Novák Előd borított mindent: a Jobbik sosem javasolta a kerítést

Újabb hamis kép foszlott szerte szét a Jobbikról: Novák Előd közösségi oldalán arról írt, hogy a párt sosem javasolta a határzárat, a Vona-féle vezetés elvetette azt. Mindez azért is érdekes, mert a bukott pártelnök folyamatosan ennek az ellenkezőjét hirdette a választási kampányban. A párt alelnökének ismét jelentkező Novák történelemhamisításnak nevezte a Vona-féle vezetés kommunikációját. Közben Volner János reagált egy korábbi cikkünkre, szerinte mindenki mindenkinek a barátja a Jobbikban, és ő nem szokott kampányolgatni a kongresszusok előtt. Ez sem teljesen igaz.

Volner János állapotba került, de most éppen melyikbe? Ahogy azt megírtuk, a Jobbik elnök-elnökhelyettesi szisztémáról értekező pártkongresszusa előtti napon jobbikos politikusok fejtették ki a véleményüket a párt jelenlegi állapotáról, Vona Gábor politikájáról és a hogyan továbbról. Az üzengetésbe meglepő módon beszállt a visszafogottságáról ismert Volner János jelenlegi alelnök is, aki finoman szólva is meglepő gondolatokat tett közzé:

„Vona Gábor kezdte el a néppárti utat járni, de már azt is tudjuk, nem ő fog minket végigvezetni rajta. A néppártiság egy keret, amit meg kell tölteni tartalommal."

„Tovább kell vinnünk, ám közben meg is kell haladnunk Vona Gábor örökségét."

„Az ország pedig még reménytelenebb helyzetbe kerül. Gábor sem ezt akarja: úgy tekint a Jobbikra, mint a saját gyermekére. Márpedig egy, a gyermekét szerető szülő mindig azt akarja, hogy a gyermeke boldogabb és eredményesebb legyen, mint ő."

„Újra kell terveznünk szinte mindent."

„Őszintén szembenézni azzal, mit rontottunk el."

„Egy erős, a falat is áttörő, néppárti vezetővel képesek leszünk rá!"

Ebből meglehetősen nehéz azt kiolvasni, amit Volner Jánosnak sikerült fél nappal később. Cikkünkre reagálva, feltehetően azért, mert megbántotta Vona Gábort, átváltott radikálisból haverrá Facebook-oldalán. Úgy látja, hogy mindenki mindenkinek a barátja a Jobbikban. A Volner János-i nagy jobbikos barátságmeghatározó a következőképpen néz ki:

Sneider Tamás és Toroczkai László „elnökaspiránsok" HOSSZÚ IDEJE bajtársak. Sőt, mint később kiderült az írásból, nemcsak bajtársak, hanem baráti a viszonyuk. A kirobbanóan nagy haverságot azzal példázta Volner, hogy EGYMÁS MELLETT ÜLNEK az elnökségiken.

Az is kiderült, hogy Sneider és Toroczkai Vona Gábornak is barátai.

Hogy igazán teljes legyen a kép, Sneider és Toroczkai Volnernak is barátai! Ez az ásotthalmi polgármester részéről is megerődítést nyert, hiszen közösségi oldalán ő is barátjának nevezte Volnert.

Elég jó hely lehet ez a Jobbik, hogy ekkora barátságok vannak a legkeményebb pártharcok közepette is. Volner János életében az ilyen apró momentumok feltehetően nem játszanak fontos szerepet, minthogy napi szinten egymást gyilkolják párton belül az ellenérdekelt felek, mert őt nem annyira érdekli az egész, ő nem szokott csak úgy kampányolni. Szerencsére ezt is kifejtette:

Aki ismer, az tudja: hat éve vagyok a Jobbik alelnöke, de soha nem vettem még részt a párton belüli tisztújítási kampányban. Soha, egyetlen jobbikost nem kértem meg arra, hogy rám, vagy bárki másra szavazzon, vagy éppen ne szavazzon és nem is agitáltam senki mellett, vagy ellen. Most sem veszek részt a kampányban.

Ha emlékeink nem csalnak, akkor mintha korábban mégiscsak kampányolgatott volna az egyik nap radikális, a másik nap néppártosodás párti, a harmadik nap pedig haveri politikus. A nem kampányolás jegyében ilyenekről beszélt kevesebb, mint két hete:

Vona Gábor visszavonulása után olyan elnökre van szüksége a pártnak, aki intelligens, távlatos gondolkodású, jól kommunikáló, kemény és tapasztalt vezető, aki képes 2022-ben győzelemre vezetni a Jobbikot.

Azt is írta, hogy a Jobbik-frakció vezetésének megtisztelő feladatát ne ő töltse be, hanem a párt elnöke. Kvázi, egyértelművé tette akkor, hogy nem Toroczkai Lászlót támogatta. Az álláspontja többször változott azóta.

Két kiemelkedően tehetséges fiatalembert lát, akiket szerinte a jövőben egyre nagyobb mértékben be kell vonni a vezetői munkába, hogy kellő tapasztalatot szerezzenek. Feltehetően Stummer János és Jakab Péter alelnökségéért nemkampányolt.

Miközben Volner János hozta a formáját, Novák Előd kitálalt meglehetősen ügyekről: a Jobbik határzárról való álláspontjáról.

Novák Előd: a Jobbik sosem javasolta a határzárat, a Vona-féle vezetés elutasította azt

A Vona Gábor által a párt vezetéséből kiebrudalt politikus is facebookolós kedvében van mostanában, ezúttal arról írt, hogy a Jobbik sosem javasolta a határzárat, a Vona-féle vezetés elutasította azt. Történelemhamisításnak nevezte Vonáék a kerítéssel kapcsolatos kommunikációját:

Történelemhamisításhoz nem szeretnék asszisztálni, ezért most, a választások után úgy korrekt, ha tisztázok valamit, önkritikával is élve: még a részvételemmel működő Jobbik-elnökségben valóban felmerült a határkerítés ötlete 2015 júniusában, de a vezetőség elvetette, így a Jobbik sosem javasolta azt, amit a Fidesz-kormány egy-két hónapra rá megcsinál

A bejegyzésből kiderül az is, hogy a Jobbik vezetése elvetette az ötletet, mondván: abszurd egy újabb vasfüggöny, ilyet az EU-ban nem lehet. Novák hozzátette, hogy „a kishitűséggel szemben a kormány megcsinálta." Ezt követően kimondja azt, amit eddig senki a Jobbikon belül:

ha Jobbik-kormány lett volna 2015-ben, az nem építette volna meg a határkerítést akkor, hiszen még ellenzékből sem merte felvetni, pedig ott köztudottan bátrabban lehet fogalmazni...

Novák alelnök szeretne lenne Toroczkai mellett

Írásának végén újabb megdöbbentő kijelentést tett: