Gyomorba térdelős, szájvérzéses fogorvosi horror sztorit mesélt Majka

Sokaknak nem is annyira hihetetlen horror sztorival állt elő Majka egy budapesti gyerekfogászat megnyitóján. Gyerekkorában egy ózdi fogorvos térdelte gyomorszájon, majd erőszakosan távolította el a fogát. De sokat változott a világ, szerencsére ma már bátran viszi gyerekeit fogorvoshoz.

A DentalCoop gyerekfogászatának megnyitóján mesélt horrorisztikus gyerekkori élményeiről Majka. De kiemelte, szerencsére a gyerekeinek már nem kell ilyen szolgáltatásoktól tartania. A családias légkörben alapított DentalCoop fogászat nem csak Majkát, hanem Ördög Nórát is kezeli. A gyerekfogászat kialakítása viszont azért merült fel, mert már nem tudták a gyermekfogászat iránti növekvő igényt a rendelőben ellátni, így 2018 elején külön épületben, DentalKópé néven gyermekfogászati rendelőt nyitottak. De nem csak egyszerű rendelőről beszélhetünk, hanem kifejezetten gyerekekre tervezett, vidám körülményeket teremtettek.

Elsősorban a szülőt kell megnyugtatni

A DentalCoop fogászaton a családosok körében egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott a gyermekfogászati szolgáltatásokra. Ezt házon belül már nem lehetett ellátni, így egy egyedülálló módon csak és kifejezetten gyerekekkel foglalkozó magánrendelőt nyitottak. Dr. Schatz Balázs, a DentalCoop orvosigazgatója gyerekkori horrorisztikus élményét is megosztotta, ami egy tejfog drasztikus eltávolítása volt egy balatoni nyaraláskor. Filozófiájuk szerint a félelem leküzdése a szülőben és gyermekben is nagyon fontos cél és kulcs lehet a későbbi sikeres felnőttkori fogászati kezeléseknél is.

Az esemény házigazdája Majka, rapper és műsorvezető volt, aki szintén elmesélte ózdi gyerekkorából a kellemetlen fogorvosi élményeit.

Nagyon örült a rapper, hogy ilyen mesés környezetben várják a gyerekeket, hiszen fiai most már a DentalKópéba járhatnak fogászati kezelésekre és boldog, hogy nekik már nem kell traumás fogorvosi élményeket átélniük.

A zugligeti rendelőben alig lehetett időpontot kapni a gyerekfogorvosokhoz, emiatt nyílt az új rendelő a Montevideo utcában.

Korábban nem létezett ez a szakterület a magánszférában, így egyedülálló módon egy teljesen új műfaj valósult meg. A gyermek fogorvoslás központjában a prevenció áll, céljuk, hogy egészséges, stresszmenetes viszony alakuljon ki már gyerekkorban a fogászattal." - mondta Dr. Schatz Balázs.

Egyedülálló technológia

A DentálKópénál lehetőség van ózonkezelésre, barázdazárásra, tejfog tömésre, igény esetén mód van a kezeléseket enyhe bódításban végezni. Dr. Kárász Szilvia gyerekfogorvos az éber szedáció gyakorlatát is ismertette:

A nehezen kezelhető, vagy autisztikus gyermekek kezelését megkönnyítő enyhe bódítást aneszteziológus végzi, melynek során a gyógyszeres sziruptól a gyermek ellazul, ez segíti őt az együttműködésben.

Az ózonkezelés az enyhén szuvas fog egyszerű és fájdalommentes kezelése, melynek során az erősen fertőtlenítő hatású ózon elpusztítja a szuvasodást okozó baktériumokat. Ezt követi az ásványosítás, amikor magas koncentrációban fontos ásványi anyagokat és fluoridokat juttatunk a fogba."

Megnyugtatják a kicsik lelkét

A türelmes szakembereknek köszönhetően a DentalKópé nagy hangsúlyt fektet a gyermek fogorvoslás lelki hátterére, erről dr. Szilágyi Emese szájsebész beszélt.

Ha szükséges, beszoktatással kezdődik a kezelés, melynek a középpontjában a gyógyításon túl a hosszútávú prevenció áll.

Hiszen nagyon sok felnőttkori panasz megelőzhető, ha biztosított gyerekkorban a megfelelő odafigyelés. Sokszor az itteni látogatáson látszólag nem történik semmi. Lehet, hogy csak megszámoljuk a fogacskáit, megdicsérjük és előkerül egy ajándék a varázsfiókból. De azért ne gondolja senki, hogy ami itt nem történik: az semmi, pontosan ez a valami.

És ebből következik majd, hogy az igazán nagy valamik is semmik lesznek később.

Mesebeli környezet

Az a felismerés, hogy a gyerekeknek szüksége van egy mesebeli környezetre ahhoz, hogy jól érezzék magukat vezetett egy álom megvalósulásához: ezt a csodálatos, egyedi környezetet egy fiatal grafikus, Ferth Tímea illusztrátor alkotta meg, sokszor intuitívan, egyedileg változtatva saját tervein. Két hónapon keresztül festette a rendelő falait saját kézzel, minden segítség nélkül mintegy 130 négyzetméteren.

Kezelés közben a gyerekek mesét nézhetnek a fogorvosi szék fölötti képernyőn. Játszóházi hangulatot teremt a váróban lévő krétafal, a rajzasztal, a játékok és a mese, így a hazamenés sokszor nehezebb az érkezésnél.

Ördög Nóra sem csak a saját elbűvölő mosolya miatt járt a rendelőbe, hanem kislányával Micivel is itt ismertette meg a fogápolás alapjait: