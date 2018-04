Bedrogozott, aztán kirabolt egy fiatal fiút egy kiskunfélegyházi férfi

A férfi egy designer drogos cigarettát adott a fiúnak. Amikor az rosszul lett a szertől, kikísérte a lakásból, majd magára hagyta a félig öntudatlan fiút, hogy ellophassa a kabátját és a mobiltelefonját. Végül egy étteremből hívtak mentőt a fiúhoz. Az ügyészség most kifosztás miatt emelt vádat a 23 éves férfi ellen.

A férfi tavaly októberben beszélgetni kezdett egy ismerősével, akiről tudta, hogy még iskolába jár, és hogy még nincs 18 éves. Mivel korábban már drogoztak együtt, az is szóba került, hogy a 23 éves férfinál van hasonló szer. Ezután ketten elmentek a férfi testvérének lakására.

A fiatal fiú levette a kabátját, amelyben egy airsoft pisztoly is volt és a mobiltelefonját is kivette a zsebéből.

A férfi eközben sodort egy „varázsdohánnyal" töltött cigarettát, amit közösen szívtak el. De ismerőse rosszul lett: szédülni és hányni kezdett, ezért kérte a férfit, hogy hívjon neki mentőt. Ehhez megadta a mobiltelefonjának a kódját is.

A fiú félig öntudatlan állapotba került és már mozogni sem tudott ekkor.

A férfi viszont ahelyett, hogy segítséget hívott volna, kivette a mobiltelefonból a Sim kártyát, eltörte, majd a telefont elrakta.

Ezután kikísérte ismerősét a lakásból és magára hagyta. Miután visszament a lakába, eltette a fiú kabátját és az airsoft pisztolyát is. A fiú amikor jobban lett egy szemközti étterem alkalmazottja segítségét kérte, aki kihívta a mentőket és a rendőrséget is.

Kiderült, hogy az elszívott cigarettába a férfi designer drogot, herbált tett. Az ellopott kabát, pisztoly és a telefon értéke összesen 41 ezer forint volt. A rendőrök ezeket lefoglalták és visszaadták a fiatal fiúnak. A 23 éves férfi büntetett előéletű, most előzetes letartóztatásban várja a tárgyalását. Az ügyészség nemcsak kifosztással, hanem kóros szenvedélykeltéssel is vádolja.