi macska gazdájára, az íróként az irodalmi közéletben enyhén szólva nem ismert, de magát mégiscsak írónak nevező nőre, a rémjelmezben népdalt "éneklő" aktivistára, esetleg a még az MSZP-ből is kiszorulóban levő konferansziéra nehéz büszkének lennie egy mégoly elszánt kormánygyűlölő propagandistának is. Vagy mondjuk a hazudozó polgármesterre. Látva a sikertelen és megmosolyogtató felszólalók sorát, érthető, hogy miért kapaszkodnak ennyire kétségbeesetten a videófelvételről 15 másodpercig látott, érdemben semmit sem mondó, egykori Heti Hetes-sztárba.