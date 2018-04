Gyerekek szöktek meg egy szegedi óvodából

Megszökött két gyerek egy szegedi óvodából. A kicsik feltehetően átmásztak a kerítésen, egészen a belvárosig csatanogoltak. Ott egy járókelőnek tűnt fel, hogy felügyelet nélkül vannak, és értesítette a rendőrséget. Ráadásul ez más a második gyerek szökés volt, ebben az óvódában - az esetről a Délmagyar számolt be.

A lap szerint a Cső utcai óvodából a délelőtti órákban szöktek meg 6-7 éves gyerekek. Ráadásul nem is az udvarról bóklásztak el, hanem az épületből. Eszerint társaikat és óvónőjüket hátrahagyva végig sétáltak a folyosón, kisétáltak a kapun és átmásztak a kerítésen. Mind ezt, úgy, hogy senki se vette észre őket.

Bejárták a fél várost

Szomjasak voltak, ezért elmentek az egyik makkosházi áruházba, de nem volt pénzük, így továbbálltak. Felszálltak egy trolira is, végül a belvárosban tűnt fel egy járókelőnek, hogy a gyerekek kísérő nélkül vannak, így értesítette a rendőrséget. A lap megkereste a Szegedi Óvodák Igazgatóságának vezetőjét Bartáné Tóth Máriát, aki elmondta, hogy ekkor már az óvodai dolgozóknak is feltűnt, hogy hiányzik két gyerek és megkezdték a keresésüket és értesítették a rendőrséget is.

A rendőrség szerint délelőtt 11 óra előtt érkezett bejelentés a két eltűnt gyerekről. Azonnal megkezdték a keresésüket, a kicsik félóra alatt meglettek, visszavitték őket az óvodába, és átadták az ott dolgozóknak, illetve az időközben megérkezett szüleiknek.

Nem ez volt az első eset

Bartáné Tóth Mária azt is elismerte a lapnak, hogy a két gyerek közül az egyik, már korábban is megszökött, ezért rá különösen figyelni kellett volna.

Az érintett óvodai dolgozók írásbeli figyelmeztetést kaptak – az ügyben nem csak a csoportra vigyázó óvónőt marasztalták el, hiszen másoknak is figyelniük kellett volna.