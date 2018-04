Bajkai István továbbra is Teréz- és Erzsébetvárosért dolgozik

Bajkai István, Erzsébetváros még hivatalban lévő alpolgármestere, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője beszélt a kulturális, művészeti terekről, de szóba került még, hogy mit gondol városvezetői munkájáról.

A politikus, aki az országgyűlési képviselői mandátuma átvétele utáni harminc napban kell megszüntesse összeférhetetlenségét, azaz erzsébetvárosi alpolgármesteri tisztségét. Addig, mindenképpen részt kíván venni az önkormányzat életében, feladataiban. Ezen munkájából adódóan kérdésre elmondta, a nagy meleg beköszönte ad majd munkát a kerületnek, szükség lesz majd minél több párakapu elhelyezésére, mellette rendelkezésre tudnak majd bocsátani hűvösebb közintézményeket is, de természetesen osztanak majd vizet is szükség esetén, sőt úgynevezett hideg sátrakat is felállítanak majd. Az utak, járdák locsolását, hűtését is biztosítani fogják, ez a módszer eddig is működött Erzsébetvárosban.

Bajkai István elmondta, a bulinegyeddel kapcsolatos sikertelen és eredménytelen népszavazás előtt is beszélt már arról, hogy Belső-Erzsébetvárosban már hajnalban elindul az utcák kitakarítása, ez a program már egy ideje el is indult, sőt egy mobiltelefonos applikáció segítségével minden érdeklődő nyomon tudja követni, hogy éppen hol járnak a takarítógépek, amivel a lakosság is figyelemmel kísérheti az önkormányzat ebbéli munkáját, de mellette minden bejelentésnek is nagyon örülnek. Az önkormányzat létrehozott egy speciális bizottságot, amelyik csak és kizárólag a bulinegyeddel foglalkozik, ezen testület elé kerülnek a különböző javaslatok, elképzelések, most készül egy jelentés a képviselőtestület számára.

