Pultost, vendéget és sörcsapot ütött

Egy csongrádi kocsmában tört-zúzott egy dühöngő vendég - tudatta a police.hu.

Április 4-én este a gyanúsított összeveszett a kocsma pultosával. A vita odáig fajult, hogy a férfi megütötte a nőt, majd a pulton lévő sörcsapra is ráütött, ami eltört. Ezután őrjöngeni kezdett a kocsmába, felborított egy bárszéket és több sörös rekeszt is. Ekkor egy másik vendég felszólított, hogy hagyja abba a veszekedést. A dühöngő férfi őt is meg ütötte.

A feltételezett elkövetőt a rendőrök előállították, garázdaság gyanúja miatt kihallgatták. A nyomozók a napokban az ügy iratait bíróság elé állítás javaslatával az illetékes ügyészségnek továbbították.