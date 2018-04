Itt a válasz, hogy mennyit érhet a poligráfos vizsgálat a VV Fanni-ügyben

A Novozánszki Fanni meggyilkolásával vádolt férfi megbukott a hazugságvizsgálaton. A Blikk információi szerint szinte az összes kritikus kérdésnél jelzett a hazugságvizsgáló szerkezet, ami arra utal, hogy a férfi hazudik. Egy szakértő az Origónak elmondta, hogy egy poligráfos vizsgálat majdnem 95 százalékosan is pontos lehet.

A vizsgálat alatt valószínűleg egy szakember segítségével végigvettek egy hosszú kérdéssort. Feltehetően olyan kérdésekre kellett válaszolnia B. Lászlónak, hogy hogyan ismerkedett meg VV Fannival, mi történt pontosan a lány eltűnésekor, hol járt a rákövetkező napokban, valamint hogy megölte-e a lányt, és ha igen, akkor hova rejtette a holttestet- írja a Blikk.

Bertalan Imre pszichológus szerint a profi poligráfos szakemberek a legmodernebb digitális hazugságvizsgáló rendszert alkalmazzák.

Több fiziológiai reakciót rögzítenek, a mellkasi légzést, a hasi légzést, a relatív vérnyomást és pulzust, a bőr elektromos aktivitását, valamint a mozgásos aktivitást" - mondta a hazugságvizsgáló.hu szakembere, majd hozzátette hogy a vizsgálatról készül kép és hangfelvétel is. Ezeket az adatokat elemzik a későbbiekben, így tudják megállapítani, hogy az alany a kritikus kérdésekre őszintén válaszolt vagy sem.

Ezeket a reakciókat az autonóm idegrendszer vezérli, ezek tudatosan nem befolyásolható reakciók, ezeket rögzítik - mondta Bertalan Imre. Az eredményeket egyedileg és számítógépes algoritmussal is elemzik.

Nem csak kritikus kérdéseket tesznek fel a vizsgálat alanyának, hanem a vizsgálat tárgyától függően alkotnak egy kérdéssort, amiben vannak teljesen semleges kérdések is. Ezek közé, random módon helyezik el a kritikus kérdéseket. Ezeket többször is megkérdezik az alanytól" - mondja a pszichológus.

Akár 95 százalékos valószínűséggel meg lehet állapítani, hogy valaki hazudik.

Laikusok azt mondják, hogy vannak olyan módszerek, amikkel át lehet verni a gépet, de ez nem igaz, mivel olyan reakciókat vizsgálnak, amiket nem lehet tudatosan manipulálni.Vannak olyan esetek, amikor nem lehet használni a poligráfot. Például egyes gyógyszerek szedése esetében, vagy ha valaki mentális betegségben szenved" - mondta Bertalan Imre, majd hozzátette, hogy ha valaki részeg, vagy kábítószer hatása alatt áll, akkor sem használható a hazugságvizsgáló.

A Blikk úgy értesült, hogy a rendőrök szembesítették a férfit a hazugságvizsgálat eredményeivel, de ő kitart amellett, hogy semmi köze VV Fanni halálához.

Nagyon nehéz nekem, hogy minden nap újabb és újabb hírek érkeznek a lányom halálával kapcsolatban. A lelkem így egyetlen pillanatra se tud megpihenni. Én már csak annyit szeretnék, hogy a gyilkos elárulja, hova rejtette Fanni holttestét. Akkor méltóképpen eltemethetnénk. Így csak a bizonytalanság marad és a fájdalom, a gyötrelem" - mondta a Blikknek Novozánszki Fanni anyja.

A család ügyvédje biztos benne, hogy a rendőrök jó nyomon járnak, és rengeteg adatra alapozva gyanúsítják B. Lászlót.

Ha valóban megbukott a poligráfos vizsgálaton a gyanúsított, az is csak azt támasztja alá, amit az ügy elejétől következetesen mondok: erősen köze lehet Fanni megöléséhez. Remélem, hamarosan a holttest is előkerül, hiszen az választ adhat számtalan kérdésre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy holttest nélkül lehetetlen lenne bizonyítani valaki a bűnösségét" - mondta a lapnak dr. Lichy József.

VV Fanni tavaly november 20-án tűnt el, a meggyilkolásával B. Lászlót gyanúsítják. A holttestet egyelőre nem sikerült megtalálniuk a rendőröknek, a vádlott férfi az eset óta előzetes letartóztatásban van. A blikk információi szerint múlt héten búvárok kutatták át a Duna szalkszentmártoni részét, a kompkikötőnél, de ott sem találták meg a holttestet.