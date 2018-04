A migránsválság teljes tagadásába kezdett az ellenzéki propagandasajtó

Nagyszerűen elemezte a 888.hu-n G. Fodor Gábor egy pszichológussal, Horváth Zsófiával az ellenzék katasztrofális választási vereségének lelki következményeit. Mármint, hogy az ellenzék egyes hívei milyen gyászfolyamaton esnek át. Az infantilis tüntetések (például új választások követelése hat nappal a választások után...) kifulladni látszanak, nyilván a Soros-szervezetek sem dobnak ki pénzt feleslegesen az ablakon, látva, nincs semmi eredménye mondjuk annak, hogy egy aktivista miniszoknyában hamisan egy népdalt (elnézést, nincs rá jobb szó) kornyikál. Attól még 70 százalék volt a részvétel a választásokon, attól még kétharmaddal nyert a Fidesz, attól még megalakul az új Parlament, és attól még lesz megint egy új, sikeres kormánya Orbán Viktornak. Tehát: új taktikára van szükségük. Az új terv persze nem jobb, mint a tüntetgetés, ebben biztosak vagyunk. De legalább a belváros lakói számára csendesebb.

Az új taktika: nincs migránsválság. Ha pedig bűnöző migránsokról írunk, akkor az csakis hazugság lehet vagy - most egy rémes blődség jön - orosz fake news. Ezen a héten három Soros-műhely is akcióba lépett. A műhelyt persze idézőjelben kell érteni. Soros fizette propagandahivatalokról van szó.

Kezdte Soros blogja, ráadásul egészen innovatívan. Hamisítottak egy ál-origós Facebook-valamit, azt állítva, hogy egy volt barátnőjét megverő migránsról szóló hírben egy kómában fekvő magyar nő képét használtunk. A hamisításuk egyértelmű, a pofátlan csalást a bíróságon folytatjuk. Mivel a hazudozó 444 korlátlanul számíthat Soros támogatására, tehát nem vagyunk naivak, nem fogják felkötni magukat a vesztes perük után, de akkor is. A szemtelenségnek van egy határa.

Aztán Simicska újságja, az Index következett. Ők egy másik Soros-szervezethez tartozó, két "kutatótól" kértek vagy kaptak egy "kutatást". Kiválasztottak 20, bűnöző migránsokkal kapcsolatos cikkünket, és elég gyáván, nyilván arra gondolva, hogy azért a pert jó lenne megúszni, de mégiscsak arra utalgattak, hogy ezek meg sem történtek. Vagyis, hamisítványok. Na, de miért hazudnak ilyet?

Azt írják, hogy van olyan írásunk, aminek nem hiteles a forrása, mert az MTI-t jelöltük meg. Erre nehéz mit mondani. Meg a másik bölcsesség: miért francia és svéd forrásokat használunk. Megértjük, hogy ez baj, mert a Soros-műhelyben legfeljebb angolul beszélnek. De arra nem gondoltak, hogy éppen Franciaországban és Svédországban a legnagyobb a baj? Nem tudják, hogy Európa legrosszabb közbiztonságú városa Marseille, a második pedig Malmö? Vagy egy újabb elmélyült gondolat: ha nem találnak linket. Mondjuk, ha leírjuk egy feleségét megfojtó migránsról, hogy a neve Azeddine Brahimi, ezután a Soros-műhelynek hány másodpercébe telne utánanézni, hogy tényleg létezik Brahimi? Az egyik lehetséges válasz, hogy nem jutott eszükbe utánajárni. Vagy ami a valószínűbb és pimaszabb: a konkrét példánál maradva, pontosan észrevették, hogy az Ouest-France írta meg először a hírt, esetleg megtalálták a Les valeurs actuelles című hetilap kiegészítését is, sőt, talán a francia közszolgálati televízió anyagát is lefordíthatták maguknak. Ha pedig ezt megtették, miért hazudják azt, hogy ez egy kitalált hír? A kérdés persze költői.

A propagandisták "tanulmánya" egyébként Simicska portálján jelent meg. Ők nagyon nagy bajban vannak, a gazda bármikor kiszórhatja a dolgozók felét, de akár be is zárhatja. Mint tette a Magyar Nemzettel, a Lánchíd Rádióval és tulajdonképpen a tévéjével is. A hazug Indexnek most új gazdára van szüksége. És ki másról álmodozhatnának, mint Sorosról?

Nem maradhatott le Soros másik blogszerűsége, az Átlátszó sem. Hiszen ők is látták, milyen nagyszerűen teljesített két másik propagandaműhely. Ők egy prágai pincértámadásról hazudták azt, hogy tévedtünk, mert szerintük nem migránsok verték össze a pincéreket, hanem holland bulituristák. És hogy valami orosz fake news meg ilyesmi lehet a forrás. Természetesen hazudott az Átlátszó. Bizony, hogy (Hollandiában élő) migránsok vertek pincéreket. Lehetetlen, hogy nem találták meg a sok közül az egyik, eléggé ismert forrást, a francia filozófus internetes oldalát. De többet nem segítünk. Ha esetleg csak az a baj, hogy franciául nem tudnak, akkor Soros pénzén szerezzenek egy fordítót, és találják meg. Egy perc keresgélés után feltehetően sikerrel fognak járni.

Felmerül végül a kérdés: ha úgyis lebuknak, hogy hazudnak, hogy rágalmaznak, mégis miért csinálják?

Egyrészt ez nem érdekli őket. Ha a pert elvesztik, Soros egyik vagy másik civil szervezete úgyis kifizeti nekik a költségeket. Ráadásul abban bíznak, hogy saját olvasóik csak őket olvassák, kizárólag ellenzéki propagandaoldalakat. Vagyis, előttük - szerintük - nem bukhatnak le.

Másrészt azért, mert nincs más választásuk. Katasztrófához segítették az ellenzéket. Letagadták a legnagyobb európai problémát, a migránsválságot, de az emberek (a választók) nem hittek nekik. Ők is irgalmatlanul vesztettek, és ezt az irgalmatlan vereséget képtelenek elviselni. Ez egyrészt gyerekes, sőt, komikus reakció, de van racionális magyarázata is, hogy rágalmazásba fogtak. Hogy gazdájuk, gazdáik őket ne büntessék, ezért még hangosabban bizonygatják: eddig mindent jól csináltak, és nem azért nem beszéltek mondjuk bűnöző migránsokról, mert ostoba taktikát választottak, hanem azért, mert nincsenek is. Ezért kell azt hazudniuk, hogy a bűnöző migránsokról szóló hírek nem igazak. Hogy mentsék magukat, hogy leplezzék bűnüket, leplezzék, hogy folyamatosan hazudtak az olvasóiknak.

És hogy majd megint pénzt tudjanak szerezni Soroséktól.