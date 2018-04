Ezeket a tanácsokat fogadja meg, ha vízpartra megy

Kezdődik a strandszezon, pár dologra nem árt odafigyelni, ha vízpartra megyünk. Többek között ne igyunk alkoholt, ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe, és jobban járunk, ha az értékeinket az értékmegőrzőben hagyjuk. Vigyázat: a hosszú hétvégén extrém UV-sugárzás várható.

A nyárias hosszú hétvége előtt az UV-sugárzás veszélyeire figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Akár fél óra alatt is le lehet égni a napsütésben a hétvégén.

Az elmúlt napokban nyáriasan meleg, napos időjárás volt. Főként vasárnap és hétfőn lehetnek szórványosan záporok, zivatarok.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján egyébként már április közepe óta tájékoztatnak az aktuális UV-sugárzás mértékéről, valamint másnapig szóló előrejelzést is készítenek, és ha szükséges, figyelmeztetést adnak ki.

Biztosan sokan lesznek, akik a hosszú hétvégén vízpartra mennek. Nekik a rendőrség azt tanácsolja, hogy értékeiket, táskájukat ne hagyják őrizetlenül, a legjobb, ha mindig magukkal viszik.

Ne hivalkodjanak az értékeikkel, és ne tartsák őket látható helyen.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy a mentősök tapasztalatai szerint

a legnagyobb veszélyt továbbra is a bányatavak és a természetes fürdőhelyek jelentik, ahol kiszámíthatatlan a vízmélység.

A Bányatavak partja csúszós lehet, a folyókban az alattomos sodrás és az örvények jelenthetnek veszélyt. A mentősök azt tanácsolják, hogy a kijelölt fürdőhelyeket válasszuk, mert itt szakszerű segítség áll rendelkezésre, ha baj történne.

A gyerekeket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, még sekély medencéknél, kerti pancsolóknál sem, mert akár 20-30 centiméter mély vízbe is belefulladhatnak.

Mielőtt vízbe ugranánk, győződjünk meg a víz mélységéről, mert ha túl sekély a víz, akkor

súlyos sérüléseket szenvedhetünk, lebénulhatunk vagy akár meg is halhatunk.

Fontos, hogy odafigyeljünk egymásra az olyan helyeken, ahol jet-skisek, vízisíelők vannak, mert ezek is súlyos sérülést okozhatnak. Felhevült testtel senki ne ugorjon vízbe, ne igyunk alkoholt strandolás közben, mert részegen könnyen vízbe lehet fulladni.

Csak az mentsen ki másokat a vízből, aki jól tud úszni, vagy van gyakorlata mentésben. Többször is előfordult már, hogy a menteni akaró személy is a vízbe fulladt. A vízparton is az általános elsősegélynyújtó szabályok érvényesek. Ha a vízből kimentett személy eszméletlen, akkor stabil oldalfekvésbe kell fektetni, ha nincs légzése akkor meg kell kezdeni az újraélesztést és hívni a 112-es segélyhívót.

A biztonságos strandolással kapcsolatban megkerestük a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t, Czinege Szilvia marketingigazgató elmondta, hogy a strandok hogyan készülnek a szezonra. Többek között az árpolitikájukat is úgy alakítják ki, hogy az embereket arra bíztassák, hogy a biztonságos fürdőhelyeket válasszák.

Az úszómestereknek évente van szintfelmérőjük, valamint a dolgozóknak elsősegélynyújtó tanfolyamot biztosítanak. A strandjaikon egészségügyi szakszemélyzetet is alkalmaznak. Mielőtt még elkezdődik a szezon, egy külső szolgáltató eltávolítja a kártevőket és a darázsfészkeket.

A szűrő-forgató rendszerrel ellátott medencéket folyamatosan fertőtlenítik, ezt saját, szakképzett személyzet és mérő-adagoló automatika is szabályozza és szinten tart. A strandokon értékmegőrzőket biztosítanak, csak azokért a tárgyakért vállalnak felelősséget, amiket a megőrzőben hagynak.