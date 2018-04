A Fenyő-Gyárfás ellentét már a 90-es évek eleje óta folyamatosan erősödött. Kezdetben elsősorban azért, mert az akkor Fenyő János tulajdonában álló Népszava többször is írt Gyárfás Tamásról. Illetve egészen pontosan az ügyeiről. Többek között arról is, hogy Gyárfás háromszázmilliós áfacsalásba keveredett Kaposváron, ahogy arról is, hogy Gyárfás később 500 milliós csalás miatt elítélt Zemplényi Györggyel együtt tervezte egy új tévé elindítását. Nyílván nem véletlenül. Gyárfás és Fenyő háborúja a nyilvánosság előtt zajlott. Mindkét fél hatalmas erőket mozgósított: miniszterek és rendőrkapitányok, titkosszolgálati tisztek, főszerkesztők, és szinte a komplett médiaelit felsorakozott a frontokon. A Pesti Srácok nemrég arról írt, hogy Fenyő és Gyárfás fő konfliktusa a kereskedelmi televíziókra kiírt pályázat miatt keletkezett. Mindketten szerettek volna országos magántévét. Fenyő az SZDSZ segítségével betette a lábát a Nap-keltébe, amelyet addig Gyárfás cége gyártott. A kereskedelmi tévés pályázathoz, a külföldi befektető bizalmának elnyeréséhez szakmai csapat szükségeltetett. Ez volt a Nap-kelte stábja, amelyet mindkét médiacápa magáénak akart tudni. A tét nemcsak a milliárdos bevétel volt, hanem a politikai-hatalmi fölény, a műsor által megszerezhető befolyás. A bérgyilkosság megrendelésével meggyanúsított Gyárfás Tamás azt állítja, Fenyővel halála előtt kibékültek. Gyárfás korábban el is mondta a sajtóban, hogy az 1998-as újságíróbálon kezet is fogtak a kivégzett médiacézárral. Kovács Lajos – aki a Fenyő-ügy főnyomozója volt korábban – azonban azt állítja, mindkét férfi köreiből arról értesültek, egyikük sem gondolta komolyan a békülést.