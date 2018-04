Élesedik a küzdelem a Jobbik néppárti és radikális szárnya között. Sajtóértesülések szerint Toroczkai László, a radikálisok vezetője egyre jobban áll a párt elnöki székéért való versenyben, erre lépett a Vona Gáborhoz köthető Sneider-Gyöngyösi szuperpáros. A zsidókat egykoron listázni szándékozó politikus a Jobbikban mostanában divatos baráti vallomást eresztett meg az egykoron Roy névre hallgató szkinhed felé. Tombolnak az érzelmek a Jobbik-belháború kellős közepén!

Korábban megírtuk, hogy a Jobbik elnöksége a Sneider Tamás-Gyöngyösi Márton szuperpárost ajánlotta Vona Gábor utódjául a párt kongresszusának. A választás kétségkívül erős, hiszen mégiscsak egy egykori szkinhedről és egy zsidókat listázni szándékozó politikusról van szó. Előnyükre szolgál, hogy varázsütésre ők lettek a párt kiemelten européer arcai, ráadásul mindketten a bukott pártelnök emberei. Mivel a párt alapszabálya nem rendelkezik a társelnöki szisztémáról, ezért a kérdésben kongresszust kell összehívni – a tisztújítást megelőzően. Sajtóértesülések szerint nem aratott osztatlan sikert a Jobbik vezetésének társelnökségre tett javaslata, a regionális igazgatók közül többen nem értenek egyet az új rendszer bevezetésével. Az elégedetlenségnek más iránya is kialakult: a radikálisok Toroczkai László vezetésével erőteljes szervezkedésbe kezdtek, az ásotthalmi polgármester több alkalommal megerősítette, elindul a pártelnöki székért.

Toroczkai László folyamatosan erősödik

Tegnap arról cikkezett a Magyar Idők, hogy erre a radikális politikusnak egyre nagyobb esélye van, hiszen elnökjelölti országjárása olyannyira sikeres, hogy a vidék mellett még a fővárosi alapszervezetek közül is egyre többen biztosítják támogatásukról. A lap jobbikos forrásra hivatkozva azt írta, hogy az eddig meglátogatott vidéki alapszervezetek jelentős része támogatná Toroczkai elképzeléseit a Jobbik megújításában, és ezzel együtt a jelenlegi alelnök elnökké választását is. A politikus támogatottsága jelenleg Baranya és Csongrád megyében a legerősebb, de a fővárosban is több alapszervezetet tudhat maga mellett. Úgy tudják, a pártvezetés belső számításai szerint az ásotthalmi polgármester hat kerületben egyértelműen nyerésre áll, hat helyen még nem egyértelműek az erőviszonyok, a Jobbik elnöksége által jelölt Sneider Tamás–Gyöngyösi Márton páros pedig 11 kerületi szervezetet tudhat maga mellett. Ez pedig pánikhangulatot okozott a Vona Gáborhoz köthető jobbikos vezetés köreiben. A folyamatosan erősödő Toroczkai ellen ki kellett valamit találni. Vajon mit sikerült?

Love story újratöltve

Közös fotót töltött fel Gyöngyösi Márton közösségi oldalára az egykori szkinhed és a zsidó képviselőket listázni szándékozó, újkori néppárti páros. A képhez szöveg is társult: az utóbbi időben vészesen elszaporodtak a jobbikos vallomások, legutóbb Sneider Tamás alkotott bravúrosat, amikor Vonának gyakorlatilag egy az egyben szerelmet vallott. Gyöngyösi sem akart lemaradni a párttársaktól, ezért ő is vallott. Ez is csodálatosra sikeredett:

Évek óta ismeri Sneider Tamást

Vele biztos úton haladnának tovább

Tamás régi jobbikos, aki maga is végigjárta a néppártosodás útját

Tamásnál kevesen ismerik jobban a szervezetet

Miért volt elengedhetetlen, kihagyhatatlan és szükségszerű az újabb haveri háton veregetés?

Toroczkai lejáratása megkezdődött

Minden bizonnyal azért, mert pártbeli ellenlábasuk, Toroczkai egyre erősödik, és úgy gondolták, hogy el kezdik egymást erősíteni. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a radikális politikus „besározása" a Vona-közeli pártmédia részéről, hiszen az erősen pártközeli Zsúrpubi nevű meghatározhatatlan valami közölt egy lejárató anyagot róla. A portál szerint Toroczkai korábban azt mondta, ő szívesen dolgozna együtt Budaházy Györggyel, akár a Jobbikban is. A radikális politikus nem hagyta szó nélkül a váratlan támadást, és közösségi oldalán üzent:

azok próbálnak beavatkozni a Jobbik elnökválasztási kampányába azok, akik ezt a mozgalmat foglyul ejtették és bezárták a budapesti pártszékházba. – utalva Vona Gábor és a párt jelenlegi vezetésének „elmúlt két éves tevékenységére."

Kifogásolta, hogy személyét súlyosan támadó és lejárató oldalt indítottak el és reagált a Zsúrpubi munkájára is. Kiemelte, hogy a lap főszerkesztője az a Béres Ferenc Attila, „akiről az interneten számos információ fellelhető, ám a jobbikosok zöme semmit sem tud róla, pedig ő volt az egyik személy azok közül, akik a Jobbik stratégiáját meghatározták és irányították a háttérből az elmúlt két évben."

Bejegyzését azzal zárta, hogy Béressel szemben számára a Jobbik nem egy politikai termék, hanem Magyarország ügyéért küzdő hazafiak közössége.

Itt olvasható Toroczkai bejegyzése: