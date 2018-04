Vona Gábor szétveri a Jobbikot: káoszt hagy maga után, hogy visszatérhessen

A Jobbik elnökének lemondása egy nagyon jól megtervezett taktikai lépés volt - mondta Tián Pál az ECHO TV Napi aktuális című műsorában. Vona Gábor korábbi tanácsadója beszélt a Vona-Volner paktumról, Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton szerepéről, és a bukott pártelnöknek a baloldallal közös, 2022-es miniszterelnök-jelölti ambícióiról. Tiánnál nem sokan ismerik jobban a politikából látszólag kivonuló egykori pártvezért.

Vona korábbi tanácsadója meglehetősen erősen indított az ECHO TV-nek adott interjújában. Szerinte 2016 környékén született egy Vona-Volner paktum, aminek az volt a lényege, hogy Volner nem indul Vona ellen a kongresszuson, cserébe megkapja a frakcióvezetői posztot. A visszavonuló pártelnök nyert a megállapodással, és innentől kezdve „Szabó Gábor segítségével mindenhova beültette az embereit." Az más kérdés, hogy vele együtt Volner is nagyot bukott, hiszen kijelentette, hogy ezúttal sem indul a pártelnökségért, és nem vállalja a frakcióvezetői posztot sem. A radikálisnak tartott Volner ezt azzal fejelte meg, hogy beleszállt Toroczkai László alelnökbe, aki a radikális irányvonalat viszi a pártban.

Vona Gábor lemondásáról elmondta extanácsadója, hogy egy nagyon jól megtervezett taktikai lépés volt, amit díjnyertes módon jellemzett:

Vona lelépett, mint örömlány a sezlonról, hiszen megmaradt a párt 600 milliós adóssága az Állami Számvevőszék felé, és megmaradtak a belső feszültségek, amelyeket most két másik embernek, várhatóan Sneider Tamásnak és Gyöngyösi Mártonnak kell majd megvívnia.

Az egykori szkinhed, és a zsidókról legszívesebben listát készítő politikus meglátása szerint elviszik a balhét, süllyesztőbe kerülnek, „Vona Gábor pedig előkerül néhány éven belül". Van realitása ennek a forgatókönyvnek, hiszen Sneider teljes lojalitásáról tett tanúbizonyságot, amikor közösségi oldalán gyakorlatilag szerelmet vallott Vonának. Bőven előfordulhat, hogy Sneider még ezt is képes lenne megtenni Vona Gáborért.

Tián Pál szerint Vona nem arról híres, hogy az ígéreteit beváltaná, ezért ironikusan szép dolognak nevezte, hogy látott egy ígéretet, amit be is tartott, hiszen korábban azt mondta, hogy lemond, és így is lett.

"Biztos vagyok benne, hogy a Jobbik nem tér vissza az eredeti, radikális irányba. Ugyanis, a szervezeti rendszer, a felépítés az most már egyértelműen azok kezében van, akik a Vona-fanklub tagjai." – sorolta az indokokat azzal kapcsolatban, hogy miért valószínűtlen, hogy a Jobbik visszatér a gyökereihez.

Emlékeztetett arra, hogy Havas Henrik által jegyzett életrajzi könyvében Vona már sejtette, hogy a választások után mind a párt nevét, mind a logóját szeretné megváltoztatni.

Ha az volt a kérdés, hogy egy új pártban akar előkerülni Vona Gábor, akkor lehet, hogy egy új pártban lép színpadra. – ismertette gondolatait Tián.

A Jobbik és Simicska Lajos közötti gazdasági, politikai kapcsolatokkal kapcsolatban azt mondta, hogy erről Varga-Damm Andreát kellene megkérdezni, hiszen egy gimnáziumba járt a milliárdos üzletemberrel.

Szerinte Vona Gábor azzal, hogy visszavonult, megőrizte szalonképességét. Ezzel Vona a 2022-es választás közös miniszterelnök-jelölti pozíciójára készül:

Vona Gábor egyetlen útja az volt, hogy visszavonul, és nem konfrontálódik a baloldallal, hiszen így megmaradhat "szalonképesnek".

Közben Vona emberei elkezdték lejáratni a radikális képviselőket. Toroczkai László egy Facebook-bejegyzésben arra panaszkodik, hogy a Jobbik egyik internetes portálján, a Zsúrpubin egy megvágott, hamis videót készítettek róla. A portál főszerkesztőjéről, Béres Ferenc Attiláról ezt írja Toroczkai: "a jobbikosok zöme semmit sem tud róla, pedig ő volt az egyik személy azok közül, akik a Jobbik stratégiáját meghatározták és irányították a háttérből az elmúlt két évben".