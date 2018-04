A Magyar Idők cikke szerint Gyárfás Tamást még tavaly zsarolták meg egy Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos hangfelvétellel. Gyárfás feljelentést tett, később a nyomozóknak azt is elmondta, hogy két hónappal korábban jelentkezett nála valaki, aki egy fenyegető levelet adott neki át. A férfi nem nevezte meg a megbízóját, de közölte, hogy később még jelentkezni fog a követelésekkel, és ha Gyárfás elutasítja, akkor „tragédia történik". Gyárfás feljelentést tett, a rendőrség pedig el is fogta az állítólagos zsarolót, Imrich K, aki most a Borsnak azt mondta, neki mindegy, hogy Gyárfás megdöglik vagy kivirágzik.